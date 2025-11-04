The "100% win rate whale" reduced its SOL holdings by $4.79 million, but still has an overall unrealized loss of $22.74 million.

PANews reported on November 4th that, according to ai_9684xtpa, a whale reduced its holdings by 30,678.76 SOL tokens (approximately $4.79 million) due to market downturn pressure, incurring a loss of $1.265 million in this transaction.
Currently, its remaining holdings are 358,602.47 SOL tokens, with a floating loss of approximately $14.58 million, and an overall floating loss of $22.74 million.
In addition, the whale also held long positions of 21,500 ETH (liquidation price $3,341.35) and 161,961.04 HYPE (liquidation price $17.02).
