The Custodia ruling is seen as a "speed bump," while TD Cowen says it won't prevent crypto banks from applying for master accounts.

PANews reported on November 4th that, according to The Block, the U.S. Tenth Circuit Court of Appeals upheld Custodia's ruling that it was not entitled to the Federal Reserve's master account . TD Cowen analyzed that this result was a "speed bump rather than a roadblock," and that crypto banks could still potentially access the central bank payment system through a "slimmed-down master account." Currently, institutions including Coinbase, Ripple, and Circle are also seeking national trust banking licenses.
Penafian: Artikel yang disiarkan semula di laman web ini diperoleh daripada platform awam dan disediakan untuk tujuan maklumat sahaja. Mereka tidak semestinya mencerminkan pandangan MEXC. Semua hak kekal dengan pengarang asal. Jika anda percaya ada kandungan yang melanggar hak pihak ketiga, sila hubungi [email protected]
untuk dialih keluar. MEXC tidak memberi jaminan mengenai ketepatan, kesempurnaan atau ketepatan masa kandungan dan tidak bertanggungjawab terhadap sebarang tindakan yang diambil berdasarkan maklumat yang diberikan. Kandungan itu tidak membentuk nasihat kewangan, undang-undang atau profesional lain, dan ia juga tidak boleh dianggap sebagai cadangan atau pengesahan oleh MEXC.