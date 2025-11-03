The Ethereum Foundation launches a new ESP funding program, offering two pathways: a wish list and a proposal solicitation.

PANews reported on November 3 that the Ethereum Foundation announced the launch of the Ecosystem Support ESP Funding Program. This program will continue to fund projects open to everyone, but will now be conducted through two channels: a wish list and a call for proposals. These channels aim to address the most pressing needs in the ecosystem identified by various teams within the Ethereum Foundation. The former will set high-level goals to guide key areas of work, focusing on broader themes rather than specific projects; the latter will focus on clear deliverables or measurable results, including predefined scope, requirements, and expected outcomes.

