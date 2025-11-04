PANews reported on November 4th that, according to CME's "FedWatch," the probability of the Federal Reserve cutting interest rates by 25 basis points in December is 67.3%, while the probability of keeping rates unchanged is 32.7%. The probability of the Fed cumulatively cutting rates by 25 basis points by January next year is 55.8%, the probability of keeping rates unchanged is 21.8%, and the probability of a cumulative rate cut of 50 basis points is 22.3%.
