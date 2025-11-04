The US Hedera spot ETF saw a net inflow of $22.06 million in a single day; the Litecoin spot ETF saw a net inflow of $860,000 in a single day.

PANews reported on November 4th that, according to SoSoValue data, the Canary HBAR ETF (HBR) saw a net inflow of $22.06 million on November 3rd (Eastern Time). As of press time, the Canary HBAR ETF's total net asset value was $63.75 million, with an HBAR net asset ratio (market capitalization as a percentage of HBAR's total market capitalization) of 0.85%.

The Canary Litecoin ETF (LTCC) saw a net inflow of $860,000. As of press time, the Canary Litecoin ETF had a total net asset value of $2.35 million, with an LTC net asset ratio (market capitalization as a percentage of total LTC market capitalization) of 0.04%.