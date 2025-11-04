The US Solana spot ETF saw net inflows for the fifth consecutive day, with a daily increase of $70.05 million.

PANews reported on November 4th that, according to SoSoValue data, on November 3rd (Eastern Time), the total net inflow into the US Solana spot ETF reached $70.05 million, marking the fifth consecutive day of positive inflows. Bitwise's BSOL saw a net inflow of $65.16 million, bringing its cumulative total to $262 million; Grayscale's GSOL saw an inflow of $4.9 million, totaling $7.08 million.
As of now, the Solana spot ETF has a total net asset value of $513 million, with a cumulative net inflow of $269 million.
