The "whale that has won 14 large-scale openings" continues to add 2,196 ETH and 78,724 SOL to its long positions, bringing it one step closer to liquidation.

PANews reported on November 4th that, according to on-chain analyst Yu Jin, despite the "whale with 14 consecutive successful large-scale openings" being only 4 points away from liquidation, it continues to add to its long positions: it just added 2196 ETH at $3497 and 78724 SOL at $159.4. This addition brings its long positions even closer to liquidation, with ETH at $3348 and SOL at $151.6. The liquidation price for ETH is only $130 away from the current price, and the liquidation price for SOL is only $8 away.
