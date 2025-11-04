The whales gave back all their profits from their 14-game winning streak and suffered a paper loss of $20 million.

PANews reported on November 4th that, according to on-chain analyst Yu Jin, a whale that had achieved 14 consecutive wins and profited $15.83 million has given back all its profits today, incurring a floating loss of approximately $20 million in principal. Eight hours ago, it closed out long positions in BTC, ETH, and SOL worth $258 million, incurring a loss of $15.65 million. It currently still holds long positions in ETH, SOL, and HYPE worth $148 million, with a floating loss of $18.86 million, only 8% away from liquidation. The liquidation price for ETH is $3196, and for SOL it is $143.5.
