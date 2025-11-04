Vitalik called for the removal of the modexp pre-compilation, arguing that it severely hinders ZK-EVM efficiency.

PANews reported on November 4th that Vitalik Buterin tweeted that the modexp precompilation is extremely unfriendly to ZK-EVM, with worst-case computational overhead reaching 50 times the average block size. He called for an EIP to replace it with equivalent EVM code, even if it requires higher gas. He admitted that as the designer of modexp, he was "ashamed to admit defeat" and pointed out that its extremely low usage and increased risk of consensus failure should not sacrifice the efficiency of the entire Ethereum ecosystem for the needs of a very small number of people.

