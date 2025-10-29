XRP National Bank mogelijk binnen twee dagen live

De crypto-wereld houdt haar adem in. Volgens recente rapporten staat de goedkeuring van de geplande Ripple National Trust Bank, wellicht beter bekend als de RNTB, binnen twee dagen gepland. Ripple heeft een aanvraag ingediend voor een zogenaamde federale trustbank-licentie, en de beoordelingstermijn van 120-dagen loopt af. Voor de XRP-community is dit mogelijk een belangrijk kantelpunt. Het is namelijk een transitie van enkel en alleen een digitale token naar een geheel nieuwe infrastructuur op institutioneel niveau. Check onze Discord Connect met "like-minded" crypto enthousiastelingen Leer gratis de basis van Bitcoin & trading - stap voor stap, zonder voorkennis. Krijg duidelijke uitleg & charts van ervaren analisten. Sluit je aan bij een community die samen groeit. Verdeelde verwachtingen rond de lancering

De aanvraag van Ripple bij de Office of the Comptroller of the Currency (OCC) heeft al maanden de gemoederen in de markt beziggehouden. Het voorstel richt zich op de oprichting van een trustbank in New York onder de naam Ripple National Trust Bank, met de bedoeling digitale activa-diensten aan te bieden onder federale supervisie. Deze stap zou Ripple in staat stellen om cryptobeheer, stortingen van tokens en de afwikkeling van internationale transacties te koppelen aan een gereguleerd bankprofiel. Voor marktdeelnemers ligt de grote vraag in wat deze goedkeuring exact zal betekenen. Gaat het om een directe lancering van bankdiensten, of is het slechts het startschot voor een gefaseerde uitrol? En, misschien nog belangrijker: wat betekent het voor de positie van XRP binnen het bredere ecosysteem van Ripple? Volgens insiders kan de bankfunctie Ripple's aandeelhouders en partners in haar ecosysteem een geheel nieuwe laag van vertrouwen bieden. Dit kan vervolgens de vraag naar XRP als brug-token kunnen versterken.

BREAKING NEWS: Ripple's application with US OCC for Ripple National Trust Bank license 120 days review time line will ends by this Friday, October 31. Expect the approval coming soon! ✅️ BOOOOM! #XRP #RLUSD #XRPETF pic.twitter.com/2zoKUGScvN — Kenny Nguyen (@mrnguyen007) October 28, 2025

Community wacht ontwikkelingen gespannen af

De spanning binnen de XRP-gemeenschap is groot. De cryptomunt bevindt zich al langer in het vizier van institutionele beleggers en regulerende instanties. Toch is de markt nog altijd op zoek naar katalysatoren die van XRP een dominante activa maken in plaats van een puur speculatieve token. De mogelijkheid dat een trustbank van Ripple live gaat, schept precies dat vooruitzicht. Een brug tussen het regulier bankwezen en blockchain transacties. De community kijkt ook met aandacht naar eerdere vertragingen en obstakels in het reguleringsproces. Elke nieuwe stap wordt daardoor grondig geduid. Niet alleen op basis van technische veranderingen of prijsbewegingen, maar ook op beleidsniveau. Een goedkeuring zou gezien worden als een signaal dat crypto-bedrijven zoals Ripple kunnen opereren binnen het bestaande financiële systeem. Dit kan vertrouwen wekken bij institutionele spelers die anders huiverig zouden blijven. Daarnaast is er een psychologisch element. De verwachting van iets groots versterkt het sentiment. Wanneer grote ontwikkelingen zich aandienen, groeit de kans dat beleggers hun posities sneller aanpassen. Dit kan op de korte termijn volatiliteit creëren. Maar het kan vooral ook fungeren als middel voor een bredere adoptie en samenwerkingen. Hoe kan dit XRP's positie versterken?

Mocht de banklicentie daadwerkelijk rondkomen, dan ontstaat een scenario waarin XRP op meerdere fronten kan profiteren. Ten eerste zou Ripple via de bank direct mogen deelnemen in het gereguleerde financiële verkeer. De bank zou dan bijvoorbeeld reserves kunnen houden bij Fed-diensten of bankpartners, waardoor het alsnog een rol van infrastructuur vervult, die normaal voor traditionele banken is weggelegd. Dat geeft een institutionele dimensie aan XRP-­gebruik, die tot nu toe grotendeels ontbrak. Ten tweede opent het de deur voor use cases zoals stortingen van tokens, real-world assets (RWA) op de blockchain, en grensoverschrijdende betalingen waarin XRP als tussenpersoon wordt ingezet. Op het moment dat grote corporaties of banken instappen via de bankstructuur, kan dat de vraag naar XRP verhogen. Zowel voor transacties en als brug-token tussen verschillende valuta's. Ten derde kan de goedkeuring van de trustbank een signaal zijn voor andere landen en regio's. Wanneer Ripple bewijst dat het als crypto-bedrijf duurzaam in het bankwezen kan opereren, ontstaat er een nieuwe situatie. Andere financiële instellingen zullen dan minder risico zien in samenwerking met blockchain‐bedrijven, wat een domino-effect kan hebben. Voor XRP betekent dit mogelijk een versnelling van netwerk groei en adoptie. 