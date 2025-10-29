XRP National Bank mogelijk binnen twee dagen live

BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapan500XPerolehAcara
Lagi
Blue Chip Blitz
De crypto-wereld houdt haar adem in. Volgens recente rapporten staat de goedkeuring van de geplande Ripple National Trust Bank, wellicht beter bekend als de RNTB, binnen twee dagen gepland. Ripple heeft een aanvraag ingediend voor een zogenaamde federale trustbank-licentie, en de beoordelingstermijn van 120-dagen loopt af. Voor de XRP-community is dit mogelijk een belangrijk kantelpunt. Het is namelijk een transitie van enkel en alleen een digitale token naar een geheel nieuwe infrastructuur op institutioneel niveau. Check onze Discord Connect met "like-minded" crypto enthousiastelingen Leer gratis de basis van Bitcoin & trading - stap voor stap, zonder voorkennis. Krijg duidelijke uitleg & charts van ervaren analisten. Sluit je aan bij een community die samen groeit. Nu naar Discord Verdeelde verwachtingen rond de lancering De aanvraag van Ripple bij de Office of the Comptroller of the Currency (OCC) heeft al maanden de gemoederen in de markt beziggehouden. Het voorstel richt zich op de oprichting van een trustbank in New York onder de naam Ripple National Trust Bank, met de bedoeling digitale activa-diensten aan te bieden onder federale supervisie. Deze stap zou Ripple in staat stellen om cryptobeheer, stortingen van tokens en de afwikkeling van internationale transacties te koppelen aan een gereguleerd bankprofiel. Voor marktdeelnemers ligt de grote vraag in wat deze goedkeuring exact zal betekenen. Gaat het om een directe lancering van bankdiensten, of is het slechts het startschot voor een gefaseerde uitrol? En, misschien nog belangrijker: wat betekent het voor de positie van XRP binnen het bredere ecosysteem van Ripple? Volgens insiders kan de bankfunctie Ripple’s aandeelhouders en partners in haar ecosysteem een geheel nieuwe laag van vertrouwen bieden. Dit kan vervolgens de vraag naar XRP als brug-token kunnen versterken. BREAKING NEWS: Ripple’s application with US OCC for Ripple National Trust Bank license 120 days review time line will ends by this Friday, October 31. Expect the approval coming soon! ✅️ BOOOOM! #XRP #RLUSD #XRPETF pic.twitter.com/2zoKUGScvN — Kenny Nguyen (@mrnguyen007) October 28, 2025 Community wacht ontwikkelingen gespannen af De spanning binnen de XRP-gemeenschap is groot. De cryptomunt bevindt zich al langer in het vizier van institutionele beleggers en regulerende instanties. Toch is de markt nog altijd op zoek naar katalysatoren die van XRP een dominante activa maken in plaats van een puur speculatieve token. De mogelijkheid dat een trustbank van Ripple live gaat, schept precies dat vooruitzicht. Een brug tussen het regulier bankwezen en blockchain transacties. De community kijkt ook met aandacht naar eerdere vertragingen en obstakels in het reguleringsproces. Elke nieuwe stap wordt daardoor grondig geduid. Niet alleen op basis van technische veranderingen of prijsbewegingen, maar ook op beleidsniveau. Een goedkeuring zou gezien worden als een signaal dat crypto-bedrijven zoals Ripple kunnen opereren binnen het bestaande financiële systeem. Dit kan vertrouwen wekken bij institutionele spelers die anders huiverig zouden blijven. Daarnaast is er een psychologisch element. De verwachting van iets groots versterkt het sentiment. Wanneer grote ontwikkelingen zich aandienen, groeit de kans dat beleggers hun posities sneller aanpassen. Dit kan op de korte termijn volatiliteit creëren. Maar het kan vooral ook fungeren als middel voor een bredere adoptie en samenwerkingen. Beste AltcoinsBekijk onze lijst met de beste altcoins van dit moment en profiteer mee! Wat zijn de beste altcoins in 2025? We hebben net een van de grootste correcties van 2025 tot nu toe achter de rug, en het ziet er weer positief uit voor crypto. Volgens analisten is de bull market nog steeds intact, en dus zouden altcoins snel kunnen stijgen. Maar wat zijn nu de beste altcoins met potentie… Continue reading XRP National Bank mogelijk binnen twee dagen live document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Hoe kan dit XRP’s positie versterken? Mocht de banklicentie daadwerkelijk rondkomen, dan ontstaat een scenario waarin XRP op meerdere fronten kan profiteren. Ten eerste zou Ripple via de bank direct mogen deelnemen in het gereguleerde financiële verkeer. De bank zou dan bijvoorbeeld reserves kunnen houden bij Fed-diensten of bankpartners, waardoor het alsnog een rol van infrastructuur vervult, die normaal voor traditionele banken is weggelegd. Dat geeft een institutionele dimensie aan XRP-­gebruik, die tot nu toe grotendeels ontbrak. Ten tweede opent het de deur voor use cases zoals stortingen van tokens, real-world assets (RWA) op de blockchain, en grensoverschrijdende betalingen waarin XRP als tussenpersoon wordt ingezet. Op het moment dat grote corporaties of banken instappen via de bankstructuur, kan dat de vraag naar XRP verhogen. Zowel voor transacties en als brug-token tussen verschillende valuta’s. Ten derde kan de goedkeuring van de trustbank een signaal zijn voor andere landen en regio’s. Wanneer Ripple bewijst dat het als crypto-bedrijf duurzaam in het bankwezen kan opereren, ontstaat er een nieuwe situatie. Andere financiële instellingen zullen dan minder risico zien in samenwerking met blockchain‐bedrijven, wat een domino-effect kan hebben. Voor XRP betekent dit mogelijk een versnelling van netwerk groei en adoptie. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht XRP National Bank mogelijk binnen twee dagen live is geschreven door Nick de Jong en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.De crypto-wereld houdt haar adem in. Volgens recente rapporten staat de goedkeuring van de geplande Ripple National Trust Bank, wellicht beter bekend als de RNTB, binnen twee dagen gepland. Ripple heeft een aanvraag ingediend voor een zogenaamde federale trustbank-licentie, en de beoordelingstermijn van 120-dagen loopt af. Voor de XRP-community is dit mogelijk een belangrijk kantelpunt. Het is namelijk een transitie van enkel en alleen een digitale token naar een geheel nieuwe infrastructuur op institutioneel niveau. Check onze Discord Connect met "like-minded" crypto enthousiastelingen Leer gratis de basis van Bitcoin & trading - stap voor stap, zonder voorkennis. Krijg duidelijke uitleg & charts van ervaren analisten. Sluit je aan bij een community die samen groeit. Nu naar Discord Verdeelde verwachtingen rond de lancering De aanvraag van Ripple bij de Office of the Comptroller of the Currency (OCC) heeft al maanden de gemoederen in de markt beziggehouden. Het voorstel richt zich op de oprichting van een trustbank in New York onder de naam Ripple National Trust Bank, met de bedoeling digitale activa-diensten aan te bieden onder federale supervisie. Deze stap zou Ripple in staat stellen om cryptobeheer, stortingen van tokens en de afwikkeling van internationale transacties te koppelen aan een gereguleerd bankprofiel. Voor marktdeelnemers ligt de grote vraag in wat deze goedkeuring exact zal betekenen. Gaat het om een directe lancering van bankdiensten, of is het slechts het startschot voor een gefaseerde uitrol? En, misschien nog belangrijker: wat betekent het voor de positie van XRP binnen het bredere ecosysteem van Ripple? Volgens insiders kan de bankfunctie Ripple’s aandeelhouders en partners in haar ecosysteem een geheel nieuwe laag van vertrouwen bieden. Dit kan vervolgens de vraag naar XRP als brug-token kunnen versterken. BREAKING NEWS: Ripple’s application with US OCC for Ripple National Trust Bank license 120 days review time line will ends by this Friday, October 31. Expect the approval coming soon! ✅️ BOOOOM! #XRP #RLUSD #XRPETF pic.twitter.com/2zoKUGScvN — Kenny Nguyen (@mrnguyen007) October 28, 2025 Community wacht ontwikkelingen gespannen af De spanning binnen de XRP-gemeenschap is groot. De cryptomunt bevindt zich al langer in het vizier van institutionele beleggers en regulerende instanties. Toch is de markt nog altijd op zoek naar katalysatoren die van XRP een dominante activa maken in plaats van een puur speculatieve token. De mogelijkheid dat een trustbank van Ripple live gaat, schept precies dat vooruitzicht. Een brug tussen het regulier bankwezen en blockchain transacties. De community kijkt ook met aandacht naar eerdere vertragingen en obstakels in het reguleringsproces. Elke nieuwe stap wordt daardoor grondig geduid. Niet alleen op basis van technische veranderingen of prijsbewegingen, maar ook op beleidsniveau. Een goedkeuring zou gezien worden als een signaal dat crypto-bedrijven zoals Ripple kunnen opereren binnen het bestaande financiële systeem. Dit kan vertrouwen wekken bij institutionele spelers die anders huiverig zouden blijven. Daarnaast is er een psychologisch element. De verwachting van iets groots versterkt het sentiment. Wanneer grote ontwikkelingen zich aandienen, groeit de kans dat beleggers hun posities sneller aanpassen. Dit kan op de korte termijn volatiliteit creëren. Maar het kan vooral ook fungeren als middel voor een bredere adoptie en samenwerkingen. Beste AltcoinsBekijk onze lijst met de beste altcoins van dit moment en profiteer mee! Wat zijn de beste altcoins in 2025? We hebben net een van de grootste correcties van 2025 tot nu toe achter de rug, en het ziet er weer positief uit voor crypto. Volgens analisten is de bull market nog steeds intact, en dus zouden altcoins snel kunnen stijgen. Maar wat zijn nu de beste altcoins met potentie… Continue reading XRP National Bank mogelijk binnen twee dagen live document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Hoe kan dit XRP’s positie versterken? Mocht de banklicentie daadwerkelijk rondkomen, dan ontstaat een scenario waarin XRP op meerdere fronten kan profiteren. Ten eerste zou Ripple via de bank direct mogen deelnemen in het gereguleerde financiële verkeer. De bank zou dan bijvoorbeeld reserves kunnen houden bij Fed-diensten of bankpartners, waardoor het alsnog een rol van infrastructuur vervult, die normaal voor traditionele banken is weggelegd. Dat geeft een institutionele dimensie aan XRP-­gebruik, die tot nu toe grotendeels ontbrak. Ten tweede opent het de deur voor use cases zoals stortingen van tokens, real-world assets (RWA) op de blockchain, en grensoverschrijdende betalingen waarin XRP als tussenpersoon wordt ingezet. Op het moment dat grote corporaties of banken instappen via de bankstructuur, kan dat de vraag naar XRP verhogen. Zowel voor transacties en als brug-token tussen verschillende valuta’s. Ten derde kan de goedkeuring van de trustbank een signaal zijn voor andere landen en regio’s. Wanneer Ripple bewijst dat het als crypto-bedrijf duurzaam in het bankwezen kan opereren, ontstaat er een nieuwe situatie. Andere financiële instellingen zullen dan minder risico zien in samenwerking met blockchain‐bedrijven, wat een domino-effect kan hebben. Voor XRP betekent dit mogelijk een versnelling van netwerk groei en adoptie. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht XRP National Bank mogelijk binnen twee dagen live is geschreven door Nick de Jong en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

XRP National Bank mogelijk binnen twee dagen live

Oleh: Coinstats
2025/10/29 19:46
XRP
XRP$2.5591+10.95%
Lorenzo Protocol
BANK$0.0822+16.08%
SecondLive
LIVE$0.001412-2.68%
TokenFi
TOKEN$0.007179-0.44%
OP
OP$0.4341+1.42%
De crypto-wereld houdt haar adem in. Volgens recente rapporten staat de goedkeuring van de geplande Ripple National Trust Bank, wellicht beter bekend als de RNTB, binnen twee dagen gepland. Ripple heeft een aanvraag ingediend voor een zogenaamde federale trustbank-licentie, en de beoordelingstermijn van 120-dagen loopt af. Voor de XRP-community is dit mogelijk een belangrijk kantelpunt. Het is namelijk een transitie van enkel en alleen een digitale token naar een geheel nieuwe infrastructuur op institutioneel niveau. Check onze Discord Connect met "like-minded" crypto enthousiastelingen Leer gratis de basis van Bitcoin & trading - stap voor stap, zonder voorkennis. Krijg duidelijke uitleg & charts van ervaren analisten. Sluit je aan bij een community die samen groeit. Nu naar Discord Verdeelde verwachtingen rond de lancering De aanvraag van Ripple bij de Office of the Comptroller of the Currency (OCC) heeft al maanden de gemoederen in de markt beziggehouden. Het voorstel richt zich op de oprichting van een trustbank in New York onder de naam Ripple National Trust Bank, met de bedoeling digitale activa-diensten aan te bieden onder federale supervisie. Deze stap zou Ripple in staat stellen om cryptobeheer, stortingen van tokens en de afwikkeling van internationale transacties te koppelen aan een gereguleerd bankprofiel. Voor marktdeelnemers ligt de grote vraag in wat deze goedkeuring exact zal betekenen. Gaat het om een directe lancering van bankdiensten, of is het slechts het startschot voor een gefaseerde uitrol? En, misschien nog belangrijker: wat betekent het voor de positie van XRP binnen het bredere ecosysteem van Ripple? Volgens insiders kan de bankfunctie Ripple’s aandeelhouders en partners in haar ecosysteem een geheel nieuwe laag van vertrouwen bieden. Dit kan vervolgens de vraag naar XRP als brug-token kunnen versterken. BREAKING NEWS: Ripple’s application with US OCC for Ripple National Trust Bank license 120 days review time line will ends by this Friday, October 31. Expect the approval coming soon! ✅️ BOOOOM! #XRP #RLUSD #XRPETF pic.twitter.com/2zoKUGScvN — Kenny Nguyen (@mrnguyen007) October 28, 2025 Community wacht ontwikkelingen gespannen af De spanning binnen de XRP-gemeenschap is groot. De cryptomunt bevindt zich al langer in het vizier van institutionele beleggers en regulerende instanties. Toch is de markt nog altijd op zoek naar katalysatoren die van XRP een dominante activa maken in plaats van een puur speculatieve token. De mogelijkheid dat een trustbank van Ripple live gaat, schept precies dat vooruitzicht. Een brug tussen het regulier bankwezen en blockchain transacties. De community kijkt ook met aandacht naar eerdere vertragingen en obstakels in het reguleringsproces. Elke nieuwe stap wordt daardoor grondig geduid. Niet alleen op basis van technische veranderingen of prijsbewegingen, maar ook op beleidsniveau. Een goedkeuring zou gezien worden als een signaal dat crypto-bedrijven zoals Ripple kunnen opereren binnen het bestaande financiële systeem. Dit kan vertrouwen wekken bij institutionele spelers die anders huiverig zouden blijven. Daarnaast is er een psychologisch element. De verwachting van iets groots versterkt het sentiment. Wanneer grote ontwikkelingen zich aandienen, groeit de kans dat beleggers hun posities sneller aanpassen. Dit kan op de korte termijn volatiliteit creëren. Maar het kan vooral ook fungeren als middel voor een bredere adoptie en samenwerkingen. Beste AltcoinsBekijk onze lijst met de beste altcoins van dit moment en profiteer mee! Wat zijn de beste altcoins in 2025? We hebben net een van de grootste correcties van 2025 tot nu toe achter de rug, en het ziet er weer positief uit voor crypto. Volgens analisten is de bull market nog steeds intact, en dus zouden altcoins snel kunnen stijgen. Maar wat zijn nu de beste altcoins met potentie… Continue reading XRP National Bank mogelijk binnen twee dagen live document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Hoe kan dit XRP’s positie versterken? Mocht de banklicentie daadwerkelijk rondkomen, dan ontstaat een scenario waarin XRP op meerdere fronten kan profiteren. Ten eerste zou Ripple via de bank direct mogen deelnemen in het gereguleerde financiële verkeer. De bank zou dan bijvoorbeeld reserves kunnen houden bij Fed-diensten of bankpartners, waardoor het alsnog een rol van infrastructuur vervult, die normaal voor traditionele banken is weggelegd. Dat geeft een institutionele dimensie aan XRP-­gebruik, die tot nu toe grotendeels ontbrak. Ten tweede opent het de deur voor use cases zoals stortingen van tokens, real-world assets (RWA) op de blockchain, en grensoverschrijdende betalingen waarin XRP als tussenpersoon wordt ingezet. Op het moment dat grote corporaties of banken instappen via de bankstructuur, kan dat de vraag naar XRP verhogen. Zowel voor transacties en als brug-token tussen verschillende valuta’s. Ten derde kan de goedkeuring van de trustbank een signaal zijn voor andere landen en regio’s. Wanneer Ripple bewijst dat het als crypto-bedrijf duurzaam in het bankwezen kan opereren, ontstaat er een nieuwe situatie. Andere financiële instellingen zullen dan minder risico zien in samenwerking met blockchain‐bedrijven, wat een domino-effect kan hebben. Voor XRP betekent dit mogelijk een versnelling van netwerk groei en adoptie. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht XRP National Bank mogelijk binnen twee dagen live is geschreven door Nick de Jong en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Penafian: Artikel yang disiarkan semula di laman web ini diperoleh daripada platform awam dan disediakan untuk tujuan maklumat sahaja. Mereka tidak semestinya mencerminkan pandangan MEXC. Semua hak kekal dengan pengarang asal. Jika anda percaya ada kandungan yang melanggar hak pihak ketiga, sila hubungi [email protected] untuk dialih keluar. MEXC tidak memberi jaminan mengenai ketepatan, kesempurnaan atau ketepatan masa kandungan dan tidak bertanggungjawab terhadap sebarang tindakan yang diambil berdasarkan maklumat yang diberikan. Kandungan itu tidak membentuk nasihat kewangan, undang-undang atau profesional lain, dan ia juga tidak boleh dianggap sebagai cadangan atau pengesahan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Suka

Is Doge Losing Steam As Traders Choose Pepeto For The Best Crypto Investment?

Is Doge Losing Steam As Traders Choose Pepeto For The Best Crypto Investment?

The post Is Doge Losing Steam As Traders Choose Pepeto For The Best Crypto Investment? appeared on BitcoinEthereumNews.com. Crypto News 17 September 2025 | 17:39 Is dogecoin really fading? As traders hunt the best crypto to buy now and weigh 2025 picks, Dogecoin (DOGE) still owns the meme coin spotlight, yet upside looks capped, today’s Dogecoin price prediction says as much. Attention is shifting to projects that blend culture with real on-chain tools. Buyers searching “best crypto to buy now” want shipped products, audits, and transparent tokenomics. That frames the true matchup: dogecoin vs. Pepeto. Enter Pepeto (PEPETO), an Ethereum-based memecoin with working rails: PepetoSwap, a zero-fee DEX, plus Pepeto Bridge for smooth cross-chain moves. By fusing story with tools people can use now, and speaking directly to crypto presale 2025 demand, Pepeto puts utility, clarity, and distribution in front. In a market where legacy meme coin leaders risk drifting on sentiment, Pepeto’s execution gives it a real seat in the “best crypto to buy now” debate. First, a quick look at why dogecoin may be losing altitude. Dogecoin Price Prediction: Is Doge Really Fading? Remember when dogecoin made crypto feel simple? In 2013, DOGE turned a meme into money and a loose forum into a movement. A decade on, the nonstop momentum has cooled; the backdrop is different, and the market is far more selective. With DOGE circling ~$0.268, the tape reads bearish-to-neutral for the next few weeks: hold the $0.26 shelf on daily closes and expect choppy range-trading toward $0.29–$0.30 where rallies keep stalling; lose $0.26 decisively and momentum often bleeds into $0.245 with risk of a deeper probe toward $0.22–$0.21; reclaim $0.30 on a clean daily close and the downside bias is likely neutralized, opening room for a squeeze into the low-$0.30s. Source: CoinMarketcap / TradingView Beyond the dogecoin price prediction, DOGE still centers on payments and lacks native smart contracts; ZK-proof verification is proposed,…
RealLink
REAL$0.06984+2.72%
LooksRare
LOOKS$0.007526-8.49%
Hyperbridge
BRIDGE$0.02866+3.42%
Kongsi
BitcoinEthereumNews2025/09/18 00:14
Bitcoin ETFs Outpace Ethereum With $2.9B Weekly Surge

Bitcoin ETFs Outpace Ethereum With $2.9B Weekly Surge

The surge follows a difficult August, when investors pulled out more than $750 million while rotating capital into Ethereum-focused funds. […] The post Bitcoin ETFs Outpace Ethereum With $2.9B Weekly Surge appeared first on Coindoo.
Moonveil
MORE$0.004723-7.51%
Kongsi
Coindoo2025/09/18 01:15
Best Crypto Presale? $HYPER Nears $27M as Shutdown Deal Lifts Sentiment

Best Crypto Presale? $HYPER Nears $27M as Shutdown Deal Lifts Sentiment

What to Know: A Senate deal to reopen the US government improves risk appetite, reducing a major headline drag on crypto participation. Prior shutdown endings preceded strong Bitcoin runs; sentiment today leans constructive as traders watch liquidity gauges. Bitcoin Hyper targets BTC-native speed via SVM execution and ZK-anchored settlement flows mapped in project materials. Presale momentum is strong, having raised over $26M, with tokens currently priced at $0.013245 and staking yields of 44% APY. Macro relief has finally shown up. Weekend price action improved as Washington moved toward ending the record US government shutdown, easing a headline drag that has pinned risk over the past month. For traders and investors, that’s the cue: lower political risk tends to unlock bids across both majors and the best altcoins. And presales that fit into the narratives with the most mindshare usually see a pickup. The Senate has advanced a bill to reopen the government through January. The bill is still subject to House sign-off, but it’s enough to give the market’s risk appetite a kickstart. This playbook has happened before, and institutional investors are watching closely to see whether history repeats itself this time. When the 2019 shutdown ended, Bitcoin staged a multi-month run afterward, and sentiment is humming with ‘does it rhyme?’ energy today. Of course, no two cycles are the same, but liquidity relief and a cleaner tape create a far stronger backdrop than two weeks ago. This shift matters because it lowers the bar for early-stage narratives to get mindshare. And Bitcoin Hyper ($HYPER) has consistently done just that, even through the government shutdown. The project pitches a Bitcoin-aligned Layer-2 with Solana-style throughput and a design that leverages the settlement credibility of Bitcoin’s base chain. If the shutdown resolution steadies risk, execution-first stories tied to Bitcoin’s gravity tend to benefit the most. And Bitcoin Hyper ($HYPER) is the project in this class that stands out from the rest. Bitcoin Hyper ($HYPER): BTC-Native Speed With SVM Execution Bitcoin Hyper’s promise is simple: to make $BTC feel instant and cheap without abandoning its L1 assurances. Bitcoin Hyper’s architecture hinges on a canonical bridge that verifies Bitcoin headers and transaction proofs, mints an equivalent representation on the L2, and batches activity back to L1 with ZK commitments. In practice, that means that Bitcoin’s usual pain points, such as fees, latency, and throughput, are handled on the fast lane, while Bitcoin remains the settlement bedrock. The project’s whitepaper explains the flow from deposit to withdrawal, detailing how the SVM execution layer targets high TPS with near-instant finality. Bitcoin Hyper’s tokenomics are designed to maximize support in the rollout phase. The project positions the $HYPER token as the gas, staking, and governance asset. Allocations are geared toward build and go-to-market: development (30%), treasury (25%), marketing (20%), rewards (15%), and listings (10%). That balance reads like an incentive plan for bootstrapping activity first, then letting fees and real usage take over. This is exactly the model that most successful early-stage projects typically adopt. $HYPER Presale: $26.5M Raised, Tiered Pricing, 44% Staking Rewards Bitcoin Hyper’s ($HYPER) momentum is growing stronger as the macro fog lifts. The project raised over $25M by the end of October, and has pushed higher since, nearing $27M today. For an early-stage presale, this figure is a healthy barometer of retail conviction in a choppy backdrop. The project’s pricing remains accessible, and it is still early. The current presale stage has tokens priced around $0.013245 per token, putting $HYPER in the zone where investors are still receiving real value, rather than simply a long-shot lottery ticket. In a market hunting for the best alt-beta proxies to $BTC without overpaying for dreamware, this is crucial toward $HYPER’s continued upward momentum. Yield is another strong incentive, and it’s a useful signal. The project is currently offering stakers a yield of 44% APY. High APYs hint at early-stage incentive design rather than sustainable yield, but they serve their purpose: pull forward engagement and liquidity while the stack firms up. The endgame is simple: as apps arrive and fees accumulate, emissions should matter less than usage. For traders watching risk rotations, the narrative fit is obvious. If the shutdown deal lands and risk premiums compress, flows often climb the curve from $BTC into execution-heavy L2s and the best altcoins that look closest to product-market fit. Bitcoin Hyper’s bet is that the market will demand Bitcoin’s security wrapped in SVM speed. Additionally, it offers staking, governance, and a path to dApps, all without leaving the $BTC orbit. The pitch aligns with the moment, and with it still being yet to launch, the opportunity is real. Join the Bitcoin Hyper presale while you still can! This article is informational, not financial advice. Crypto is volatile; staking rates vary, presales carry execution risk, and timelines can slip. Authored by Aaron Walker, NewsBTC — www.newsbtc.com/news/bitcoin/shutdown-deal-boosts-crypto-bitcoin-hyper-best-presale
Hyperlane
HYPER$0.17484-1.13%
Major
MAJOR$0.10344+2.64%
Bitcoin
BTC$105,715.08+1.96%
Kongsi
NewsBTC2025/11/10 23:16

Berita Sohor Kini

Lagi

Is Doge Losing Steam As Traders Choose Pepeto For The Best Crypto Investment?

Bitcoin ETFs Outpace Ethereum With $2.9B Weekly Surge

Best Crypto Presale? $HYPER Nears $27M as Shutdown Deal Lifts Sentiment

Paxos mints $100 million worth of PYUSD stablecoins.

Pi Network Eyes Structured Dual-Token System Amid PiUSD and RWA Plans to Rival XRP

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$105,871.00
$105,871.00$105,871.00

+0.77%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,554.64
$3,554.64$3,554.64

+0.99%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.5587
$2.5587$2.5587

+1.17%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$168.16
$168.16$168.16

+1.12%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.18027
$0.18027$0.18027

+0.58%