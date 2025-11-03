ZOOZ Strategy disclosed that it currently holds 1,036 bitcoins and announced a $50 million stock buyback program.

PANews reported on November 3rd that, according to Globenewswire, publicly traded company ZOOZ Strategy announced that its board of directors has approved a share repurchase program to buy back up to $50 million of the company's issued common stock, subject to applicable regulatory requirements. The share repurchase program will last for 12 months, and the company may repurchase its shares from time to time through various means, including open market purchases, negotiated transactions, or other methods, all of which must comply with applicable laws. As of October 30, 2025, the company held 1,036 bitcoins, valued at $116,820,39.
