2025-09-23 Tuesday

Berita Kripto

Nikmati Berita Kripto Terhangat dan Kemas Kini Pasaran
China Launches First Stablecoin, Crypto Adoption Spikes as Best Wallet Gains Attention

China Launches First Stablecoin, Crypto Adoption Spikes as Best Wallet Gains Attention

The post China Launches First Stablecoin, Crypto Adoption Spikes as Best Wallet Gains Attention appeared on BitcoinEthereumNews.com. Aaron writes for NewsBTC as a Crypto Journalist, covering breaking news and developments across the crypto world. Aaron’s been writing and editing since 2016, and has seen firsthand how writing for online publications has evolved over that time with the influence of everything from a globalized workforce to LLMs. He’s also witnessed the rise of crypto from a fringe interest to a multi-trillion-dollar force that’s reshaping the world economy. His background in academia with multiple post-grad degrees and a zest for good writing, wherever it may be found, powers Aaron’s own approach to covering crypto. What sets good writing apart? Storytelling – finding connects the news to the people reading it and drawing out those connections. That’s what Aaron looks for in his own coverage. In his off-hours, Aaron works for a local charity and enjoys working out and training with the local boxing club. He even reads physical books, occasionally. Source: https://www.newsbtc.com/news/china-launches-first-stablecoin-adoption-spikes-best-wallet-gains/
LooksRare
LOOKS$0.013921+1.47%
Sunrise Layer
RISE$0.011067+0.96%
BRC20.COM
COM$0.01717-1.13%
Kongsi
BitcoinEthereumNews2025/09/22 16:40
Kongsi
The Best Crypto Wo Watch in 2025, Plus Bonk and Baby Doge Coin Updates

The Best Crypto Wo Watch in 2025, Plus Bonk and Baby Doge Coin Updates

The post The Best Crypto Wo Watch in 2025, Plus Bonk and Baby Doge Coin Updates appeared on BitcoinEthereumNews.com. Crypto News 22 September 2025 | 11:15 Discover MoonBull, the best crypto to watch in 2025. Also get updates on Bonk and Baby Doge Coin, plus how to join MoonBull’s exclusive whitelist. Which meme coin could be the next big thing in 2025? With the crypto market buzzing, three contenders are making waves: MoonBull ($MOBU), Bonk, and Baby Doge. Each offers unique features and potential for investors looking to capitalize on the meme coin trend. Bonk, originally launched on the Solana blockchain, has garnered attention for its community-driven approach and recent ETF listing. MoonBull ($MOBU) is an Ethereum-based meme coin designed for degenerate traders and meme coin enthusiasts seeking substantial gains. With its whitelist now live, early supporters have the opportunity to secure exclusive benefits, including elite staking rewards and secret token drops. This first-come, first-served opportunity is rapidly filling up, making it a prime candidate for those searching for the best crypto to watch in 2025. MoonBull: Your Ticket to the Next Crypto Surge MoonBull ($MOBU) is an Ethereum-based best crypto to watch in 2025, built to reward early supporters with elite staking rewards and secret token drops. Designed for meme coin enthusiasts and degens chasing explosive upside, MoonBull stands apart as an Ethereum meme coin engineered to deliver elite staking rewards and secret token drops reserved exclusively for Stage One whitelisted members. Exclusive insights and bonus allocations are reserved for MoonBull whitelist members, making it the top new meme coin to watch. Every detail remains confidential until launch, giving participants a unique advantage with access to rewards. Built on Ethereum, MoonBull delivers unmatched security and seamless DeFi integration. Its smart contracts are reliable and robust, while the coin channels the viral momentum of meme culture to energize its community, setting it apart from other popular meme coins. MoonBull…
Waves
WAVES$1.0007-4.92%
Bonk
BONK$0.0000202-5.65%
GET
GET$0.00621-2.00%
Kongsi
BitcoinEthereumNews2025/09/22 16:21
Kongsi
Turn Early Steps Into Giant Leaps: MoonBull’s $15K Presale Giveaway Triggers Bull Stampede as Bonk and Baby Doge Coin Take Off

Turn Early Steps Into Giant Leaps: MoonBull’s $15K Presale Giveaway Triggers Bull Stampede as Bonk and Baby Doge Coin Take Off

Which meme coin could be the next big thing in 2025? With the crypto market buzzing, three contenders are making […] The post Turn Early Steps Into Giant Leaps: MoonBull’s $15K Presale Giveaway Triggers Bull Stampede as Bonk and Baby Doge Coin Take Off appeared first on Coindoo.
Bonk
BONK$0.0000202-5.65%
Tron Bull
BULL$0.001897-13.45%
DOGE
DOGE$0.23921-4.12%
Kongsi
Coindoo2025/09/22 16:15
Kongsi
Which Is The Best Crypto To Buy As Bitcoin Rallies To $117K

Which Is The Best Crypto To Buy As Bitcoin Rallies To $117K

The post Which Is The Best Crypto To Buy As Bitcoin Rallies To $117K appeared first on Coinpedia Fintech News Bitcoin is rallying again, climbing close to $117,500 after the US Federal Reserve cut rates by 25 basis points. The move has triggered cautious optimism across the market, with the leading coin eyeing the $120,000 level.  At the same time, Ethereum is gaining traction with bulls targeting new highs, while XRP is showing strength on …
Movement
MOVE$0.1133-8.11%
XRP
XRP$2.8427-2.13%
BULLS
BULLS$743.95-0.17%
Kongsi
CoinPedia2025/09/22 16:04
Kongsi
Over $1.7B Liquidated as Crypto Prices Slide; XRP Loses Third Spot to USDT

Over $1.7B Liquidated as Crypto Prices Slide; XRP Loses Third Spot to USDT

The post Over $1.7B Liquidated as Crypto Prices Slide; XRP Loses Third Spot to USDT appeared on BitcoinEthereumNews.com. The crypto market opened the week with sharp declines, as bitcoin, ethereum and XRP hit multi-week lows. Over $1.7B in leveraged positions were liquidated, sparking manipulation claims and shifting market caps across top assets. Market Opens Week With Broad Declines The crypto economy opened the new week in the red, with bitcoin ( BTC) briefly […] Source: https://news.bitcoin.com/over-1-7b-liquidated-as-crypto-prices-slide-xrp-loses-third-spot-to-usdt/
1
1$0.0161+80.79%
Bitcoin
BTC$112,010.51-2.21%
XRP
XRP$2.8427-2.13%
Kongsi
BitcoinEthereumNews2025/09/22 15:52
Kongsi
Metaplanet doet grootste aankoop ooit: 5.419 Bitcoin ($632 miljoen)

Metaplanet doet grootste aankoop ooit: 5.419 Bitcoin ($632 miljoen)

Snelle crypto updates? Connect op Instagram! Check onze Instagram   Het Japanse beursgenoteerde bedrijf Metaplanet heeft recent 5.419 Bitcoin aangeschaft voor ongeveer $632,5 miljoen, en brengt daarmee zijn totale BTC‑portefeuille op 25.555 coins. Strategische Bitcoin‑uitleg en recente aankoop Metaplanet liet weten dat de aanschaf van 5.419 Bitcoin tot de grootste investeringen in de geschiedenis van het bedrijf behoort. De transactie, ter waarde van circa $632,5 miljoen, kwam tot stand tegen een gemiddelde prijs van ongeveer $116.700 per coin. Voor Metaplanet vormt dit een duidelijke voortzetting van de strategie om in 2025 hun BTC‑portefeuille stevig uit te breiden. Deze aankoop werd bevestigd in officiële mededelingen van Metaplanet. Metaplanet has acquired 5419 BTC for ~$632.53 million at ~$116,724 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 395.1% YTD 2025. As of 9/22/2025, we hold 25,555 $BTC acquired for ~$2.71 billion at ~$106,065 per bitcoin. $MTPLF pic.twitter.com/CBhZi2X9lE — Simon Gerovich (@gerovich) September 22, 2025 Huidige holdings en context binnen bredere ontwikkelingen Door deze aankoop komt de totale Bitcoin‑voorraad van Metaplanet uit op 25.555 coins. Daarmee behoort het bedrijf tot de grotere openbare ondernemingen met aanzienlijke Bitcoin‑reserves. De jaar‑tot‑datum (YTD) opbrengst op hun BTC‑investeringen wordt vermeld op 395,1%. Daarnaast heeft Metaplanet in eerdere aankopen diverse kleinere hoeveelheden Bitcoins toegevoegd, wat onderstreept dat deze forse transactie een belangrijk onderdeel vormt van hun bredere strategie. ALERT: Metaplanet had bought around 18,374 Bitcoin since the January of year 2025. ➡️ Bought 18,374 $BTC since January ➡️ Aiming for +9,864 $BTC by year-end ➡️ Plans to add 189,864 $BTC before 2027 Accumulation strategy on historic scale. pic.twitter.com/368r2Rb39P — cryptothedoggy (@cryptothedoggy) September 21, 2025 Blik op de toekomst Metaplanet maakt met deze nieuwe aankoop duidelijk dat het bedrijf mikt op een plek tussen de grootste zakelijke Bitcoin‑houders ter wereld. De stap laat niet alleen groei in aantallen coins zien, maar ook hoe serieus het bedrijf Bitcoin benadert als vast onderdeel van zijn treasury‑beleid. Voor investeerders en marktwaarnemers is dit een signaal dat Metaplanet zich stevig nestelt in de hogere regionen van institutionele Bitcoin‑accumulatie. while we’re blowing up X with “HODL!” and “BTC to $200K!” posts, the big dogs, hedge funds, BlackRock, Strategy, MetaPlanet are quietly stacking Bitcoin like it’s a steal. They’re not hyping they’re just buying, keeping prices low. When BTC was $50K earlier this year, they were… pic.twitter.com/oQYskqQEGO — Alpha (@the_alpha_dev) September 22, 2025 Koop je Bitcoin via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Metaplanet doet grootste aankoop ooit: 5.419 Bitcoin ($632 miljoen) is geschreven door Sebastiaan Krijnen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
1
1$0.0161+80.79%
Bitcoin
BTC$112,010.51-2.21%
BRC20.COM
COM$0.01717-1.13%
Kongsi
Coinstats2025/09/22 15:46
Kongsi
$1.7 billion in liquidations sweep crypto markets over past day as bitcoin slide sparks broader selloff

$1.7 billion in liquidations sweep crypto markets over past day as bitcoin slide sparks broader selloff

Coinglass data showed that $1.09 billion in positions were liquidated over the past four hours as of 3:00 a.m. ET Monday.
1
1$0.0161+80.79%
MemeCore
M$2.57918+4.54%
Kongsi
Coinstats2025/09/22 15:36
Kongsi
Michael Saylor Says This Is The Reason Why Bitcoin Is Stuck Sideways And Not Breaking Out

Michael Saylor Says This Is The Reason Why Bitcoin Is Stuck Sideways And Not Breaking Out

Strategy Inc. (NASDAQ:MSTR) CEO Michael Saylor shared in an interview aired Friday his views on why Bitcoin (CRYPTO: BTC) has been chopping sideways.read more
Bitcoin
BTC$112,010.51-2.21%
Moonveil
MORE$0.08424-4.70%
Notcoin
NOT$0.00164-6.81%
Kongsi
Coinstats2025/09/22 15:28
Kongsi
3 Top Altcoins Set to Hit $1 as Altseason Begins: Dogecoin, Digitap and Cardano – Add to Your Portfolio Now

3 Top Altcoins Set to Hit $1 as Altseason Begins: Dogecoin, Digitap and Cardano – Add to Your Portfolio Now

The altcoin index crossed 70, signaling the start of altseason and a parabolic run in the Dogecoin price and Cardano price. Digitap ($TAP), a new cryptocurrency that bridges the gap between traditional finance and decentralized finance, is also on the list of the best cryptocurrencies to invest in now due to growing demand and interest.
1
1$0.0161+80.79%
Altcoin
ALTCOIN$0.0004547-8.93%
TAP Protocol
TAP$0.372-1.06%
Kongsi
Coinstats2025/09/22 15:25
Kongsi
Crypto markt daalt na $1.7 miljard aan liquidaties in 24 uur

Crypto markt daalt na $1.7 miljard aan liquidaties in 24 uur

De cryptomarkt heeft de afgelopen 24 uur een flinke tik gekregen. Meer dan $1.70 miljard aan posities zijn geliquideerd, waarbij vooral long traders het zwaar te verduren kregen. Alleen al in de afgelopen 4 uur is er voor ruim $1.09 miljard aan derivatenposities de prullenbak in gegaan. De volatiliteit slaat... Het bericht Crypto markt daalt na $1.7 miljard aan liquidaties in 24 uur verscheen het eerst op Blockchain Stories.
1
1$0.0161+80.79%
ArchLoot
AL$0.0647-13.96%
OP
OP$0.6978-6.99%
Kongsi
Coinstats2025/09/22 15:16
Kongsi

Berita Sohor Kini

Lagi

Crypto Market Suffers 2% Drop As Bitcoin Tumbles and $1.7B Liquidations Mount

The hacker is suspected of issuing 1 billion UXLINK on the chain and continuously selling it in batches of 1 million at a time.

North America Sees $2.3T in Crypto

Suspected ENA Treasury Withdraws $43.88 Million Tokens from Exchanges

XRP’s legal victory triggered a shift in funds, with investors turning to IOTA Miner to earn 6,700 XRP daily.