2025-09-23 Tuesday

Berita Kripto

Nikmati Berita Kripto Terhangat dan Kemas Kini Pasaran
Venture Capitalist: The World Is Going Internet-First—Here’s What You Need to Know

Venture Capitalist: The World Is Going Internet-First—Here’s What You Need to Know

Modern economies in advanced nations are rapidly shifting towards a digital, internet-driven landscape dominated by technology giants and decentralized platforms, according to Balaji Srinivasan, former Coinbase executive and author of “The Network State.” “The traditional economy is being sunset in favor of the Internet economy,” Srinivasan asserted in a recent post on X. He shared [...]
SphereX
HERE$0.000209+5.02%
Giants Protocol
GIANTS$0.0001632-29.68%
Kongsi
Crypto Breaking News2025/09/22 04:39
Kongsi
The real unlock for the AI marketplace is agent-to-agent

The real unlock for the AI marketplace is agent-to-agent

The post The real unlock for the AI marketplace is agent-to-agent appeared on BitcoinEthereumNews.com. Disclosure: The views and opinions expressed here belong solely to the author and do not represent the views and opinions of crypto.news’ editorial. Big tech giants are rushing to launch their own AI agent marketplaces. From the GPT store launched last year, to the recent launches of OpenAI’s ChatGPT Agent and AWS, there is a clear “land grab” moment for AI agent infrastructure. But what if the whole marketplace model is being built on the wrong premise? Summary The real AI economy is agent-to-agent — marketplaces should be built for agents to transact with each other, not just for humans to browse agents like apps. Agents will handle economic drudgery — from reallocating capital to negotiating terms and paying for services, shifting us from “one-click” to “no click.” Early signs are emerging — protocols like Google’s A2A, Anthropic’s MCP, and x402 micropayments point toward machine-native economies using crypto rails. Infrastructure choice will define the future — open, decentralized A2A protocols could unlock autonomy and innovation, while Big Tech-controlled walled gardens risk stifling it. While Big Tech imagines a future of humans selecting agents like they did with apps, a bigger opportunity is being overlooked: marketplaces where AI agents discover, negotiate, and transact with each other for goods and services. That’s the real future of the AI economy.  Agent-to-agent is the real future Instead of building marketplaces for human users to browse agents, they should be built for agents to browse and coordinate with each other. Most agent marketplaces are designed like app stores, where people can browse, purchase, and install, keeping the users as the central operator. However, the more groundbreaking shift is happening below the surface, in infrastructure, and will fundamentally change how we think about marketplaces and financial systems. The big unlock will take place when autonomous agents…
RealLink
REAL$0.05943-3.75%
ChangeX
CHANGE$0.00174287-2.37%
Moonveil
MORE$0.08376-5.22%
Kongsi
BitcoinEthereumNews2025/09/22 04:27
Kongsi
Aurora Could Appear in These 10 States

Aurora Could Appear in These 10 States

The post Aurora Could Appear in These 10 States appeared on BitcoinEthereumNews.com. Topline The northern lights could be visible across as many as 10 states on Sunday night, according to the National Oceanic and Atmospheric Administration’s space weather forecast, as the effects of a geomagnetic storm could impact the aurora. The aurora borealis could be visible in the northern continental U.S. and Alaska. NurPhoto via Getty Images Key Facts Forecasters at NOAA are predicting a Kp index of four out of nine on Sunday night, which means the lights could appear “brighter” and with more “auroral activity,” described as “motion and formations.” Earth could see the effects of a mild, G1-rated geomagnetic storm on Sunday night, according to NOAA’s forecast, when the Kp index is expected to spike to its highest level. The storm is likely due to coronal hole high speed streams, NOAA forecasters said—high speed solar winds that escape from “cooler, less dense” regions of the Sun. The view line for the northern lights on Sunday night. NOAA Which States Could See The Aurora? The aurora might be visible in states along the U.S.-Canadian border, including northern Washington, the northern Idaho panhandle, most of Montana, North Dakota, and northern South Dakota. Much of the upper Midwest is also within the view line, including most of Minnesota, Wisconsin, and northern Michigan. On the East Coast, the lights might be visible as far south as northern Maine. Most of Alaska is also within the view line, with a large portion in the “high likelihood” range to see the aurora. What’s The Best Way To View The Aurora? Northern lights viewers should try to travel outside of cities and other sources of light and towards Earth’s magnetic north pole. They should then try to find an unobstructed vantage point to view the northern night sky. The lights are most active in the hours…
Union
U$0.010721-20.45%
Sky Protocol
SKY$0.06559-2.29%
SUN
SUN$0.032422+2.86%
Kongsi
BitcoinEthereumNews2025/09/22 04:22
Kongsi
Trump names Ellison, Dell, Murdochs in U.S. TikTok takeover team

Trump names Ellison, Dell, Murdochs in U.S. TikTok takeover team

Trump names Ellison, Dell, and the Murdochs in a plan to take control of TikTok’s U.S. algorithm, with Oracle steering data protections. Trump on Sunday said a group of well-known tech and media figures, including Larry Ellison, Rupert and Lachlan Murdoch, and Michael Dell, will be part of the team set to take over TikTok’s […]
Union
U$0.010721-20.45%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.579-8.02%
WELL3
WELL$0.0000567-6.89%
Kongsi
Cryptopolitan2025/09/22 04:10
Kongsi
Intel’s foundry business keeps losing billions with no turnaround in sight

Intel’s foundry business keeps losing billions with no turnaround in sight

Intel’s stock shot up 30% on Thursday after Nvidia revealed it was buying a $5 billion stake, as Cryptopolitan reported. But the hype around that investment ignores one big problem: Intel’s foundry business is still losing money… a lot of it. That part of the company wasn’t even mentioned in the deal. Not once. And […]
Threshold
T$0.01542-3.80%
Hyperliquid
HYPE$46.34-7.30%
League of Traders
LOT$0.01788-6.09%
Kongsi
Cryptopolitan2025/09/22 04:01
Kongsi
Crypto Market Prepares for Volatility Ahead of Jerome Powell’s Tuesday Speech

Crypto Market Prepares for Volatility Ahead of Jerome Powell’s Tuesday Speech

The post Crypto Market Prepares for Volatility Ahead of Jerome Powell’s Tuesday Speech appeared on BitcoinEthereumNews.com. Jerome Powell will address the nation on the economic outlook next Tuesday. Powell’s upcoming speech follows last week’s interest rate cut. Investors expect Powell’s address to trigger volatility in the cryptocurrency market. The US Federal Reserve chairman, Jerome Powell, will address the nation on the economic outlook this coming Tuesday, September 23, 2025. US citizens and economic observers worldwide are showing interest in the upcoming speech, which most people expect to trigger volatility across global markets, including the cryptocurrency market.  Investors expect hints toward future market directions Powell’s upcoming speech, which is scheduled to be held at the Greater Providence Chamber of Commerce 2025 Economic Outlook Luncheon, Warwick, R.I., will follow last week’s interest rate cut. Most financial analysts expect Powell to shed more light on the potential impact of the latest policy as they focus on possible hints on the short-term to mid-term direction of the US economy.  Related: September Fed Rate Cut Is Now a “Go,” Say Barclays and BNP After Powell Speech Last week’s interest rate cut, the first after a long period for the US, gave investors a lot to chew on, despite prior expectations. Lowering the overnight benchmark lending rate by a quarter percentage point triggered internal policy adjustments for businesses and investors. However, the development appeared more critical following hints that the Fed could implement up to two more rate cuts before the end of the year. Powell’s speech could provide more economic clarity Expectedly, the latest interest rate decision by the Fed plunged the global financial ecosystem into complex analysis, with experts attempting to preempt what could happen in the long term. For instance, newly appointed Fed governor Stephen Miran thinks the interest rate cuts could extend into next year, with one more rate cut happening in 2026. Meanwhile, some other members of the…
Moonveil
MORE$0.08376-5.22%
BRC20.COM
COM$0.017168-1.21%
League of Traders
LOT$0.01788-6.09%
Kongsi
BitcoinEthereumNews2025/09/22 04:00
Kongsi
Cardano’s $20 ‘Break the Internet’ Prediction Goes Viral While ADA Trades Below $1 ⋆ ZyCrypto

Cardano’s $20 ‘Break the Internet’ Prediction Goes Viral While ADA Trades Below $1 ⋆ ZyCrypto

The post Cardano’s $20 ‘Break the Internet’ Prediction Goes Viral While ADA Trades Below $1 ⋆ ZyCrypto appeared on BitcoinEthereumNews.com. Advertisement &nbsp &nbsp Cardano (ADA) has again moved to the center of market debate after a widely circulated claim suggested the cryptocurrency could rally to $20. The figure, promoted in viral videos and social media discussions during September 2025, has drawn attention across retail trading communities. Cardano’s Current Market Standing As of mid-September 2025, ADA trades between $0.85 and $0.95, according to TradingView. ADAUSD: source Tradingview Cryptocurrency cardano has a market capitalization of approximately $31 to $33 billion, placing it firmly within the top ten digital assets by valuation. These figures serve as the baseline for evaluating claims of extreme price targets, highlighting the gap between viral predictions and current market conditions. Advertisement &nbsp Cardano has shown evidence of accumulation by large holders, with support zones appearing in the $0.85 to $0.95 range.  Technical analysts have pointed to potential breakout scenarios if ADA maintains momentum above the one-dollar mark with increased trading volume. Cardano’s price hovers just under one dollar, its market capitalization is approximately $31 to $33 billion, and mainstream analysts project limited upside in the near term. Technical studies indicate resistance at the one-dollar level and suggest conditional scenarios for modest growth. Whale activity and accumulation are visible, but they remain incremental, not transformational. The idea that ADA will hit $20 within the current cycle originates from independent commentators on social media, rather than institutional research desks or official filings. Cardano continues to rank among the leading cryptocurrencies by market capitalization and remains under close watch by both retail and institutional investors. Its near-term technical picture suggests possible progress toward one dollar and beyond, provided trading volumes and adoption metrics strengthen. For investors and analysts tracking Cardano, the prudent approach is to monitor confirmed price levels, regulatory filings, and adoption trends while treating extreme targets circulating online…
NEAR
NEAR$2.907-2.54%
1
1$0.014586+58.57%
TOP Network
TOP$0.000096--%
Kongsi
BitcoinEthereumNews2025/09/22 03:50
Kongsi
26 Rigs, One Cheap OPEX: 2025’s Definitive Ranking of Modern Bitcoin Miners

26 Rigs, One Cheap OPEX: 2025’s Definitive Ranking of Modern Bitcoin Miners

At an operating expense of $0.04 per kilowatt-hour (kWh), the current crop of SHA256 bitcoin miners sorts into a clear profit ladder, with high-hashrate hydro units setting the pace and a few efficient air and immersion options keeping things interesting. The Four-Cent Test: Which Bitcoin Mining Rigs Still Shine The king of the hill at […]
Everclear
CLEAR$0.01541+0.12%
Kongsi
Coinstats2025/09/22 03:31
Kongsi
Bitcoin koers toont opvallend ander beeld dan eerdere cycli: Wat betekent dit voor BTC?

Bitcoin koers toont opvallend ander beeld dan eerdere cycli: Wat betekent dit voor BTC?

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Bitcoin liet in september 2025 een opvallend ander beeld zien dan in eerdere jaren. Waar de maand traditioneel zwak verliep, is de Bitcoin koers dit keer ongeveer 2,6% gestegen en bleef de prijs stabiel rond $115.800. Kan de Bitcoin koers hiermee september definitief achter zich laten als verliesmaand? Bitcoin koers houdt steunlijn vast Op de daggrafiek is zichtbaar dat de Bitcoin koers al maanden boven een oplopende trendlijn blijft. Bij elke test rond $116.000 kwamen kopers in actie. Deze reacties lieten zien dat bulls het momentum verdedigen en dat er vertrouwen is in dit niveau als structurele steun. De Relative Strength Index (RSI) staat op 57, wat een evenwicht tussen koop- en verkoopdruk aangeeft. Dit betekent dat er nog speelruimte is voordat de markt oververhit raakt. De Parabolic SAR, een indicator die trendrichting aangeeft via stippen onder of boven de prijs, blijft onder de candles. Dat ondersteunt een aanhoudende opwaartse trend. Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? Fed-voorzitter Jerome Powell heeft aangekondigd dat de rentes binnenkort zomaar eens omlaag zouden kunnen gaan, en tegelijkertijd blijft BlackRock volop crypto kopen, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de munten die… Continue reading Bitcoin koers toont opvallend ander beeld dan eerdere cycli: Wat betekent dit voor BTC? document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Netwerkactiviteit en waardering bewegen mee De Network Value to Metcalfe (NVM) ratio is gedaald naar 2,35, ongeveer 7,5% lager dan eerder dit kwartaal. Deze ratio vergelijkt de marktwaarde van Bitcoin met de activiteit op het netwerk. Een daling wijst erop dat de prijs minder snel stijgt dan de netwerkactiviteit. In eerdere cycli betekende dit vaak dat overwaardering werd afgebouwd en dat de markt weer dichter bij de fundamentele waarde van het netwerk kwam. Het huidige niveau kan daarom worden gezien als een gezondere balans tussen prijs en gebruik. Een dergelijke correctie in waardering maakt de kans groter dat een trend langer standhoudt. In plaats van een korte speculatieve piek lijkt de stijging nu meer gesteund te worden door structurele factoren. Derivatenmarkt laat duidelijke voorkeur zien Ook op de derivatenmarkt is de positie van traders duidelijk. De Long/Short ratio staat rond 1,20, wat betekent dat 54,58% van de posities long is en 45,42% short. Dit geeft aan dat er meer vertrouwen is in verdere stijging dan in daling. Een hogere longpositie kan volatiliteit versterken. Zodra een belangrijk weerstandsniveau doorbroken wordt, kan het grote aantal openstaande longposities juist extra vaart geven aan een rally. Dit patroon is in eerdere marktfases vaker zichtbaar geweest. Leverage speelt hierbij een rol. Veel traders gebruiken geleend kapitaal om hun posities te vergroten. Wanneer de koers richting $123.000 beweegt en weerstand zwakker wordt, kan de combinatie van leverage en positieve sentimenten voor versnelling zorgen. Marktstructuur geeft steun voor vervolgbeweging De combinatie van technische steun, afkoelende waarderingen en duidelijke voorkeur in de derivatenmarkt laat zien dat Bitcoin dit jaar anders presteert in september dan voorheen. In eerdere jaren werden juist winsten genomen in deze maand, maar nu is er sprake van vasthoudendheid bij bulls. Belangrijk is dat de Bitcoin koers niet alleen door speculatie omhoog is gebracht. De gegevens laten zien dat netwerkactiviteit en waardering beter in balans zijn gekomen. Daarmee heeft de markt fundamenten om een verdere stijging te ondersteunen. Wat gaat BTC doen? De belangrijkste vraag is of de Bitcoin koers erin slaagt om de weerstand rond $123.000 te doorbreken. Als dat gebeurt, kan er ruimte ontstaan voor een beweging richting hogere psychologische niveaus. Wat al vaststaat, is dat september 2025 een andere wending heeft gekregen dan gebruikelijk. De Bitcoin koers heeft laten zien dat structurele steun, gezonde waarderingscijfers en vertrouwen op de derivatenmarkt samen kunnen zorgen voor een sterker beeld dan eerdere jaren. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Bitcoin koers toont opvallend ander beeld dan eerdere cycli: Wat betekent dit voor BTC? is geschreven door Dirk van Haaster en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
1
1$0.014586+58.57%
Bitcoin
BTC$112,163.29-2.03%
Index Cooperative
INDEX$1.104-2.21%
Kongsi
Coinstats2025/09/22 03:16
Kongsi
Nieuwe VS H1B-visum regels zet techmedewerkers wereldwijd klem

Nieuwe VS H1B-visum regels zet techmedewerkers wereldwijd klem

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   De nieuwe H1B-visumregel van $100.000 zet de techsector onder druk. Grote bedrijven passen hun beleid aan, en H1B-medewerkers buiten de VS krijgen dringend het advies om terug te keren of niet te reizen. Internationale mobiliteit staat op het spel. Nieuwe kosten, nieuwe uitdagingen voor techbedrijven De aanvraagkosten voor H1B-visums zijn verhoogd van een paar duizend dollar naar eenmalig $100.000. Grote bedrijven als Amazon en Microsoft reageren direct: buitenlandse medewerkers worden opgeroepen om in de VS te blijven of tijdig terug te keren. Voor veel bedrijven, vooral kleinere spelers, is deze maatregel onbetaalbaar. Most Indians don’t realize how dependent we are on the H-1B pipeline. Honestly, it’s been our lifeline to the US tech industry. Over 70% of H-1Bs go to Indians. That’s 300k+ approvals a year, feeding Infosys, TCS, Wipro, and sending $90B+ back home in remittances. Families,… pic.twitter.com/msUsOTq2SU — Crypto Jargon (@Crypto_Jargon) September 20, 2025 Wie worden het hardst geraakt? Amazon, Meta en Microsoft gebruiken het H1B-visum intensief. Amazon telde in 2025 meer dan 10.000 H1B-werknemers. Voor zulke bedrijven kunnen de kosten miljoenen bedragen. Microsoft waarschuwde H1B’ers om niet te reizen en snel terug te keren naar de VS. Outsourcingbedrijven zoals TCS en Infosys worden ook geraakt: hun model draait op flexibele inzet van personeel over grenzen heen. Kleine crypto- en Web3-bedrijven kunnen de nieuwe visumkosten nauwelijks dragen. Zij zetten wervingen stop of wijken uit naar hubs als Lissabon of Toronto. Concrete gevolgen voor techteams Mobiliteitsbeperkingen: Medewerkers met een H1B-visum moeten in de VS blijven. Bevroren werving: Internationale rekrutering wordt gepauzeerd of vervangen door remote. Vertraging in projecten: Cruciale rollen blijven onvervuld. Kennisverlies: Talent wijkt uit naar andere markten. Bedrijfsreacties en strategische keuzes Grote techbedrijven kunnen nog manoeuvreren. Maar crypto-startups, AI-teams en biotechbedrijven zien hun flexibiliteit verdwijnen. Sommigen bouwen teams op buiten de VS, anderen bevriezen internationale inzet. De afhankelijkheid van extern H1B-talent wordt een risico. Een domino-effect is voelbaar: consultancybedrijven en partners kunnen minder snel schakelen. In Silicon Valley groeit het besef dat de visumregel een structurele realiteit markeert, geen tijdelijke hobbel. Leaked memo from Amazon that warns existing H1B holders to avoid travel back into the USA after the September 21st deadline – their lawyers evaluated the new executive order as not just affecting new applications https://t.co/cLmegSu1a9 pic.twitter.com/uaGUwVSKyP — Simon Willison (@simonw) September 20, 2025 Een nieuwe drempel voor de tech toekomst De nieuwe visumregel ondermijnt de kracht van de Amerikaanse techsector: toegang tot wereldwijd talent. Grote spelers kunnen zich aanpassen, maar jonge innovaties verliezen terrein. Zonder modernisering van migratiebeleid dreigt de VS haar koppositie in tech en innovatie te verliezen. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Nieuwe VS H1B-visum regels zet techmedewerkers wereldwijd klem is geschreven door Sebastiaan Krijnen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
LETSTOP
STOP$0.08971+6.12%
Humanity
H$0.05696-2.69%
Threshold
T$0.01542-3.80%
Kongsi
Coinstats2025/09/22 03:16
Kongsi

Berita Sohor Kini

Lagi

Crypto Market Suffers 2% Drop As Bitcoin Tumbles and $1.7B Liquidations Mount

The hacker is suspected of issuing 1 billion UXLINK on the chain and continuously selling it in batches of 1 million at a time.

North America Sees $2.3T in Crypto

Suspected ENA Treasury Withdraws $43.88 Million Tokens from Exchanges

XRP’s legal victory triggered a shift in funds, with investors turning to IOTA Miner to earn 6,700 XRP daily.