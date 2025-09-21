2025-09-23 Tuesday

Jefferies Identifies Crypto in Early Internet Phase

Jefferies Identifies Crypto in Early Internet Phase

The post Jefferies Identifies Crypto in Early Internet Phase appeared on BitcoinEthereumNews.com. Key Points: Main event, leadership changes, market impact, financial shifts, or expert insights. Jefferies likens crypto to 1996’s internet era. Institutional focus shifts to utility-driven tokens. On September 21, Jefferies Group LLC informed institutional clients that cryptocurrencies resemble the 1996 internet era, suggesting significant growth potential, according to a CoinDesk-related report. Jefferies advises focusing on adoption-driven analysis, as capital may shift from speculative assets to real-world applications, echoing strategies from the dot-com era’s early days. Jefferies Sees Parallels with 1996 Internet Boom Investment dynamics are shifting as institutional investors reevaluate their portfolios. Jefferies suggests that funds are starting to migrate towards tokens and ETFs linked to real-world applications, as detailed in the VanEck ETFs Regulations and Filings Document, rather than speculative assets. This transition indicates an increasing preference for assets integrating blockchain technology within broader business frameworks. Clients are encouraged to scrutinize growth potential and sustainability when selecting investments. Andrew Moss, Head of Digital Assets Research, Jefferies Group LLC, stated, “The cryptocurrency industry is still in its ‘1996 internet phase,’ implying substantial growth potential ahead as technological infrastructure and real-world adoption mature.” New guidance from Jefferies is generating dialogue among industry leaders about the future trajectory of crypto investments. Public commentary from prominent figures is limited, though Arthur Hayes and Raoul Pal have independently highlighted adoption and utility, aligning with Jefferies’ perspective. These discussions forecast a growing emphasis on long-term utility in cryptocurrency investments. Bitcoin’s Market Dominance and Investor Focus on Utility Did you know? During the early internet era of the 1990s, significant divergence among tech companies led to extraordinary growth for selective investors. Jefferies sees a similar bifurcation ahead in crypto. Based on CoinMarketCap data, Bitcoin (BTC) trades at $115,801.85, with a market cap of $2.31 trillion and 57.10% market dominance as of September 21, 2025. Over the…
BitcoinEthereumNews2025/09/21 20:42
Telegram Username Scams Rise in Crypto Space

Telegram Username Scams Rise in Crypto Space

The post Telegram Username Scams Rise in Crypto Space appeared on BitcoinEthereumNews.com. Cryptocurrency users face a new threat as scammers increasingly target trusted Telegram usernames for purchase. Susbarium, an account dedicated to Shiba Inu, has sounded an alarm regarding the new type of fraud threatening the crypto world. Malicious individuals are bidding high prices for verified Telegram handles. These usernames are highly important in the crypto community because of their reputation and trust. However, selling these digital identities creates serious security risks for sellers and the broader cryptocurrency ecosystem. The scheme presents various threats to username holders. After buying the handles of the original account owners, scammers can impersonate them. This impersonation enables fraudulent activities targeting unsuspecting community members. The purchased accounts also serve as platforms for spreading cryptocurrency misinformation. Reliability in crypto circles is dependent on known usernames and established reputations. Once these identities are transferred to others, the harmed credibility turns into a weapon for malicious purposes. Community members may fall victim to scams, believing they interact with trusted figures. Growing Concerns Over Platform Security Susbarium specifically warns against responding to private messages requesting username purchases. These direct approaches often indicate fraudulent intentions. Off-platform deals carry additional risks as they lack official protections and oversight mechanisms. This is also a warning on Fragment transactions, even though they are legal and more secure. Before thinking of any sale of username, the user must take extreme care. The possible outcomes significantly exceed financial benefits of such deals. The last few weeks have been marked by several security warnings that targeted crypto users on different platforms. These alerts demonstrate how cryptocurrency-related fraud schemes are getting more dynamic. The scammers are constantly changing to take advantage of new gaps in the digital communities. Ledger CTO Charles Guillemet provided advice on the hardware wallet users. The security specialist pointed out the relevance of being aware…
BitcoinEthereumNews2025/09/21 20:39
PANews2025/09/21 20:17
Trump Family’s World Liberty Faces Allegations of Foreign Deals

Trump Family’s World Liberty Faces Allegations of Foreign Deals

 The accusations that the World Liberty of Trump Family has some behind-the-scenes deals with the enemies of the US have caused concerns in the country’s security and finances. The World Liberty, which is an organization of the Trump Family, is heavily scrutinized. According to a recent report by Accountable.us, there were reported deals with rivals […] The post Trump Family’s World Liberty Faces Allegations of Foreign Deals appeared first on Live Bitcoin News.
LiveBitcoinNews2025/09/21 20:00
Liu Yuanchun, President of Shanghai University of Finance and Economics: The full implementation and promotion of the US dollar stablecoin will alleviate the risks posed by US debt.

Liu Yuanchun, President of Shanghai University of Finance and Economics: The full implementation and promotion of the US dollar stablecoin will alleviate the risks posed by US debt.

PANews reported on September 21st that, according to Lianhe Zaobao, the trend of "de-dollarization" has recently become a hot topic again. Liu Yuanchun, president of Shanghai University of Finance and Economics, stated that the recent US legislation targeting digital finance and digital currencies, allowing for the full implementation and advancement of dollar-denominated stablecoins, not only consolidates the dollar's penetration and stability in the global system but also mitigates the risks posed by US debt. Steve Siddique, director of the East Asian Institute at the National University of Singapore, noted that while the US's embrace of cryptocurrencies and stablecoins is driving a global trend toward "dollarization," the potential risks of over-reliance on the dollar are becoming increasingly apparent.
PANews2025/09/21 19:51
Athena implicated as UK kicks against rising crypto activities in the UK

Athena implicated as UK kicks against rising crypto activities in the UK

United Kingdom observers have raised concerns over an increase in crypto-related leanings in the country after reports of Elon Musk speaking at Whitehall last week at an event where most of the sponsors were crypto firms. The pattern, highlighted by UK observers, showed that right-wing movements were leaning towards decentralized digital currencies. One of the […]
Cryptopolitan2025/09/21 19:44
Dogecoin Pullback Near $0.27 Could Trigger Next $0.28 Breakout

Dogecoin Pullback Near $0.27 Could Trigger Next $0.28 Breakout

Detail: https://coincu.com/analysis/dogecoin-pullback-near-0-27/
Coinstats2025/09/21 19:32
SolMining Launches XRP Contracts, Giving Users Fresh XRP Opportunities

SolMining Launches XRP Contracts, Giving Users Fresh XRP Opportunities

SolMining launched a cloud mining contract that supports XRP payments, allowing XRP holders and cryptocurrency users around the world to participate in automatic mining and receive real-time XRP rewards every day.
Coinstats2025/09/21 19:30
Crypto : 5 billion USDT issued by Tether after Fed’s 0.25 point cut

Crypto : 5 billion USDT issued by Tether after Fed’s 0.25 point cut

The tokenized dollar machine has been reignited. Following the 25 basis points cut decided by the Fed on September 17, Tether accelerated the issuance of USDT. In total, 5 billion minted in eight days, including an additional 1 billion on September 19 on Ethereum, according to Onchain Lens. The timing is no coincidence: when the cost of money falls, the thirst for liquidity in crypto markets rises instantly. L’article Crypto : 5 billion USDT issued by Tether after Fed’s 0.25 point cut est apparu en premier sur Cointribune.
Coinstats2025/09/21 19:20
De best presterende altcoins van afgelopen week

De best presterende altcoins van afgelopen week

@media (max-width: 700px) { .crypto-cta-banner { padding: 0 0 0 20px; font-size: 12px; } .crypto-cta-button { padding: 0 10px; font-size: 12px; } .crypto-desktop-text { display: none; } .crypto-mobile-text { display: block; } } @media (min-width: 701px) { .crypto-mobile-text { display: none; } } Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Instagram! Check onze Instagram   De afgelopen week bleef de totale marketcap van de crypto markt vrijwel stabiel. Het steeg licht van $4,02 tot $4,04 biljoen, een groei van slechts 0,5%, aldus data van CoinMarketCap. Toch wisten veel altcoins flink te stijgen. Vandaag zoomen we in op de top 3 winnende altcoins van afgelopen week, welke munten zijn dit en waarom stegen ze zo hard? Story verovert de crypto markt Een van de grote nieuwkomers in de crypto markt is Story (IP). Deze altcoin lanceerde in februari van dit jaar maar maakt snel furore. De IP koers klom over de afgelopen zeven dagen alleen al met 25,9%, waarmee het de best presterende crypto was deze week. En niet alleen dat, het registreerde ook een all time high van bijna $13. Story is een crypto token waarmee je eigendomsrechten, ook wel Intellectual Property (IP) genoemd, van creatief werk of data op de blockchain vastlegt. Je kunt ermee bewijzen dat iets van jou is, automatisch licenties geven en direct betaald krijgen als anderen het gebruiken of remixen. Het maakt auteursrechten en betalingen eenvoudig, veilig en programmeerbaar, zonder tussenpersonen. Daarmee probeert IP een $80 biljoen markt op zijn kop te zetten. Bedrijven slaan IP tokens in Ondertussen heeft Story een marketcap van bijna $3,9 miljard, het begint een serieuze jonge te worden dus. Maar waarom is de IP prijs niet te stoppen? Verschillende katalysatoren spelen een. Zo worden IP tokens opgekocht door bedrijven. De op Nasdaq genoteerde distilleerder Heritage Distilling is een van de grootste kopers. Een opvallende zet, want het bedrijf heeft van origine vrijwel geen relatie met de crypto markt. Toch besloot Heritage Distilling om IP tokens te gebruiken om een strategische reserve op te bouwen. In totaal werd er maar liefst $340 miljoen opgehaald, een flink bedrag als je dit vergelijkt met de marktwaarde van Story en van Heritage Distilling zelf. Het bedrijf is “slechts” $15,7 miljoen waard. Verschillende bekende investeerders in de crypto markt deden mee aan de investering, waaronder a16z crypto, Arrington Capital en Polychain. Volgens de CEO van de distilleerder, Justin Stiefel, is de IP strategische reserve een “gedurfde stap vooruit”. De CEO legt verder uit: “Al meer dan tien jaar zijn we een leider in onze sector, en omdat we de waarde kennen die intellectueel eigendom voor makers en eigenaars heeft, zien we IP als een nieuwe categorie strategische reserve om verschillende onderdelen van de komende tien jaar AI groei te ondersteunen” De IP koers werd verder gevoed afgelopen weken door een lopende “buyback” programma van Heritage Distilling om $82 miljoen in Story te investeren, wat tot november door blijft lopen. Ook krijgt IP institutionele ondersteuning via Grayscale. Zo groeide hun Story Trust, een fonds dat eenvoudige toegang biedt tot IP voor beleggers, met 1,3% vorige week. Immutable (IMX) en HASH maken indruk met dubbele cijfers De andere winnaars van de afgelopen week zijn Immutable (IMX) en Provenance Blockchain (HASH). Beide stegen respectievelijk met 15,2% en 15%. Beide altcoins genieten sterke community adoptie die profiteren van opkomende sectoren in de crypto markt. IMX is een opkomende layer-2 (L2) netwerk dat op het Ethereum (ETH) platform is gebouwd, het focust speciaal op Non-Fungible Token (NFT) en blockchain gaming toepassingen. Met name de GameFi sector groeit in populariteit, hierin kunnen spelers bijvoorbeeld blockchain geregistreerde items verhandelen. HASH richt zich op de snelgroeiende markt van financiële tokenisatie, die in hoog tempo wordt aangejaagd door de institutionele omarming van crypto Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht De best presterende altcoins van afgelopen week is geschreven door Thomas Welsenes en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Coinstats2025/09/21 19:16
