2025-09-23 Tuesday

WLFI Advisor Ogle Reopens ASTER Long Position with 3x Leverage

WLFI Advisor Ogle Reopens ASTER Long Position with 3x Leverage

The post WLFI Advisor Ogle Reopens ASTER Long Position with 3x Leverage appeared on BitcoinEthereumNews.com. Key Points: WLFI advisor Ogle reopens 3x leveraged position on ASTER, drawing attention. Ogle’s past trade on ASTER made $746,703 in under 16 hours. ASTER saw a 96.52% price gain in 24 hours, driving market discussion. Ogle, known for significant on-chain activities, has reopened a 3x leveraged position on ASTER, following a notable $746,703 profit within 15 hours, as of September 21. This move draws attention due to ASTER’s rapid performance and market interest, impacting trading activities and highlighting potential volatility in decentralized finance landscapes. Ogle’s ASTER Trade: High-Stakes Move Draws Market Buzz Ogle’s re-entry into ASTER on a 3x leveraged position showcases a strategic move by the notable WLFI advisor. In past trades, Ogle generated a profit of $746,703 under 16 hours, amplifying this re-engagement’s attention. ASTER’s price soared, reaching $1.71 on the announcement, representing a sharp increase. This sudden movement links with prior Aster DEX upgrades and reflects robust trading activity. On-chain metrics have further shown a steady rise, influencing market dynamics significantly. Market reactions are varied. While premier KOLs have not issued statements, community interest surged on platforms like Discord and Twitter. No official reactions have transpired from regulatory entities, but crypto enthusiasts keenly watch ASTER’s traction. Rapid ASTER Growth Spurs Analyst Interest and Concerns Did you know? Ogle’s ASTER trade mimics trends seen with major DeFi launches, where similar whale movements contributed to brief market surges, a pattern observed previously with DeFi tokens like dYdX and HYPE. According to CoinMarketCap, ASTER’s recent trajectory includes a price of $1.76, marking a 96.52% increase over the last day. ASTER’s 24-hour trading volume reached $2.03 billion, reflecting a 193.49% upside. The token maintains a market cap of $2.92 billion, and recent growth is evident with a 1989.45% surge sustained over 30 days. Aster(ASTER), daily chart, screenshot on CoinMarketCap at…
Bitcoin BETA ETF Launches on Warsaw Stock Exchange

Bitcoin BETA ETF Launches on Warsaw Stock Exchange

The post Bitcoin BETA ETF Launches on Warsaw Stock Exchange appeared on BitcoinEthereumNews.com. Poland’s Bitcoin BETA ETF launches on GPW, offering regulated Bitcoin exposure via futures contracts without owning the cryptocurrency directly. Poland has taken a big step into the world of digital finance. The Warsaw Stock Exchange (GPW) has officially launched the Bitcoin BETA ETF. It is an investment product that is new and can enable individuals to have exposure to Bitcoin, but without owning the coin itself. This action is regarded as a significant advancement to the Polish financial sphere and its expanding ETF capital. Bitcoin BETA ETF Targets Investors Avoiding Crypto Exchanges This fund does not possess actual Bitcoin, unlike spot Bitcoin ETFs. It instead trades futures contracts at the Chicago Mercantile Exchange (CME) to expose itself to the cryptocurrency. AgioFunds TFI SA is a reputable fund management company in Poland that manages the ETF. This has led to a regulated and transparent means of investing in the Bitcoin by Polish investors via the conventional stock market. It will be particularly handy to individuals interested in crypto but not willing to use digital wallets or exchanges. Related Reading: Grayscale Launches First U.S. Multi-Asset Crypto ETF on NYSE Arca | Live Bitcoin News Besides, the introduction of the Bitcoin BETA ETF is timed with the need to note that the trading in ETFs is currently developing at a high rate in Poland. To date, this year ETF turnover on GPW has reached PLN 1.9 billion making 94.2 percent increase in comparison with the turnover of the previous year. It is evident that increasing numbers of investors are resorting to ETFs due to their simplicity, cheapness and simplicity in trading. Moreover, the GPW currently has 16 ETFs. They include funds which follow the popular Polish indexes such as WIG20, mWIG40 and sWIG80. Major global indexes have also ETFs e.g. S&P 500, Nasdaq-100…
Bitfarms Stock Rallied 72.86% Last Week – Time to Re-Rate?

Bitfarms Stock Rallied 72.86% Last Week – Time to Re-Rate?

The post Bitfarms Stock Rallied 72.86% Last Week – Time to Re-Rate? appeared on BitcoinEthereumNews.com. BITF has taken off and the momentum isn’t fading. Is there a development the market’s quietly pricing in? Or is it time to re-rate the stock altogether? The following guest post comes from BitcoinMiningStock.io, a public markets intelligence platform delivering data on companies exposed to Bitcoin mining and crypto treasury strategies. Bitfarms Stock Surges – […] Source: https://news.bitcoin.com/bitfarms-stock-rallied-72-86-last-week-time-to-re-rate/
U.S. Government Shutdown Probabilities Sharply Rise Amid Senate Standoff

U.S. Government Shutdown Probabilities Sharply Rise Amid Senate Standoff

The post U.S. Government Shutdown Probabilities Sharply Rise Amid Senate Standoff appeared on BitcoinEthereumNews.com. Key Points: U.S. shutdown risks increase with unresolved Senate spending disputes. Predictions show a 66% shutdown likelihood this year. Heightened market volatility affects Bitcoin and Ethereum liquidity. The prediction market Kalshi indicates a 66% chance of a U.S. government shutdown by year-end as the Senate fails to pass a stopgap spending bill. Anticipation of a government shutdown impacts Bitcoin and Ethereum with increased volatility, potentially shifting investor focus to defensive assets amid economic uncertainty. Senate Stalemate Escalates Shutdown Fears U.S. Senate’s failure to approve a critical spending bill is heightening concerns over a government shutdown. Key negotiators, including Senate Majority Leader Chuck Schumer and House Speaker Mike Johnson, remain locked in a standoff over healthcare provisions. This political gridlock risks a significant economic disruption. Financial markets are bracing for potential instabilities with Federal spending at risk. Liquidity contractions in crypto and increased volatility have been observed in Bitcoin and Ethereum markets as investors react to these developments. Meanwhile, no official statements have emerged from major crypto figures such as CZ or Vitalik Buterin. Chuck Schumer, Senate Majority Leader, Democrat, “We’re prepared to let government funding run out if Republican proposals omit key healthcare items.” Crypto Markets React to Potential Economic Turbulence Did you know? Kalshi’s prediction of a U.S. government shutdown echoes past crises where defensive portfolios like gold and utilities consistently outperformed, showcasing investors’ preference for stability in volatile periods. Bitcoin (BTC) reports a current value of $115,570.08 with a market cap of $2.30 trillion, per CoinMarketCap. Trading volumes have decreased by 35.91% in the last 24 hours. Over the past seven days, Bitcoin’s value dropped by 20.48%, though it posted a 14.05% increase over 90 days. Bitcoin(BTC), daily chart, screenshot on CoinMarketCap at 05:06 UTC on September 21, 2025. Source: CoinMarketCap Coincu’s research underscores the volatility within crypto…
Coinbase unveils ambitious goal: 'A better set of financial services'

Coinbase unveils ambitious goal: 'A better set of financial services'

The post Coinbase unveils ambitious goal: ‘A better set of financial services’ appeared on BitcoinEthereumNews.com. Key Takeaways What is the Coinbase CEO’s goal? Brian Armstrong unveiled that Coinbase was looking to replacing banks. How is the reception? The crypto community has had mixed reactions to this statement, based on their various experiences with Coinbase. Early companies in this space have significantly changed the perception of crypto, setting higher standards. The CEO of Coinbase, Brian Armstrong, likewise unveiled the organization’s ambitious goal of becoming a primary financial account. Coinbase aims to establish itself as a viable alternative to the current banking system. The move, still in its early stages, encountered both support and backlash in equal measure. Having said that, what are some benefits and risks associated with it? Are there ways to mitigate the risks that exist? Coinbase’s ambitious goal Announcing this determined objective for the Coinbase, Armstrong wrote on X, “We’re building a better set of financial services, so Coinbase can be your primary financial account.” While speaking on “Fox Business,” Armstrong said that they would be partnering with banks on their crypto custody. He further noted that the big companies needed to integrate crypto into their systems. However, this move caused discomfort among the big banks, particularly in the rewards sector. Brian assured that they would not burn the stablecoin rewards, as the GENIUS and Stablecoin Acts already clarified. Notably, the CEO was in Washington to finalize the crypto market structure. Benefits and risks associated This ambitious goal had its own benefits and risks. Armstrong clarified that the benefits stemmed from rewards garnered from staking and crypto custody to cash back on crypto payments. For context, Coinbase was offering 4% BTC back to users’ cards, a move envied by the big banks. The platform offered very low transaction fees, nearly free, with new payment rails. Additionally, Coinbase’s transaction processing was fast. Source: Brian…
The myth of dollar dominance

The myth of dollar dominance

The post The myth of dollar dominance appeared on BitcoinEthereumNews.com. The following is a guest post and opinion from  Dr. Jae S. Jeong, Co-Founder and CTO, Gurufin. Today’s stablecoins are an extension of the U.S. financial system. Backed by the U.S. Dollar, they are tied to its monetary policy and indirectly answerable to its policy goals. This allegiance is useful to some, but not all. Here’s why. One myth in the digital asset world is the idea that eventually, a single digital currency will dominate global payments and commerce. With stablecoins, proponents of that myth have pointed to the U.S. Dollar, with its deep liquidity and global status, as a natural stepping stone. There’s a widespread belief that U.S. Dollar-pegged stablecoins will inevitably become the world’s primary digital settlement layer. But a closer look at the economic realities on the ground in Asia suggests a very different future is taking shape: a future driven not by global ambitions, but by the practical, pressing needs of local economies. The Dollar’s Shadow This is a matter of practicality and national interest. Asian nations’ diverse needs will foster an array of local-currency stablecoins, empowering central bankers to hedge against a dollar-denominated digital financial system. Today, the digital asset ecosystem is indeed cast in the dollar’s shadow. USD-pegged stablecoins like USDT and USDC dominate trading volume, acting as a digital gateway to the crypto markets. Since the 2024 U.S. elections, support has grown—especially for models holding U.S. government debt as reserves. This status quo works well for the U.S. and the proponents of this myth. However, there are those peeking out from under the dollar’s shadow. Stablecoins’ effect on safe asset markets and reaction to monetary policy (Source: Bank for International Settlements) The first reason has nothing to do with digital assets. Yields on Treasuries spiked as trade and tariff policy seesawed. Non-U.S. companies…
ETH Chases $9K, ADA Holds $0.88, BDAG's $0.0013 Offer Ends in a Day

ETH Chases $9K, ADA Holds $0.88, BDAG's $0.0013 Offer Ends in a Day

The post ETH Chases $9K, ADA Holds $0.88, BDAG’s $0.0013 Offer Ends in a Day appeared on BitcoinEthereumNews.com. Ethereum (ETH) is holding around $4,300, with resistance near $4,450 still blocking a clear breakout. Cardano (ADA) trades just under $0.90, defending support at $0.86 while aiming for $0.92-$0.95 if momentum builds. Both coins remain on watchlists, but their next moves depend heavily on external catalysts like institutional flows and sentiment shifts. But BlockDAG (BDAG) is different. Its momentum is already measured in adoption, not speculation. With nearly $410M+ raised, 26,3B coins sold, 312K holders, 19K miners shipped, and 3M users on its X1 app, the foundations are locked in before launch. The current Batch 30 price at $0.0013 will end in 24 hours, while the September 25 Awakening Testnet will introduce blockchain activation and miner integration. Every top crypto coin right now highlights contenders, but BlockDAG is where trust, traction, and timing overlap. Ethereum Faces Breakout Test as Institutions Accumulate Ethereum trades near $4,300, stuck between strong resistance at $4,450 and support around $4,281-$4,075. Momentum indicators remain neutral, with the RSI flat and MACD showing little direction. This consolidation suggests the market is waiting for a decisive move. A breakout above $4,450 could trigger gains toward $4,749 and $4,832, while a breakdown risks $3,747. Institutional demand strengthens Ethereum’s outlook. BitMine Immersion Technologies now holds over 2.069 million ETH, worth nearly $8.9 billion, making it the largest corporate Ethereum treasury and second-largest overall crypto treasury worldwide. Such accumulation underlines long-term confidence in ETH’s value. Investors are watching closely: either a breakout above resistance or a defense of key supports could set Ethereum’s next major trend. ADA Targets $0.95 as Buyers Defend Critical Support Cardano (ADA) is trading close to $0.88, with buyers holding firm above $0.86. The 50-period moving average around $0.84 continues to act as rising support, helping ADA recover from recent pullbacks. Momentum indicators such as RSI remain…
AVAX, SUI & ZX: Q4 Projection for September's Unexpected Altcoin Leaders

AVAX, SUI & ZX: Q4 Projection for September's Unexpected Altcoin Leaders

Sudden inflows, a series of partnership announcements and stronger network use pushed all three into the month’s top-performer list, redirecting […] The post AVAX, SUI & ZX: Q4 Projection for September’s Unexpected Altcoin Leaders appeared first on Coindoo.
Goedemorgen Bitcoin: Ripple's hoofdadvocaat geeft update over XRP ETF

Goedemorgen Bitcoin: Ripple's hoofdadvocaat geeft update over XRP ETF

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Goedemorgen! Hier is het meest opvallende cryptonieuws, met meer context en analyse om de ontwikkelingen beter te begrijpen. Analist: ‘Als dit gebeurt, komt er een altcoin season’ Komt er binnenkort een nieuwe altcoin season? Volgens analist Benjamin Cowen is het antwoord simpel: ja, maar pas als één belangrijke voorwaarde wordt vervuld. Ethereum moet niet alleen een nieuw ATH bereiken, maar dit niveau ook duurzaam vasthouden. Zolang dat niet gebeurt, blijven altcoins achter en domineert Bitcoin het speelveld. In eerdere bull markten speelde Ethereum steeds een belangrijke rol bij de start van een altcoin season. Tijdens de rally van eind 2017 en opnieuw in 2021, ging een echte rotatie naar altcoins pas van start nadat ETH overtuigend boven zijn vorige pieken wist uit te breken. Volgens Cowen is dat logica: veel beleggers gebruiken Ethereum als opstap naar andere tokens. Zodra ETH hard stijgt en vertrouwen wekt, verschuift kapitaal naar kleinere munten met een hoger risico, in de hoop op hogere rendementen. Dat is het mechanisme dat eerdere altcoin seasons in gang zette. Daarom is het volgens hem te vroeg om nu al te roepen dat altcoins aan de beurt zijn. Ethereum staat nog altijd onder zijn oude piek van $4.900, terwijl een duurzame doorbraak boven de $5.000 belangrijk is om een bredere marktrotatie op gang te brengen. Ook verwacht Cowen dat ETH, zelfs bij een nieuwe piek, terug zal moeten “checken” bij de 21-week EMA om een solide basis te bouwen. Ripple’s hoofdadvocaat geeft update over XRP ETF Ripple’s Chief Legal Officer Stuart Alderoty sprak zich deze week voor het eerst uit over de eerste exposure naar XRP op de markten via een spot ETF en noemt het een belangrijke stap richting verdere institutionele adoptie. Alderoty reageerde op nieuws van de National Cryptocurrency Association, dat meldde dat de SEC nieuwe regels heeft goedgekeurd. Deze maken het eenvoudiger voor beurzen zoals Nasdaq en NYSE om crypto ETF’s te noteren. Voorheen moest iedere ETF apart door een complex goedkeuringsproces, maar dankzij de nieuwe standaarden kunnen beurzen één framework volgen. Dit brengt crypto dichter bij traditionele beleggingsinstrumenten en verlaagt de drempel voor miljoenen beleggers. Volgens Alderoty is dit niet alleen “goede regelgeving,” maar vooral een maatregel die vertrouwen schept. De timing is opvallend, want vlak daarvoor lanceerde Rex Osprey de eerste Amerikaanse spot ETF’s voor XRP (XRPR) en Dogecoin (DOJE). De vraag was direct groot: XRPR had op de eerste dag $37,7 miljoen handelsvolume, volgens Bloomberg analist Eric Balchunas het hoogste dag-één-volume van alle ETF lanceringen in 2025. Binnen 90 minuten draaide de XRP ETF al $24 miljoen om, vijf keer meer dan de futures ETF’s voor XRP ooit op hun openingsdag wisten te behalen. Balchunas ziet de sterke start als een positief teken voor de bredere markt. Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? Fed-voorzitter Jerome Powell heeft aangekondigd dat de rentes binnenkort zomaar eens omlaag zouden kunnen gaan, en tegelijkertijd blijft BlackRock volop crypto kopen, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de munten die… Continue reading Goedemorgen Bitcoin: Ripple’s hoofdadvocaat geeft update over XRP ETF document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Bitcoin en altcoins klaar voor explosie door Fed beleid, zegt econoom De cryptocurrency markt is nog altijd in de ban van de Amerikaanse centrale bank. Beleggers houden hun adem in bij ieder rentebesluit van de Federal Reserve (Fed), want de impact reikt inmiddels veel verder dan aandelen en obligaties. Volgens economen kan het huidige beleid van de Fed de komende maanden zelfs de motor worden achter de volgende grote fase in de crypto markt. Afgelopen woensdag verlaagde de Federal Reserve voor het eerst dit jaar de rente met 25 basispunten. Het besluit werd breed verwacht: de CME FedWatch Tool toonde vlak voor de aankondiging een kans van 96% op precies deze uitkomst. Toch zorgde de beslissing voor schommelingen in de markt. De Bitcoin (BTC) koers piekte kortstondig boven de $117.850, maar zakte daarna terug richting een huidige prijs van $115.700, vrijwel gelijk aan het niveau van voor de renteverlaging. Fed voorzitter Jerome Powell benadrukte dat er “geen vooraf uitgestippeld pad” is, al voorspellen beleidsmakers nog twee extra renteverlagingen dit jaar. Daarmee blijft de markt speculeren op de snelheid van de versoepeling. Econoom Timothy Peterson stelt dat de markt de Fed onderschat, zo deelde hij in een interview met Cointelegraph. “Er is nog nooit een geleidelijke renteverlaging geweest zoals de Fed nu voorspiegelt,” zegt hij. Volgens hem zullen beleggers verrast worden door een sneller en agressiever beleid. “Het zal Bitcoin en altcoins flink omhoog stuwen. Ik verwacht dat dit binnen 3 tot 9 maanden gebeurt.” Aldus Peterson. Waarom zullen crypto’s stijgen door de Fed beslissingen? Lagere rentes zijn doorgaans positief voor risicovolle beleggingen, omdat spaargeld en obligaties minder aantrekkelijk worden. Voor crypto betekent dit extra instroom van kapitaal, zeker nu institutionele partijen hun betrokkenheid ook hebben vergroot over de afgelopen jaren. CME data laat zien dat traders inmiddels een kans van ongeveer 92% inschatten op een nieuwe renteverlaging in oktober, weer met 0,25%. Dit zou de rente terugbrengen tot de 3,75% – 4% range. Mocht de Fed inderdaad sneller dan verwacht gas geven, dan kan dat een katalysator worden voor een nieuwe bull run. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Goedemorgen Bitcoin: Ripple’s hoofdadvocaat geeft update over XRP ETF is geschreven door Wessel Simons en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Low-risk DeFi could do for Ethereum what search did for Google, Vitalik says

Low-risk DeFi could do for Ethereum what search did for Google, Vitalik says

Vitalik Buterin said low-risk DeFi protocols can bring in stable revenue for the network, like how Google Search does for Google, but while also ensuring Ethereum’s core values remain intact. Ethereum co-founder Vitalik Buterin said revenue from low-risk decentralized finance protocols could give the network economic stability — much like Google Search supports Google — while letting nonfinancial apps uphold Ethereum’s cultural values. Low-risk DeFi could address “important tensions” in the Ethereum community over whether apps that bring in enough revenue to economically sustain the ecosystem align with the cultural and ethical values that brought people to Ethereum in the first place, Buterin said in a blog post on Saturday.The former has been a combination of nonfungible tokens, memecoins, and speculative trading, while the nonfinancial and semifinancial apps that reflect Ethereum’s cultural values have either struggled to gain widespread adoption or haven’t generated enough fees, he said.Read more
