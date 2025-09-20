2025-09-23 Tuesday

Michael Saylor: Bitcoin's reduced volatility is good for large institutional investors, but will disappoint thrill seekers

PANews reported on September 20th that Strategy Executive Chairman Michael Saylor stated on the Coin Stories podcast on YouTube that lower Bitcoin volatility benefits "large institutions" but will disappoint those who rely on price fluctuations for excitement. "You want volatility to decrease so that large institutional investors can enter the market with confidence and make large investments. The problem is that if volatility decreases and large institutional investors enter, the market will become boring for a period of time. And because the market becomes boring for a period of time, people's adrenaline rush will also decrease, and they will become a little bearish." Michael Saylor stated that this is Bitcoin's "growth phase" and a natural part of its life cycle, and that the "gradual subsidence" of volatility is a good sign.
PANews2025/09/20 14:19
EU Sanctions Seek to Block Russian Crypto Platforms For First Time

The post EU Sanctions Seek to Block Russian Crypto Platforms For First Time appeared on BitcoinEthereumNews.com. The European Union will include cryptocurrency platforms in its latest financial sanctions against Russia, marking the first time digital asset services have been directly targeted. The measures, part of the bloc’s 19th sanctions package, prohibit all cryptocurrency transactions for Russian residents and restrict dealings with foreign banks tied to Russia’s alternative payment systems, according to a statement by European Commission President Ursula von der Leyen published Friday. The package also seeks to block transactions with entities operating in Russian special economic zones. “As evasion tactics grow more sophisticated, our sanctions will adapt to stay ahead,” von der Leyen said. “Therefore, for the first time, our restrictive measures will hit crypto platforms. and prohibit transactions in cryptocurrencies.” She added, “We are listing foreign banks connected to Russian alternative payment service systems. And we are restricting transactions with entities in special economic zones.” EU’s 19th sanctions package statement. Source: ec.europe.eu The sanctions are not yet final and require approval from all 27 EU member states. Related: Privacy is ‘constant battle’ between blockchain stakeholders and state Von der Leyen said the measures respond to Russia’s “largest-scale drone and missile attacks against Ukraine,” which have also seen Shahed drones violate EU airspace in Poland and Romania. Russian oil companies have reportedly used digital assets to circumvent sanctions, conducting tens of millions of dollars worth of monthly transactions using Bitcoin (BTC) and Tether’s USDt (USDT), Reuters reported in March, citing four sources with direct knowledge of the matter. In July, the US Department of Justice charged Iurii Gugnin, also known as George Goognin and Iurii Mashukov, a Russian national residing in New York, with 22 criminal counts, including the laundering of over $540 million through his crypto companies, Evita Investments and Evita Pay, while facilitating transactions for sanctioned Russian entities. Related: Swiss banks complete first…
BitcoinEthereumNews2025/09/20 14:17
Crypto.com Brings Institutional-Grade Custody to Sei’s High-Speed Blockchain

Crypto.com has declared the implementation of its institutional-level custody product with the Sei Network to store and manage Sei native SEI token safely.
Blockchainreporter2025/09/20 14:15
South Korea's Cheongju opens virtual asset account to sell cryptocurrencies seized from tax defaulters

PANews reported on September 20th that, according to Yonhap News Agency, Cheongju City in South Korea has opened a virtual asset trading account in the name of the local government, allowing taxpayers with delinquent local taxes to directly sell their virtual assets. Since 2021, the city has seized the virtual assets of 203 taxpayers with delinquent local taxes through measures such as suspensions of trading. However, tax revenue has been limited due to a lack of liquidation methods. To address this, the city has opened a virtual asset trading account in the name of the local government. If delinquent taxpayers fail to pay, the seized virtual assets will be transferred to the city government account and sold directly. However, due to the high volatility of virtual asset prices, the city government will recommend that delinquent taxpayers sell their virtual assets to pay their debts and, if necessary, initiate forced sales procedures. The virtual currency seized this time was from 161 individuals who owed approximately 1.5 billion won in local taxes. A city official stated, "We will do our utmost to recover these assets and ensure that virtual assets are no longer used as a means of tax evasion."
PANews2025/09/20 13:54
How Fed Actions Will Trigger a Crypto Surge: Economist Warns Market Isn’t Ready

Market participants in the cryptocurrency space may be underestimating how aggressive the U.S. Federal Reserve will be in adjusting monetary policy, according to leading economists. “There’s a significant risk that markets are not fully pricing in the possibility of rapid rate cuts in the coming months,” economist Timothy Peterson told Cointelegraph on Friday. “The Fed [...]
Crypto Breaking News2025/09/20 13:48
Treasury Seeks Public Input on GENIUS Act Implementation

Treasury’s call for public comment on the GENIUS Act could define how stablecoins are taxed.
Crypto Ticker2025/09/20 13:45
Largest Bitcoin Transactions in History

Bitcoin and blockchain are growing beyond their roots in speculative investment and digital currency. In the crypto landscape, Bitcoin is not only a symbol of financial freedom, but it is also considered the foundation of a more decentralized, transparent, and automated future.  The history of Bitcoin is as deep as the blockchain is long, and ... Read more The post Largest Bitcoin Transactions in History appeared first on BiteMyCoin.
Bitemycoin2025/09/20 13:45
Goedemorgen Bitcoin: Wall Street, Rusland en analisten

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Goedemorgen! Hier is het meest opvallende cryptonieuws, met meer context en analyse om de ontwikkelingen beter te begrijpen. Miljardair ziet kansen op Wall Street ondanks dure aandelenmarkt Zelfs nu aandelenmarkten hoog gewaardeerd zijn en veel beleggers waarschuwen voor overprijzing, blijft een bekende miljardair optimistisch. Hij gelooft dat er nog steeds waarde te vinden is — vooral in sectoren waar innovatie doorgaat en technologiebedrijven toonaangevend blijven. Volgens hem zijn sectoren zoals fintech en digitale activa de moeite waard, ondanks de algemene marktspanning. Hij wijst op het idee dat in elke marktcycli waar bubbelangst heerst, de beste rendementen vaak komen van de risico’s die velen te eng vinden om aan te gaan. Voor Bitcoin betekent dit dat ook wanneer aandelen geleidelijk corrigeren, digitale activa juist kunnen profiteren van kapitaalverschuivingen en beleggers die spreiding zoeken buiten traditionele activa. Onrust rond Bitcoin en crypto Er is momenteel verhoogde onrust op de cryptomarkt. Gebeurtenissen zoals plotselinge prijsfluctuaties, zorgen over regelgeving en grote whales die forse posities verplaatsen zorgen voor onzekerheid. Beleggers raken nerveus, vooral omdat nieuws over macro-economische factoren zoals inflatie, renteverwachtingen en geopolitieke spanningen het sentiment zwaar beïnvloeden. Technische analyse wijst op fragiele steunpunten, en een kleinere trigger zou tot flinke koersbeweging kunnen leiden. Voor wie actief handelt betekent dit oppassen: hedge-opties, cashbuffering en risicomanagement zijn belangrijker dan ooit. Rusland: sancties en cryptobeurzen in de problemen In Rusland versnelt de druk op cryptobeurzen door sancties vanuit het Westen. Financiële beperkingen, beperkingen op kapitaalstromen en streng toezicht op transacties worden steeds gebruikelijker. Voor beurzen die opereren in of met Rusland kan dit betekenen dat bepaalde relaties worden afgesneden of dat toegang tot liquiditeit beperkt raakt. Gebruikers klagen over vertragingen en verhoogde kosten. Sommige platforms overwegen hun operaties of client-relaties aan te passen of zelfs stop te zetten in risicovolle jurisdicties. Voor internationale crypto-partijen toont dit aan dat politieke risico’s steeds meer onderdeel zijn van hun strategieën. Michigan hervat Strategic Bitcoin Reserve-wet met mogelijke 10 % allocatie Michigan werkt aan House Bill 4087, die toestaat dat de staat tot 10 % van bepaalde staatsfondsen investeert in cryptocurrency, waaronder Bitcoin. :contentReference[oaicite:0]{index=0} Deze fondsen betreffen onder meer de ‘General Fund’ en de economische stabilisatiefonds (‘rainy day fund’). De wet bevat voorwaarden voor veilige custody en risicobeperking. Analisten zien dit als onderdeel van een bredere Amerikaanse trend waarin staten steeds meer openstaan voor Bitcoin als instrument voor financiële hedging. Bezwaren betreffen vooral volatiliteit en wettelijk toezicht, zeker wanneer ook altcoins zonder duidelijke limieten betrokken worden. Mocht de wet aangenomen worden, dan toont Michigan wederom dat crypto steeds meer binnen officiële staatsfinanciën doordringt, wat mogelijk ook prijsimpact heeft voor Bitcoin vanwege institutionele vraag. Analist Benjamin Cowen: BTC kan in komende maanden piek bereiken Benjamin Cowen, bekend om zijn technische analyses, voorspelt dat Bitcoin in de nabije maanden een sterke piek zou kunnen bereiken. Hij baseert zich op zowel on-chain data als cyclusmodellen die aangeven dat we mogelijk uit een consolidatiefase op weg zijn naar een breakout. Factoren als ETF-instroom, institutionele belangstelling en macro-economische verlichting (lagere renteverwachtingen etc.) kunnen volgens Cowen bijdragen aan een krachtige opleving. Tegelijkertijd waarschuwt hij dat markten reactief zijn — schommeling en correcties zijn waarschijnlijk onderweg, vooral bij tegenvallende externe signalen. Voor beleggers biedt dit een potentieel hoog voordeel, mits men bereid is korte termijn volatiler momenten te doorstaan. BitcoinMagazine lanceert Discord channel! Wil je meepraten over deze ontwikkelingen? Join dan ons nieuwe Discord channel en discussieer met onze experts en andere lezers over acties en insiderinformatie! Nu naar Discord Het bericht Goedemorgen Bitcoin: Wall Street, Rusland en analisten is geschreven door Robin Heester en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Coinstats2025/09/20 13:16
Crypto Market Remains Neutral as Fear and Greed Index Falls

Detail: https://coincu.com/markets/crypto-market-index-drop-analysis/
Coinstats2025/09/20 13:09
Ethereum supply shrinks as whales accumulate – Will price follow?

Price has stalled, but that isn't stopping the big fish.
Coinstats2025/09/20 13:00
