2025-09-23 Tuesday

Berita Kripto

Nikmati Berita Kripto Terhangat dan Kemas Kini Pasaran
Teucrium CEO Highlights Growing XRP Liquidity After CME’s Big Move

Teucrium CEO Highlights Growing XRP Liquidity After CME’s Big Move

TLDR Teucrium CEO Sal Gilbertie praised the growing liquidity in the XRP ecosystem following CME Group’s announcement. CME Group plans to introduce options on XRP futures, alongside existing futures contracts, starting October 13, 2025. The new XRP options will be available in both standard and micro-sized contracts to cater to a broader audience. The move [...] The post Teucrium CEO Highlights Growing XRP Liquidity After CME’s Big Move appeared first on CoinCentral.
Micro GPT
MICRO$0.00088+21.71%
Movement
MOVE$0.1134-7.42%
XRP
XRP$2.8518-1.56%
Kongsi
Coincentral2025/09/20 06:44
Kongsi
ETH’s Price Rally to $5,000 Stalls, No Thanks To These Investors

ETH’s Price Rally to $5,000 Stalls, No Thanks To These Investors

The post ETH’s Price Rally to $5,000 Stalls, No Thanks To These Investors appeared on BitcoinEthereumNews.com. Ethereum’s climb toward the long-awaited $5,000 mark may face further stalls as on-chain signals suggest headwinds.  Data shows that long-term holders (LTHs) of ETH are actively distributing their coins, creating potential sell pressure that could weigh on the market. At the same time, persistent bearish sentiment among futures traders adds another layer of caution, putting its near-term upside at risk. Profit-Taking by Long-Term Holders Puts ETH’s Breakout on Hold Sponsored Sponsored ETH’s month-long price consolidation has created an opportunity for long-term holders (LTHs) to lock in profits following the altcoin’s late-August rally to an all-time high.  This trend is evident in the coin’s Liveliness metric, which, according to Glassnode, has climbed to a year-to-date peak of 0.704. For token TA and market updates: Want more token insights like this? Sign up for Editor Harsh Notariya’s Daily Crypto Newsletter here. ETH Liveliness. Source: Glassnode An asset’s Liveliness tracks the movement of its previously dormant tokens by measuring the ratio of an asset’s coin days destroyed to the total coin days accumulated. When it falls, LTHs are moving their assets off exchanges, a sign that accumulation is underway.   On the other hand, when an asset’s liveliness climbs, more dormant coins are sold, signaling increased profit-taking by LTHs. Therefore, the uptick in ETH’s Liveliness suggests that its LTHs are actively realizing gains instead of holding out for further upside. This selling pressure could limit ETH’s ability to stage a decisive breakout toward the $5,000 level in the near term. Futures Traders Maintain Heavy Sell-Side Pressure Sponsored Sponsored The persistent bearish sentiment in the derivatives market adds to this pressure. Readings from CryptoQuant show that ETH’s taker buy-sell ratio has remained mostly in the red for much of the past month, highlighting persistent exits among futures traders.  Ethereum Taker Buy Sell Ratio. Source: CryptoQuant An asset’s…
NEAR
NEAR$2.899-2.25%
Taker Protocol
TAKER$0.01206-5.26%
Moonveil
MORE$0.08377-5.00%
Kongsi
BitcoinEthereumNews2025/09/20 06:27
Kongsi
Could Ripple (XRP) Be the End of Correspondent Banking?

Could Ripple (XRP) Be the End of Correspondent Banking?

TLDR Ripple is replacing traditional correspondent banking relationships. Ripple’s blockchain technology offers faster and cheaper cross-border payments. Financial institutions are adopting Ripple for more efficient settlement methods. Ripple is recognized as a serious alternative to legacy banking systems. Blockchain infrastructure is transforming global payment solutions.   Ripple, the blockchain-based payment network, is transforming the global [...] The post Could Ripple (XRP) Be the End of Correspondent Banking? appeared first on CoinCentral.
Moonveil
MORE$0.08377-5.00%
CROSS
CROSS$0.23156-15.25%
XRP
XRP$2.8518-1.56%
Kongsi
Coincentral2025/09/20 06:20
Kongsi
Bank Of Canada: Create Our Version Of The GENIUS Act, Or Risk Getting “Run Over

Bank Of Canada: Create Our Version Of The GENIUS Act, Or Risk Getting “Run Over

The Bank of Canada is calling for fast stablecoin regulation. The bank is warning that Canada risks falling behind global peers if change doesn’t happen soon. The Bank of Canada has urged federal and provincial regulators to introduce something similar to the US’s GENIUS Act for stablecoin regulation.  Ron Morrow, the central bank’s executive director […] The post Bank Of Canada: Create Our Version Of The GENIUS Act, Or Risk Getting “Run Over appeared first on Live Bitcoin News.
Threshold
T$0.01541-4.04%
ChangeX
CHANGE$0.00175291-1.51%
SecondLive
LIVE$0.01871-2.45%
Kongsi
LiveBitcoinNews2025/09/20 06:09
Kongsi
Bitcoin ETFs and Tokenized Treasuries Drive U.S. $2.3 Trillion Crypto Growth

Bitcoin ETFs and Tokenized Treasuries Drive U.S. $2.3 Trillion Crypto Growth

The latest Geography of Crypto Report 2025 by Chainalysis highlights North America’s dominance in digital asset activity. The United States ranked second in the global adoption index, accounting for 26% of worldwide crypto transactions. Between July 2024 and June 2025, the region processed $2.3 trillion in transaction value, with a record $244 billion received in […]
Union
U$0.010808-17.87%
Index Cooperative
INDEX$1.109+0.27%
MetaDOS
SECOND$0.0000118--%
Kongsi
Tronweekly2025/09/20 06:00
Kongsi
How A Chrome Exploit Could Enable Crypto Hacks

How A Chrome Exploit Could Enable Crypto Hacks

The post How A Chrome Exploit Could Enable Crypto Hacks appeared on BitcoinEthereumNews.com. A recent Chrome vulnerability could enable serious crypto thefts, and hackers are already putting it to work. Google has released a quick fix, but users need to keep their security up to date. BeInCrypto encourages its readers to maintain effective security practices. You can’t always stay on top of cybersecurity news, but a few safety techniques can keep you in the clear. Sponsored Sponsored Chrome Exploits Draining Crypto? Google has been integrating more with Web3 recently, developing its own L1 blockchain and a new AI agent-to-agent crypto payments protocol in the last few weeks. This could help explain some recent readiness from the company, as engineers quickly addressed a new Chrome exploit that could enable crypto thefts: According to cybersecurity watchdogs, this Chrome exploit was used to orchestrate hacking attacks, and crypto is an attractive target. The vulnerability, CVE-2025-10585, resided in Chromium’s V8 JavaScript engine, impacting Chrome and other browsers, like Edge and Brave, which use this infrastructure. Although Google didn’t release a ton of details for security purposes, the company confirmed that this flaw could allow hackers to execute malicious code. Sponsored Sponsored Through this flaw, Chrome could unintentionally enable private key thefts, wallet drains, and other highly dangerous crypto exploits. How To Stay Safe The company released a patch within 48 hours, apparently fixing this bug. Still, Chrome users need to actually install this update to protect their crypto. So far, Microsoft hasn’t issued an official advisory warning about this exploit, but is expected to do so. This Chrome exploit shows the crucial importance of crypto security. Even experienced developers have recently fallen victim to exploits like this, as hacker techniques are constantly evolving. Ordinary users should keep their eyes open for vulnerabilities and bug fixes, but there’s an easier solution. Simply put, don’t rely on your own…
Threshold
T$0.01541-4.04%
Moonveil
MORE$0.08377-5.00%
TONCOIN
TON$2.788-6.81%
Kongsi
BitcoinEthereumNews2025/09/20 05:51
Kongsi
U.S. Treasury Seeks Public Input on Stablecoin Rules Under GENIUS Act

U.S. Treasury Seeks Public Input on Stablecoin Rules Under GENIUS Act

TLDR The U.S. Treasury is seeking public comments on stablecoin regulations under the GENIUS Act. The GENIUS Act aims to promote innovation in payment stablecoins while ensuring consumer protection. The Treasury is considering feedback on issues like foreign issuers and marketing prohibitions. The public comment period on the GENIUS Act ends on October 20. The [...] The post U.S. Treasury Seeks Public Input on Stablecoin Rules Under GENIUS Act appeared first on CoinCentral.
Union
U$0.010808-17.87%
Wink
LIKE$0.008274+4.24%
PUBLIC
PUBLIC$0.05796-6.16%
Kongsi
Coincentral2025/09/20 05:47
Kongsi
SICAK GELİŞME: Trump ve Yeni FED Üyesi Milan’dan Flaş Açıklamalar Geldi!

SICAK GELİŞME: Trump ve Yeni FED Üyesi Milan’dan Flaş Açıklamalar Geldi!

FED’in Trump tarafından yeni atanan üyesi Stephen Milan, para politikasına ve ekonomik görünüme ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Milan, mevcut para politikasının oldukça sıkı olduğunu belirtirken, “Kısıtlamalar ne kadar uzun sürerse riskler o kadar artar” dedi. Milan, son dönemde gündemde olan gümrük vergilerine ilişkin ise enflasyonist baskı yaratmadığını savundu. “Gümrük vergilerinin uzun vadeli etkileri mevcut […] Kaynak: Bitcoinsistemi.com
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.59-7.74%
BRC20.COM
COM$0.017172-1.31%
Kongsi
Coinstats2025/09/20 05:18
Kongsi
Amerikaanse Bitcoin reserve krijgt enorme boost – Michigan plant 10% BTC allocatie

Amerikaanse Bitcoin reserve krijgt enorme boost – Michigan plant 10% BTC allocatie

i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen. @media (max-width: 700px) { .crypto-cta-banner { padding: 0 0 0 20px; font-size: 12px; } .crypto-cta-button { padding: 0 10px; font-size: 12px; } .crypto-desktop-text { display: none; } .crypto-mobile-text { display: block; } } @media (min-width: 701px) { .crypto-mobile-text { display: none; } } Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord De Amerikaanse staat Michigan zet een grote stap richting strategische crypto adoptie. Na maanden van politieke stilstand is het wetsvoorstel om tot 10% van de staatsreserves in Bitcoin te beleggen officieel in behandeling genomen. Dit gebeurde door de Government Operations Committee van het Huis van Afgevaardigden. De mogelijke impact op het nationale crypto beleid is groots. Als Michigan dit realiseert, zou het de vierde Amerikaanse staat zijn met een formele Bitcoin reserve. Wetsvoorstel HB 4087 Het voorstel, bekend als House Bill 4087, werd al in februari 2025 ingediend door Republikeinse vertegenwoordigers Bryan Posthumus en Ron Robinson. Toch bleef het stil, mede door politieke verdeeldheid en technische bezwaren over beveiliging en custody. Dat veranderde deze week, en het voorstel is na zeven maanden formeel doorgeschoven naar de tweede lezing en toegewezen aan de commissie. JUST IN: Michigan Strategic Bitcoin Reserve bill has progressed for the first time since February. It would allow 10% of state funds to be invested in Bitcoin. pic.twitter.com/Akdhyj9Ggx — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) September 18, 2025 De wet zou het mogelijk maken om tot 10% van Michigans algemene en stabilisatiefondsen te beleggen in Bitcoin of andere cryptocurrencies, mits aan strikte veiligheidsnormen wordt voldaan. Denk aan het gebruik van gekwalificeerde custodians, private keys gecontroleerd door de staat en verplichte audits en penetratietesten. Volgens Kadan Stadelmann, CTO van Komodo Platform, is dit een fundamentele wijziging in hoe staten omgaan met kapitaalbeheer. “Hyperbitcoinization verspreidt zich via staten. Dit is niet meer te stoppen”, beweert Stadelmann. Impact op crypto en de Bitcoin koers De hervatting van de procedure valt samen met een bredere trend in de VS. Steeds meer staten (waaronder Texas, New Hampshire en Arizona) hebben al wetten aangenomen voor een strategische Bitcoin reserve. In totaal zouden 47 staten inmiddels wetgeving hebben overwogen, waarvan 26 nog actieve voorstellen hebben lopen. Bitcoin koers van de afgelopen maand. Bron: TradingView" width="750" height="435" /> De Bitcoin koers van de afgelopen maand. Bron: TradingView De keuze van Michigan wordt nog opmerkelijker gezien de recente stijging van de Bitcoin koers, die momenteel net onder de $ 117.000 noteert. Volgens Stadelmann is het idee dat Michigan ‘de top koopt’ onterecht. “Bitcoin is een geopolitiek strategisch bezit. Staten en naties gaan dit vanzelf accumuleren.” Mocht het voorstel worden aangenomen, dan zou Michigan mogelijk tot enkele miljarden dollars aan crypto aankopen. Dat zou niet alleen de Bitcoin koers kunnen beïnvloeden, maar ook druk zetten op buurstaten als Ohio, Illinois en Pennsylvania om niet achter te blijven. De dynamiek tussen staten lijkt daarmee een nieuwe stimulans voor adoptie te worden. Geopolitieke verschuivingen De discussie rond staatsreserves in Bitcoin raakt ook de bredere geopolitiek. In een wereld waarin de dollar zijn dominante rol mogelijk verliest, zoeken staten naar manieren om hun koopkracht te beschermen. Daarbij wordt Bitcoin steeds vaker genoemd als alternatief, naast traditionele activa zoals goud en zilver. Trump is embracing #Bitcoin and crypto and says that he wants to leave big banks behind by launching his own crypto token, “World Liberty Financial”. pic.twitter.com/2SXQIu9S6K — The ₿itcoin Therapist (@TheBTCTherapist) September 12, 2024 Onder het presidentschap van Donald Trump, die zich vaker positief heeft uitgesproken over crypto, lijkt er bovendien meer ruimte voor staten om eigen keuzes te maken. De federale overheid werkt aan een overkoepelende strategie, maar veel vooruitgang komt op dit moment vanuit de staten zelf. Eerder deze maand werd in het Huis van Afgevaardigden nog een begrotingsvoorstel aangenomen. Hierin werd gevraagd aan het ministerie van Financiën om de haalbaarheid van een nationale Strategic Bitcoin Reserve te onderzoeken. Het voorstel uit Michigan zou weleens kunnen dienen als voorbeeld voor wat er komen gaat. Nieuwe crypto bull run in aantocht? Het momentum rond de wet in Michigan laat zien dat crypto niet langer een onderwerp is voor start-ups of individuele beleggers alleen. In toenemende mate zijn het ook overheden en publieke fondsen die Bitcoin serieus nemen als strategisch bezit. De huidige stand van de CMC Crypto Fear & Greed Index. Bron: CoinMarketCap Als House Bill 4087 wordt aangenomen, kan dit niet alleen de weg vrijmaken voor verdere koersstijgingen, maar ook het begin markeren van een bredere institutionele bull run. Dit keer gebeurt het niet via Wall Street, maar via de Amerikaanse deelstaten. Ook bij dit positieve nieuws geldt, niet impulsief handelen. Zo houd je risico’s minimaal en kun je jezelf klaarmaken voor de volgende crypto die gaat stijgen. Ook presales kunnen goede investeringsopties zijn. Wil jij meehelpen aan de volgende evolutie van Bitcoin? Dan is Bitcoin Hyper ($HYPER) de ideale keuze. Bitcoin Hyper ($HYPER) Bitcoin Hyper ($HYPER) is de eerste Bitcoin Layer 2 met smart contract ondersteuning, aangedreven door de razendsnelle Solana Virtual Machine (SVM). Hiermee brengt Bitcoin Hyper niet alleen programmeerbaarheid naar Bitcoin, maar combineert het de veiligheid van Bitcoin met de snelheid en efficiëntie van moderne DeFi technologie. Bitcoin Hyper ($HYPER) presale 2025 De Canonical Bridge zorgt voor non-custodial BTC transfers (zonder tussenpartij). Hiermee kunnen gebruikers Bitcoin eenvoudig wrappen en unwrappen, allemaal met lage latency en maximale veiligheid. Voeg daar presale staking beloningen en volledige token utility aan toe, en $HYPER wordt een volwaardig ecosysteem op zichzelf. Wat Bitcoin Hyper uniek maakt, is de eerlijke launch: geen VC’s, geen insiders, alleen publieke toegang. Je koopt $HYPER tijdens de presale met ETH, USDT, BNB of creditcard. Tokens kunnen worden ingezet voor staking, DAO governance, en toegang tot exclusieve dApps. Wordt nu onderdeel van de Hyper Nation, en help mee aan het ontketenen van de ware kracht van Bitcoin. Nu naar Bitcoin Hyper i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen. Het bericht Amerikaanse Bitcoin reserve krijgt enorme boost – Michigan plant 10% BTC allocatie is geschreven door Christiaan Kopershoek en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Binance Coin
BNB$981.21-4.94%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.59-7.74%
Bitcoin
BTC$112,392.06-1.77%
Kongsi
Coinstats2025/09/20 05:16
Kongsi
Steve Miran was the only Fed governor to vote for a deeper rate cut after this week’s decision

Steve Miran was the only Fed governor to vote for a deeper rate cut after this week’s decision

Steve Miran says he’s not Trump’s puppet. On Friday, speaking on CNBC, Steve confirmed he was the only one at this week’s Fed meeting who voted for a faster and deeper interest rate cut. Two days earlier, the Federal Reserve reduced rates by 0.25 percentage points. Steve wanted more. “I will do independent analysis based […]
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.59-7.74%
Moonveil
MORE$0.08377-5.00%
Notcoin
NOT$0.001639-6.60%
Kongsi
Cryptopolitan2025/09/20 03:50
Kongsi

Berita Sohor Kini

Lagi

Synthetix to launch first perps DEX on Ethereum mainnet

South Korea Reports Surge in Suspicious Crypto Transactions Amid Growing Investor Base

UXLINK: Malicious actors have issued unauthorized tokens. Community members are advised not to trade UXLINK on DEXs for now.

The crypto market fell across the board, with the SocialFi sector leading the decline by over 9%, and BTC falling below $113,000

ChatGPT Product Manager: Launching ChatGPT Go in Indonesia