Who Can Resist Free Crypto? MoonBull Rolls Out $15K Giveaway as the Top New Meme Coin While Shiba Inu and ApeCoin Rally

Discover MoonBull, Shiba Inu, and ApeCoin in this exclusive new meme coin comparison. MoonBull whitelist spots are limited - join before it’s too late.
Blockchainreporter2025/09/22 23:45
Cardless Lands $60M Series C as Revenue 10x with Coinbase and Bilt

TLDR Cardless secures $60M Series C to scale co-branded credit card programs Cardless funding hits $170M as it expands partnerships and card offerings Coinbase & Bilt fuel Cardless’s 10x growth and 400% surge in transactions Cardless raises $60M to speed launches, boost rewards, and grow user base Fintech Cardless targets $150M revenue by 2026 with [...] The post Cardless Lands $60M Series C as Revenue 10x with Coinbase and Bilt appeared first on CoinCentral.
Coincentral2025/09/22 23:38
Michael Saylor’s Strategy buys 850 BTC as MSTR stock dips

Strategy continues to underperform Bitcoin, despite doubling down on BTC purchases Michael Saylor’s Strategy is doubling down on Bitcoin purchases, despite a dip in its stock price. On Sunday, September 21, the company announced an 850 Bitcoin (BTC) purchase that…
Crypto.news2025/09/22 23:20
This Coin Will Rank in the Top 50 and Turn $1,000 Into $50,000 in 2025, According to a Ripple (XRP) Millionaire

The post This Coin Will Rank in the Top 50 and Turn $1,000 Into $50,000 in 2025, According to a Ripple (XRP) Millionaire appeared first on Coinpedia Fintech News Cryptocurrency has a history of turning small investments into substantial gains. For example, the rise of Dogecoin memes and the boom in XRP payments made millionaires. An XRP whale is now talking about Little Pepe (LILPEPE), a meme-based Layer-2 that wants to be in the top 50 by 2025 and could turn $1,000 into $50,000. …
CoinPedia2025/09/22 23:09
Ripple (XRP) Price Eyes $5, While RWA Token – Zexpire (ZX) Poised to Jump 40% This Cycle

The post Ripple (XRP) Price Eyes $5, While RWA Token – Zexpire (ZX) Poised to Jump 40% This Cycle appeared on BitcoinEthereumNews.com. Ripple’s native asset XRP is pushing toward the five-dollar mark after a surge in daily trading volumes and a string of favorable legal and business developments for the payments network. Analysts cite stronger institutional interest, new partnerships with regional banks, and clearer regulatory signals in key jurisdictions as factors that are lifting short-term forecasts and drawing more capital toward the long-standing digital token. Alongside XRP’s advance, the real-world asset project Zexpire and its token ZX are attracting renewed attention with projections of a 40 percent price rise before the current market uptrend runs its course. Fresh exchange listings, an expanding client roster in the document-expiration niche, and a recent audit update are underscoring confidence in the asset, positioning ZX as one of the cycle’s notable climbers. XRP’s Fast Lane: Can the Bank-Friendly Coin Speed Past $3 Again? Born as the in-house coin of the Ripple payment network, XRP was designed for speed and savings. The system can clear roughly 1,500 transfers each second, and its fees stay a fraction of a cent, making it popular with banks that need to move money across borders in a flash. Those traits give XRP a clear niche beside older giants like Bitcoin and Ethereum, which focus more on being stores of value than on racing payments from point A to point B. After storming to $3.84 in early 2018, XRP now trades near $2.42. The recent courtroom clash with U.S. regulators ended in a modest $125 million fine last August, and the coin jumped 26 percent on the news—a sign that traders viewed the verdict as a win. Forecasts remain mixed: some trackers see a return to the $3–$4 zone within a year or two, while cautious voices expect a slower climb that mirrors broader market moods. $ZX Token on Altcoin Rally Watch…
BitcoinEthereumNews2025/09/22 23:04
NOBA’s $3.7B IPO oversubscribed on Stockholm bourse

Bookrunner at digital bank NOBA said the IPO has been covered multiple times on the Stockholm bourse.
Cryptopolitan2025/09/22 22:43
Perpetual DEX sector explodeert in september: Aster leidt de dans

De wereld van perpetual trading op gedecentraliseerde exchanges zit duidelijk in de lift. In september stijgt de aandacht voor de perps sector met een factor 10, waarmee het alle andere categorieën achter zich laat. Ook qua prijsactie blijkt deze sector de grote winnaar van de maand te zijn. Aster is... Het bericht Perpetual DEX sector explodeert in september: Aster leidt de dans verscheen het eerst op Blockchain Stories.
Coinstats2025/09/22 22:37
Enhancing global supply chains with Web3 transparency

By September 2025, traditional industries will be increasingly looking to Web3 technologies to solve long-standing […]
Coinstats2025/09/22 22:35
NEAR Protocol koers: Kansen en risico’s voor investeerders

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   NEAR Protocol (NEAR) is een altcoin die veel potentie laat zien. In de afgelopen 7 dagen hebben we de koers zien stijgen met 9,3%. Toch zien we op 22 september 2025 in de afgelopen 24 uur weer een daling van 7,7%. Is dit het moment om als investeerder in te stappen in NEAR of gaat de altcoin verder dalen? NEAR Protocol stijgt in de afgelopen 7 dagen NEAR is op het moment van schrijven in de afgelopen 7 dagen met 9,3% gestegen. Dit is een positieve koers, waardoor er wordt gespeculeerd over een door lopende stijging van deze altcoins. In de afgelopen 24 uur is de NEAR koers juist weer met 7,7% gedaald, waardoor we gemixte signalen krijgen van de altcoin. NEAR heeft op een bepaald moment zelfs weer de $ 3,60 bereikt, maar dit was een kortstondige stijging. Op het moment van schrijven is de NEAR koers $ 2,85 waard. Helaas voor de altcoin liefhebbers was de $ 3,60 stijging dus een kortstondige stijging van de altcoin koers. Nieuwe cryptomuntenKom als eerste te weten wat de nieuwste cryptomunten van dit moment zijn! Elke crypto investeerder is er naar op zoek: de volgende munt met groot groeipotentieel. De inflatie blijft in Nederland hoger dan in de rest van Europa, maar tegelijkertijd zegt Fed-voorzitter Powell dat het mogelijk tijd is voor renteverlagingen. Dit zou zomaar eens een nieuwe crypto bull run af kunnen trappen. Experts zien kansen in altcoins… Continue reading NEAR Protocol koers: Kansen en risico’s voor investeerders document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Waarom daalt NEAR Protocol? De NEAR koers is op dit moment niet de enige koers die aan het dalen is. De prijzen van onder andere Bitcoin (BTC), XRP (de Ripple coin) en Ethereum (ETH) zijn aan het dalen. Het lijkt er daarom op dat we te maken hebben met een algemeen negatief sentiment op de cryptomarkt. Hierdoor daalt onder andere de NEAR prijs. Maar waarom is er op dit moment een negatief sentiment gaande op de cryptomarkt? Dit kan door verschillende dingen komen, maar op dit moment zijn de volgende dingen van belang: De Fed renteverlaging: De Federal Reserve (Fed) renteverlaging was misschien positief voor de markt, maar er is veel teleurstelling naar voren gekomen toen de markt hier niet zo heftig op reageerde als voorspelt. Obligatierendementen: De obligatierendementen (bond yields) stijgen. Dit zorgt ervoor dat veilige beleggingen relatief aantrekkelijker zijn. Hierdoor worden risicovollere activa als minder aantrekkelijk bestempeld. Winstneming: Door de recente stijgingen van de koersen zorgt dit ervoor dat beleggers op dit moment hun winst gaan nemen. Wanneer investeerders hun winst nemen, zal de prijs van de coin dalen. Het marktsentiment: We zien op dit moment dat het sentiment aan het omslaan is. Investeerders worden voorzichtiger, waardoor dit sneller kan leiden tot terugtrekking van een bepaalde positie. Bitcoin daalt door verlies steunniveau: Bitcoin heeft het ondersteuningsniveau van $ 115.000 verloren, waardoor de Bitcoin prijs daalt. Hierdoor dalen de meeste altcoins ook, omdat ze de BTC prijs volgen. Gaat de NEAR koers weer stijgen? Op het moment van schrijven zien we een duidelijke daling is de NEAR Protocol koers. Het is de vraag of de prijs zich weet te herstellen. Op dit moment is de prijs $ 2,85. Wanneer de prijs weer omhoog gaat, kan NEAR de $ 3 omzetten naar een ondersteuningsniveau. Wanneer de NEAR prijs dit vast weet te houden, kan dit voor een langdurige stijging zorgen. Wanneer NEAR juist verder daalt en de ondersteuning van $ 2,60 verliest, kan het zijn dat er een verdere daling wordt ingezet. Dit kan leiden tot een daling tot $ 2,45 en misschien zelfs verder. Het is als handelaar daarom aan te raden om de NEAR koers voldoende in de gaten te houden. Bron: TradingView Is het tijd om als beginnende investeerder in te stappen? Als beginnende investeerder krijg je vaak te horen dat je moet investeren wanneer de prijs van een bepaalde coin gedaald is. Dit is nu het geval bij NEAR, maar moet je dan nu instappen? Dit is een vraag die per investeerder verschilt. Je kunt de onderstaande vragen beantwoorden. Is elke vraag of de meeste vragen beantwoord met ja? Dan kun je investeren? Zijn de meeste antwoorden nee? Dan is het handig om nu niet te investeren. Let op, dit is geen financieel advies.  Heb je voldoende geld om te investeren? Sta je achter het project waar je in wilt investeren? Laat de prijsgeschiedenis van NEAR zien dat de koers weer kan stijgen? Koop je de NEAR coins bij een betrouwbare exchange? Ben je je bewust van de risico’s die de investering met zich mee brengt? Lees je voldoende nieuws en ben je voldoende op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de NEAR? Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht NEAR Protocol koers: Kansen en risico’s voor investeerders is geschreven door Jessy Zuidema en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Coinstats2025/09/22 22:31
Crypto.com and the alleged data breach: timeline, notifications, what’s missing

Crypto.com dismisses the possibility of a hidden breach: according to the company, there was a social engineering campaign in 2023.
The Cryptonomist2025/09/22 21:52
