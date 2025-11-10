One More Game (1MORE) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga One More Game untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak 1MORE yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga One More Game % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.0000037 $0.0000037 $0.0000037 +12.70% USD Sebenarnya Ramalan One More Game (1MORE) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, One More Game berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000003 pada tahun 2025. One More Game (1MORE) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, One More Game berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000003 pada tahun 2026. One More Game (1MORE) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan 1MORE yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.000004 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. One More Game (1MORE) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan 1MORE yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.000004 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. One More Game (1MORE) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran 1MORE pada tahun 2029 ialah $ 0.000004 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. One More Game (1MORE) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran 1MORE pada tahun 2030 ialah $ 0.000004 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. One More Game (1MORE) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga One More Game berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000007. One More Game (1MORE) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga One More Game berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000012. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000003 0.00%

2026 $ 0.000003 5.00%

2027 $ 0.000004 10.25%

2028 $ 0.000004 15.76%

2029 $ 0.000004 21.55%

2030 $ 0.000004 27.63%

2031 $ 0.000004 34.01%

2032 $ 0.000005 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.000005 47.75%

2034 $ 0.000005 55.13%

2035 $ 0.000006 62.89%

2036 $ 0.000006 71.03%

2037 $ 0.000006 79.59%

2038 $ 0.000006 88.56%

2039 $ 0.000007 97.99%

2040 $ 0.000007 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga One More Game Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.000003 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.000003 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.000003 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.000003 0.41% Ramalan HargaOne More Game (1MORE) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk 1MORE pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.000003 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaOne More Game (1MORE) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi 1MORE, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000003 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaOne More Game (1MORE) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi 1MORE, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000003 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaOne More Game (1MORE)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk 1MORE ialah $0.000003 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga One More Game Semasa Harga Semasa $ 0.0000037$ 0.0000037 $ 0.0000037 Perubahan Harga (24J) +12.70% Modal Pasaran ---- -- Bekalan Peredaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 69.20K$ 69.20K $ 69.20K Kelantangan (24J) -- Harga terkini 1MORE ialah $ 0.0000037. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +12.70%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 69.20K. Tambahan pula, 1MORE mempunyai bekalan edaran sebanyak -- dan jumlah permodalan pasaran sebanyak --. Lihat Harga Langsung 1MORE

Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung One More Game, harga semasa One More Game ialah 0.000003USD. Bekalan edaran One More Game(1MORE) ialah 0.00 1MORE , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $-- . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.05% $ -0.000000 $ 0.000005 $ 0.000002

7 Hari -0.14% $ -0.000000 $ 0.000006 $ 0.000002

30 Hari 0.24% $ 0.000000 $ 0.000009 $ 0.000001 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, One More Game telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000000 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.05% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, One More Game didagangkan pada paras tertinggi $0.000006 dan paras terendah $0.000002 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.14% . Trend terkini ini mempamerkan potensi 1MORE untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, One More Game telah mengalami perubahan sebanyak 0.24% , mencerminkan kira-kira $0.000000 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa 1MORE berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga One More Game yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh 1MORE

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga One More Game (1MORE) Berfungsi? Modul Ramalan Harga One More Game ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan 1MORE berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap One More Game untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi 1MORE, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga One More Game. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan 1MORE. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum 1MORE untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan One More Game.

Mengapa Ramalan Harga 1MORE Penting?

1MORE Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): Adakah1MORE berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,1MORE akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga 1MORE pada bulan depan? Menurut One More Game (1MORE) alat ramalan harga, harga 1MORE yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 1MORE pada tahun 2026? Harga 1One More Game (1MORE) hari ini ialah $0.000003 . Mengikut modul ramalan di atas, 1MORE akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga 1MORE pada tahun 2027? One More Game (1MORE) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 1MORE menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga 1MORE pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, One More Game (1MORE) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga 1MORE pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, One More Game (1MORE) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 1MORE pada tahun 2030? Harga 1One More Game (1MORE) hari ini ialah $0.000003 . Mengikut modul ramalan di atas, 1MORE akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga 1MORE untuk 2040? One More Game (1MORE) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 1MORE menjelang tahun 2040.