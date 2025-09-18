Acolyte by Virtuals (ACOLYT) Ramalan Harga (USD)

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Acolyte by Virtuals % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.002499 $0.002499 $0.002499 +3.30% USD Sebenarnya Ramalan Acolyte by Virtuals Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Acolyte by Virtuals (ACOLYT) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Acolyte by Virtuals berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.002499 pada tahun 2025. Acolyte by Virtuals (ACOLYT) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Acolyte by Virtuals berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.002623 pada tahun 2026. Acolyte by Virtuals (ACOLYT) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ACOLYT yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.002755 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Acolyte by Virtuals (ACOLYT) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ACOLYT yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.002892 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Acolyte by Virtuals (ACOLYT) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ACOLYT pada tahun 2029 ialah $ 0.003037 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Acolyte by Virtuals (ACOLYT) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ACOLYT pada tahun 2030 ialah $ 0.003189 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Acolyte by Virtuals (ACOLYT) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Acolyte by Virtuals berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.005195. Acolyte by Virtuals (ACOLYT) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Acolyte by Virtuals berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.008462. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.002499 0.00%

2026 $ 0.002623 5.00%

2027 $ 0.002755 10.25%

2028 $ 0.002892 15.76%

2029 $ 0.003037 21.55%

2030 $ 0.003189 27.63%

2031 $ 0.003348 34.01%

2032 $ 0.003516 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.003692 47.75%

2034 $ 0.003876 55.13%

2035 $ 0.004070 62.89%

2036 $ 0.004274 71.03%

2037 $ 0.004487 79.59%

2038 $ 0.004712 88.56%

2039 $ 0.004947 97.99%

2040 $ 0.005195 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Acolyte by Virtuals Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.002499 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.002499 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.002501 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.002509 0.41% Ramalan HargaAcolyte by Virtuals (ACOLYT) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk ACOLYT pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.002499 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaAcolyte by Virtuals (ACOLYT) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi ACOLYT, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.002499 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaAcolyte by Virtuals (ACOLYT) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi ACOLYT, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.002501 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaAcolyte by Virtuals (ACOLYT)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk ACOLYT ialah $0.002509 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Acolyte by Virtuals Semasa Harga Semasa $ 0.002499$ 0.002499 $ 0.002499 Perubahan Harga (24J) +3.30% Modal Pasaran $ 2.42M$ 2.42M $ 2.42M Bekalan Peredaran 968.86M 968.86M 968.86M Kelantangan (24J) $ 54.21K$ 54.21K $ 54.21K Kelantangan (24J) -- Harga terkini ACOLYT ialah $ 0.002499. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +3.30%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 54.21K. Tambahan pula, ACOLYT mempunyai bekalan edaran sebanyak 968.86M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 2.42M. Lihat Harga Langsung ACOLYT

Acolyte by Virtuals Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Acolyte by Virtuals, harga semasa Acolyte by Virtuals ialah 0.002501USD. Bekalan edaran Acolyte by Virtuals(ACOLYT) ialah 0.00 ACOLYT , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $2.42M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.06% $ -0.000172 $ 0.002673 $ 0.002406

7 Hari -0.04% $ -0.000109 $ 0.003859 $ 0.002406

30 Hari -0.30% $ -0.001091 $ 0.004499 $ 0.00226 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Acolyte by Virtuals telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000172 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.06% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Acolyte by Virtuals didagangkan pada paras tertinggi $0.003859 dan paras terendah $0.002406 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.04% . Trend terkini ini mempamerkan potensi ACOLYT untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Acolyte by Virtuals telah mengalami perubahan sebanyak -0.30% , mencerminkan kira-kira $-0.001091 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa ACOLYT berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Acolyte by Virtuals yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh ACOLYT

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Acolyte by Virtuals (ACOLYT) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Acolyte by Virtuals ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan ACOLYT berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Acolyte by Virtuals untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi ACOLYT, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Acolyte by Virtuals. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan ACOLYT. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum ACOLYT untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Acolyte by Virtuals.

Mengapa Ramalan Harga ACOLYT Penting?

ACOLYT Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahACOLYT berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,ACOLYT akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga ACOLYT pada bulan depan? Menurut Acolyte by Virtuals (ACOLYT) alat ramalan harga, harga ACOLYT yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 ACOLYT pada tahun 2026? Harga 1Acolyte by Virtuals (ACOLYT) hari ini ialah $0.002499 . Mengikut modul ramalan di atas, ACOLYT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga ACOLYT pada tahun 2027? Acolyte by Virtuals (ACOLYT) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 ACOLYT menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga ACOLYT pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Acolyte by Virtuals (ACOLYT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga ACOLYT pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Acolyte by Virtuals (ACOLYT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 ACOLYT pada tahun 2030? Harga 1Acolyte by Virtuals (ACOLYT) hari ini ialah $0.002499 . Mengikut modul ramalan di atas, ACOLYT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga ACOLYT untuk 2040? Acolyte by Virtuals (ACOLYT) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 ACOLYT menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang