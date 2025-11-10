AGI Alpha (AGIALPHA) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga AGI Alpha untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak AGIALPHA yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

AGI Alpha Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) AGI Alpha (AGIALPHA) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, AGI Alpha berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.00648 pada tahun 2025. AGI Alpha (AGIALPHA) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, AGI Alpha berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.006804 pada tahun 2026. AGI Alpha (AGIALPHA) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan AGIALPHA yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.007144 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. AGI Alpha (AGIALPHA) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan AGIALPHA yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.007501 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. AGI Alpha (AGIALPHA) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran AGIALPHA pada tahun 2029 ialah $ 0.007876 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. AGI Alpha (AGIALPHA) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran AGIALPHA pada tahun 2030 ialah $ 0.008270 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. AGI Alpha (AGIALPHA) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga AGI Alpha berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.013471. AGI Alpha (AGIALPHA) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga AGI Alpha berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.021943. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.00648 0.00%

2026 $ 0.006804 5.00%

2027 $ 0.007144 10.25%

2028 $ 0.007501 15.76%

2029 $ 0.007876 21.55%

2030 $ 0.008270 27.63%

2031 $ 0.008683 34.01%

2032 $ 0.009118 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.009573 47.75%

2034 $ 0.010052 55.13%

2035 $ 0.010555 62.89%

2036 $ 0.011082 71.03%

2037 $ 0.011637 79.59%

2038 $ 0.012219 88.56%

2039 $ 0.012829 97.99%

2040 $ 0.013471 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga AGI Alpha Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.00648 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.006480 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.006486 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.006506 0.41% Ramalan HargaAGI Alpha (AGIALPHA) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk AGIALPHA pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.00648 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaAGI Alpha (AGIALPHA) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi AGIALPHA, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.006480 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaAGI Alpha (AGIALPHA) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi AGIALPHA, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.006486 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaAGI Alpha (AGIALPHA)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk AGIALPHA ialah $0.006506 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga AGI Alpha Semasa Harga Semasa $ 0.00648$ 0.00648 $ 0.00648 Perubahan Harga (24J) 0.00% Modal Pasaran $ 6.48M$ 6.48M $ 6.48M Bekalan Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Kelantangan (24J) $ 2.02K$ 2.02K $ 2.02K Kelantangan (24J) -- Harga terkini AGIALPHA ialah $ 0.00648. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 2.02K. Tambahan pula, AGIALPHA mempunyai bekalan edaran sebanyak 1000.00M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 6.48M. Lihat Harga Langsung AGIALPHA

AGI Alpha Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung AGI Alpha, harga semasa AGI Alpha ialah 0.00648USD. Bekalan edaran AGI Alpha(AGIALPHA) ialah 0.00 AGIALPHA , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $6.48M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.31% $ 0.001524 $ 0.00777 $ 0.004955

7 Hari -0.05% $ -0.000400 $ 0.00777 $ 0.00476

30 Hari 0.33% $ 0.001589 $ 0.011 $ 0.00476 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AGI Alpha telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.001524 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.31% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, AGI Alpha didagangkan pada paras tertinggi $0.00777 dan paras terendah $0.00476 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.05% . Trend terkini ini mempamerkan potensi AGIALPHA untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, AGI Alpha telah mengalami perubahan sebanyak 0.33% , mencerminkan kira-kira $0.001589 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa AGIALPHA berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga AGI Alpha yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh AGIALPHA

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga AGI Alpha (AGIALPHA) Berfungsi? Modul Ramalan Harga AGI Alpha ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan AGIALPHA berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap AGI Alpha untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi AGIALPHA, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga AGI Alpha. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan AGIALPHA. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum AGIALPHA untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan AGI Alpha.

Mengapa Ramalan Harga AGIALPHA Penting?

AGIALPHA Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

