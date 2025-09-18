Adventure Gold (AGLD) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Adventure Gold untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak AGLD yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Adventure Gold % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.688 $0.688 $0.688 +4.79% USD Sebenarnya Ramalan Adventure Gold Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Adventure Gold (AGLD) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Adventure Gold berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.688 pada tahun 2025. Adventure Gold (AGLD) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Adventure Gold berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.722399 pada tahun 2026. Adventure Gold (AGLD) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan AGLD yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.75852 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Adventure Gold (AGLD) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan AGLD yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.796446 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Adventure Gold (AGLD) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran AGLD pada tahun 2029 ialah $ 0.836268 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Adventure Gold (AGLD) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran AGLD pada tahun 2030 ialah $ 0.878081 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Adventure Gold (AGLD) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Adventure Gold berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.4303. Adventure Gold (AGLD) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Adventure Gold berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2.3298. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.688 0.00%

2026 $ 0.722399 5.00%

2027 $ 0.75852 10.25%

2028 $ 0.796446 15.76%

2029 $ 0.836268 21.55%

2030 $ 0.878081 27.63%

2031 $ 0.921985 34.01%

2032 $ 0.968085 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.0164 47.75%

2034 $ 1.0673 55.13%

2035 $ 1.1206 62.89%

2036 $ 1.1767 71.03%

2037 $ 1.2355 79.59%

2038 $ 1.2973 88.56%

2039 $ 1.3621 97.99%

2040 $ 1.4303 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Adventure Gold Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.688 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.688094 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.688659 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.690827 0.41% Ramalan HargaAdventure Gold (AGLD) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk AGLD pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.688 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaAdventure Gold (AGLD) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi AGLD, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.688094 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaAdventure Gold (AGLD) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi AGLD, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.688659 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaAdventure Gold (AGLD)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk AGLD ialah $0.690827 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Adventure Gold Semasa Harga Semasa $ 0.688$ 0.688 $ 0.688 Perubahan Harga (24J) +4.79% Modal Pasaran $ 53.19M$ 53.19M $ 53.19M Bekalan Peredaran 77.31M 77.31M 77.31M Kelantangan (24J) $ 398.27K$ 398.27K $ 398.27K Kelantangan (24J) -- Harga terkini AGLD ialah $ 0.688. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +4.79%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 398.27K. Tambahan pula, AGLD mempunyai bekalan edaran sebanyak 77.31M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 53.19M. Lihat Harga Langsung AGLD

Adventure Gold Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Adventure Gold, harga semasa Adventure Gold ialah 0.688USD. Bekalan edaran Adventure Gold(AGLD) ialah 0.00 AGLD , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $53.19M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.03% $ 0.020499 $ 0.688 $ 0.6526

7 Hari 0.01% $ 0.004499 $ 0.7129 $ 0.6489

30 Hari -0.02% $ -0.017400 $ 0.775 $ 0.6366 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Adventure Gold telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.020499 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.03% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Adventure Gold didagangkan pada paras tertinggi $0.7129 dan paras terendah $0.6489 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.01% . Trend terkini ini mempamerkan potensi AGLD untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Adventure Gold telah mengalami perubahan sebanyak -0.02% , mencerminkan kira-kira $-0.017400 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa AGLD berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Adventure Gold yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh AGLD

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Adventure Gold (AGLD) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Adventure Gold ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan AGLD berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Adventure Gold untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi AGLD, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Adventure Gold. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan AGLD. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum AGLD untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Adventure Gold.

Mengapa Ramalan Harga AGLD Penting?

AGLD Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahAGLD berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,AGLD akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga AGLD pada bulan depan? Menurut Adventure Gold (AGLD) alat ramalan harga, harga AGLD yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 AGLD pada tahun 2026? Harga 1Adventure Gold (AGLD) hari ini ialah $0.688 . Mengikut modul ramalan di atas, AGLD akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga AGLD pada tahun 2027? Adventure Gold (AGLD) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 AGLD menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga AGLD pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Adventure Gold (AGLD) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga AGLD pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Adventure Gold (AGLD) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 AGLD pada tahun 2030? Harga 1Adventure Gold (AGLD) hari ini ialah $0.688 . Mengikut modul ramalan di atas, AGLD akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga AGLD untuk 2040? Adventure Gold (AGLD) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 AGLD menjelang tahun 2040.