Dapatkan ramalan harga Alaya AI untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak AGT yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Alaya AI % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.0063 $0.0063 $0.0063 +2.33% USD Sebenarnya Ramalan Alaya AI Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Alaya AI (AGT) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Alaya AI berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.0063 pada tahun 2025. Alaya AI (AGT) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Alaya AI berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.006615 pada tahun 2026. Alaya AI (AGT) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan AGT yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.006945 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Alaya AI (AGT) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan AGT yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.007293 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Alaya AI (AGT) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran AGT pada tahun 2029 ialah $ 0.007657 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Alaya AI (AGT) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran AGT pada tahun 2030 ialah $ 0.008040 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Alaya AI (AGT) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Alaya AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.013097. Alaya AI (AGT) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Alaya AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.021334. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.0063 0.00%

2026 $ 0.006615 5.00%

2027 $ 0.006945 10.25%

2028 $ 0.007293 15.76%

2029 $ 0.007657 21.55%

2030 $ 0.008040 27.63%

2031 $ 0.008442 34.01%

2032 $ 0.008864 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.009307 47.75%

2034 $ 0.009773 55.13%

2035 $ 0.010262 62.89%

2036 $ 0.010775 71.03%

2037 $ 0.011313 79.59%

2038 $ 0.011879 88.56%

2039 $ 0.012473 97.99%

2040 $ 0.013097 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Alaya AI Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.0063 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.006300 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.006306 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.006325 0.41% Ramalan HargaAlaya AI (AGT) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk AGT pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.0063 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaAlaya AI (AGT) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi AGT, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.006300 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaAlaya AI (AGT) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi AGT, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.006306 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaAlaya AI (AGT)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk AGT ialah $0.006325 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Alaya AI Semasa Harga Semasa $ 0.0063$ 0.0063 $ 0.0063 Perubahan Harga (24J) +2.33% Modal Pasaran $ 10.78M$ 10.78M $ 10.78M Bekalan Peredaran 1.71B 1.71B 1.71B Kelantangan (24J) $ 135.40K$ 135.40K $ 135.40K Kelantangan (24J) -- Harga terkini AGT ialah $ 0.0063. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +2.33%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 135.40K. Tambahan pula, AGT mempunyai bekalan edaran sebanyak 1.71B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 10.78M. Lihat Harga Langsung AGT

Alaya AI Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Alaya AI, harga semasa Alaya AI ialah 0.0063USD. Bekalan edaran Alaya AI(AGT) ialah 0.00 AGT , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $10.78M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.04% $ 0.000229 $ 0.0065 $ 0.006041

7 Hari -0.06% $ -0.000447 $ 0.007686 $ 0.0055

30 Hari 0.19% $ 0.001006 $ 0.0088 $ 0.00403 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Alaya AI telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000229 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.04% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Alaya AI didagangkan pada paras tertinggi $0.007686 dan paras terendah $0.0055 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.06% . Trend terkini ini mempamerkan potensi AGT untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Alaya AI telah mengalami perubahan sebanyak 0.19% , mencerminkan kira-kira $0.001006 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa AGT berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Alaya AI yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh AGT

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Alaya AI (AGT) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Alaya AI ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan AGT berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Alaya AI untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi AGT, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Alaya AI. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan AGT. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum AGT untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Alaya AI.

Mengapa Ramalan Harga AGT Penting?

AGT Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahAGT berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,AGT akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga AGT pada bulan depan? Menurut Alaya AI (AGT) alat ramalan harga, harga AGT yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 AGT pada tahun 2026? Harga 1Alaya AI (AGT) hari ini ialah $0.0063 . Mengikut modul ramalan di atas, AGT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga AGT pada tahun 2027? Alaya AI (AGT) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 AGT menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga AGT pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Alaya AI (AGT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga AGT pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Alaya AI (AGT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 AGT pada tahun 2030? Harga 1Alaya AI (AGT) hari ini ialah $0.0063 . Mengikut modul ramalan di atas, AGT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga AGT untuk 2040? Alaya AI (AGT) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 AGT menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang