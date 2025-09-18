Alchemist AI (ALCH) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Alchemist AI untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak ALCH yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Alchemist AI % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.08529 $0.08529 $0.08529 -2.95% USD Sebenarnya Ramalan Alchemist AI Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Alchemist AI (ALCH) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Alchemist AI berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.08529 pada tahun 2025. Alchemist AI (ALCH) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Alchemist AI berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.089554 pada tahun 2026. Alchemist AI (ALCH) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ALCH yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.094032 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Alchemist AI (ALCH) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ALCH yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.098733 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Alchemist AI (ALCH) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ALCH pada tahun 2029 ialah $ 0.103670 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Alchemist AI (ALCH) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ALCH pada tahun 2030 ialah $ 0.108854 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Alchemist AI (ALCH) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Alchemist AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.177311. Alchemist AI (ALCH) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Alchemist AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.288822. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.08529 0.00%

2026 $ 0.089554 5.00%

2027 $ 0.094032 10.25%

2028 $ 0.098733 15.76%

2029 $ 0.103670 21.55%

2030 $ 0.108854 27.63%

2031 $ 0.114296 34.01%

2032 $ 0.120011 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.126012 47.75%

2034 $ 0.132312 55.13%

2035 $ 0.138928 62.89%

2036 $ 0.145874 71.03%

2037 $ 0.153168 79.59%

2038 $ 0.160827 88.56%

2039 $ 0.168868 97.99%

2040 $ 0.177311 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Alchemist AI Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.08529 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.085301 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.085371 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.085640 0.41% Ramalan HargaAlchemist AI (ALCH) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk ALCH pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.08529 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaAlchemist AI (ALCH) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi ALCH, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.085301 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaAlchemist AI (ALCH) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi ALCH, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.085371 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaAlchemist AI (ALCH)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk ALCH ialah $0.085640 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Alchemist AI Semasa Harga Semasa $ 0.08529$ 0.08529 $ 0.08529 Perubahan Harga (24J) -2.94% Modal Pasaran $ 72.50M$ 72.50M $ 72.50M Bekalan Peredaran 850.00M 850.00M 850.00M Kelantangan (24J) $ 59.48K$ 59.48K $ 59.48K Kelantangan (24J) -- Harga terkini ALCH ialah $ 0.08529. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -2.95%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 59.48K. Tambahan pula, ALCH mempunyai bekalan edaran sebanyak 850.00M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 72.50M. Lihat Harga Langsung ALCH

Alchemist AI Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Alchemist AI, harga semasa Alchemist AI ialah 0.08529USD. Bekalan edaran Alchemist AI(ALCH) ialah 0.00 ALCH , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $72.50M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.02% $ -0.002329 $ 0.08921 $ 0.08259

7 Hari -0.02% $ -0.002259 $ 0.09777 $ 0.07898

30 Hari -0.39% $ -0.056329 $ 0.14546 $ 0.07898 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Alchemist AI telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.002329 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.02% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Alchemist AI didagangkan pada paras tertinggi $0.09777 dan paras terendah $0.07898 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.02% . Trend terkini ini mempamerkan potensi ALCH untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Alchemist AI telah mengalami perubahan sebanyak -0.39% , mencerminkan kira-kira $-0.056329 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa ALCH berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Alchemist AI yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh ALCH

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Alchemist AI (ALCH) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Alchemist AI ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan ALCH berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Alchemist AI untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi ALCH, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Alchemist AI. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan ALCH. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum ALCH untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Alchemist AI.

Mengapa Ramalan Harga ALCH Penting?

ALCH Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahALCH berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,ALCH akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga ALCH pada bulan depan? Menurut Alchemist AI (ALCH) alat ramalan harga, harga ALCH yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 ALCH pada tahun 2026? Harga 1Alchemist AI (ALCH) hari ini ialah $0.08529 . Mengikut modul ramalan di atas, ALCH akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga ALCH pada tahun 2027? Alchemist AI (ALCH) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 ALCH menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga ALCH pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Alchemist AI (ALCH) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga ALCH pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Alchemist AI (ALCH) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 ALCH pada tahun 2030? Harga 1Alchemist AI (ALCH) hari ini ialah $0.08529 . Mengikut modul ramalan di atas, ALCH akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga ALCH untuk 2040? Alchemist AI (ALCH) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 ALCH menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang