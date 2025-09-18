My Neighbor Alice (ALICE) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga My Neighbor Alice untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak ALICE yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli ALICE

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga My Neighbor Alice % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.3711 $0.3711 $0.3711 +3.39% USD Sebenarnya Ramalan My Neighbor Alice Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) My Neighbor Alice (ALICE) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, My Neighbor Alice berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.3711 pada tahun 2025. My Neighbor Alice (ALICE) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, My Neighbor Alice berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.389655 pada tahun 2026. My Neighbor Alice (ALICE) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ALICE yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.409137 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. My Neighbor Alice (ALICE) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ALICE yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.429594 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. My Neighbor Alice (ALICE) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ALICE pada tahun 2029 ialah $ 0.451074 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. My Neighbor Alice (ALICE) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ALICE pada tahun 2030 ialah $ 0.473628 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. My Neighbor Alice (ALICE) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga My Neighbor Alice berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.771490. My Neighbor Alice (ALICE) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga My Neighbor Alice berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.2566. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.3711 0.00%

2026 $ 0.389655 5.00%

2027 $ 0.409137 10.25%

2028 $ 0.429594 15.76%

2029 $ 0.451074 21.55%

2030 $ 0.473628 27.63%

2031 $ 0.497309 34.01%

2032 $ 0.522174 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.548283 47.75%

2034 $ 0.575697 55.13%

2035 $ 0.604482 62.89%

2036 $ 0.634706 71.03%

2037 $ 0.666442 79.59%

2038 $ 0.699764 88.56%

2039 $ 0.734752 97.99%

2040 $ 0.771490 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga My Neighbor Alice Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.3711 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.371150 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.371455 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.372625 0.41% Ramalan HargaMy Neighbor Alice (ALICE) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk ALICE pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.3711 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaMy Neighbor Alice (ALICE) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi ALICE, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.371150 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaMy Neighbor Alice (ALICE) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi ALICE, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.371455 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaMy Neighbor Alice (ALICE)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk ALICE ialah $0.372625 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga My Neighbor Alice Semasa Harga Semasa $ 0.3711$ 0.3711 $ 0.3711 Perubahan Harga (24J) +3.39% Modal Pasaran $ 36.99M$ 36.99M $ 36.99M Bekalan Peredaran 99.80M 99.80M 99.80M Kelantangan (24J) $ 329.28K$ 329.28K $ 329.28K Kelantangan (24J) -- Harga terkini ALICE ialah $ 0.3711. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +3.39%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 329.28K. Tambahan pula, ALICE mempunyai bekalan edaran sebanyak 99.80M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 36.99M. Lihat Harga Langsung ALICE

Cara Membeli My Neighbor Alice (ALICE) Cuba beli ALICE? Anda kini boleh membeli ALICE melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli My Neighbor Alice dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli ALICESekarang

My Neighbor Alice Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung My Neighbor Alice, harga semasa My Neighbor Alice ialah 0.3707USD. Bekalan edaran My Neighbor Alice(ALICE) ialah 0.00 ALICE , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $36.99M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.01% $ 0.002599 $ 0.3754 $ 0.3547

7 Hari -0.01% $ -0.006500 $ 0.4235 $ 0.35

30 Hari -0.02% $ -0.009100 $ 0.4235 $ 0.3421 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, My Neighbor Alice telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.002599 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.01% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, My Neighbor Alice didagangkan pada paras tertinggi $0.4235 dan paras terendah $0.35 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.01% . Trend terkini ini mempamerkan potensi ALICE untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, My Neighbor Alice telah mengalami perubahan sebanyak -0.02% , mencerminkan kira-kira $-0.009100 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa ALICE berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga My Neighbor Alice yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh ALICE

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga My Neighbor Alice (ALICE) Berfungsi? Modul Ramalan Harga My Neighbor Alice ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan ALICE berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap My Neighbor Alice untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi ALICE, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga My Neighbor Alice. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan ALICE. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum ALICE untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan My Neighbor Alice.

Mengapa Ramalan Harga ALICE Penting?

ALICE Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahALICE berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,ALICE akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga ALICE pada bulan depan? Menurut My Neighbor Alice (ALICE) alat ramalan harga, harga ALICE yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 ALICE pada tahun 2026? Harga 1My Neighbor Alice (ALICE) hari ini ialah $0.3711 . Mengikut modul ramalan di atas, ALICE akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga ALICE pada tahun 2027? My Neighbor Alice (ALICE) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 ALICE menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga ALICE pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, My Neighbor Alice (ALICE) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga ALICE pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, My Neighbor Alice (ALICE) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 ALICE pada tahun 2030? Harga 1My Neighbor Alice (ALICE) hari ini ialah $0.3711 . Mengikut modul ramalan di atas, ALICE akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga ALICE untuk 2040? My Neighbor Alice (ALICE) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 ALICE menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang