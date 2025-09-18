Alon (ALON) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Alon untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak ALON yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Alon % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.006341 $0.006341 $0.006341 -3.96% USD Sebenarnya Ramalan Alon Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Alon (ALON) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Alon berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.006341 pada tahun 2025. Alon (ALON) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Alon berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.006658 pada tahun 2026. Alon (ALON) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ALON yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.006990 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Alon (ALON) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ALON yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.007340 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Alon (ALON) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ALON pada tahun 2029 ialah $ 0.007707 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Alon (ALON) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ALON pada tahun 2030 ialah $ 0.008092 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Alon (ALON) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Alon berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.013182. Alon (ALON) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Alon berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.021472. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.006341 0.00%

2026 $ 0.006658 5.00%

2027 $ 0.006990 10.25%

2028 $ 0.007340 15.76%

2029 $ 0.007707 21.55%

2030 $ 0.008092 27.63%

2031 $ 0.008497 34.01%

2032 $ 0.008922 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.009368 47.75%

2034 $ 0.009836 55.13%

2035 $ 0.010328 62.89%

2036 $ 0.010845 71.03%

2037 $ 0.011387 79.59%

2038 $ 0.011956 88.56%

2039 $ 0.012554 97.99%

2040 $ 0.013182 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Alon Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.006341 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.006341 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.006347 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.006367 0.41% Ramalan HargaAlon (ALON) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk ALON pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.006341 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaAlon (ALON) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi ALON, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.006341 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaAlon (ALON) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi ALON, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.006347 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaAlon (ALON)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk ALON ialah $0.006367 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Alon Semasa Harga Semasa $ 0.006341$ 0.006341 $ 0.006341 Perubahan Harga (24J) -3.96% Modal Pasaran $ 6.33M$ 6.33M $ 6.33M Bekalan Peredaran 997.96M 997.96M 997.96M Kelantangan (24J) $ 61.90K$ 61.90K $ 61.90K Kelantangan (24J) -- Harga terkini ALON ialah $ 0.006341. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -3.96%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 61.90K. Tambahan pula, ALON mempunyai bekalan edaran sebanyak 997.96M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 6.33M. Lihat Harga Langsung ALON

Alon Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Alon, harga semasa Alon ialah 0.006341USD. Bekalan edaran Alon(ALON) ialah 0.00 ALON , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $6.33M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.02% $ -0.000173 $ 0.007419 $ 0.00598

7 Hari 0.29% $ 0.001424 $ 0.011332 $ 0.00434

30 Hari 0.24% $ 0.001235 $ 0.011332 $ 0.003879 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Alon telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000173 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.02% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Alon didagangkan pada paras tertinggi $0.011332 dan paras terendah $0.00434 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.29% . Trend terkini ini mempamerkan potensi ALON untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Alon telah mengalami perubahan sebanyak 0.24% , mencerminkan kira-kira $0.001235 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa ALON berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Alon yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh ALON

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Alon (ALON) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Alon ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan ALON berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Alon untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi ALON, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Alon. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan ALON. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum ALON untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Alon.

Mengapa Ramalan Harga ALON Penting?

ALON Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahALON berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,ALON akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga ALON pada bulan depan? Menurut Alon (ALON) alat ramalan harga, harga ALON yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 ALON pada tahun 2026? Harga 1Alon (ALON) hari ini ialah $0.006341 . Mengikut modul ramalan di atas, ALON akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga ALON pada tahun 2027? Alon (ALON) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 ALON menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga ALON pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Alon (ALON) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga ALON pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Alon (ALON) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 ALON pada tahun 2030? Harga 1Alon (ALON) hari ini ialah $0.006341 . Mengikut modul ramalan di atas, ALON akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga ALON untuk 2040? Alon (ALON) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 ALON menjelang tahun 2040.