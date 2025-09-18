Alvara Protocol (ALVA) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Alvara Protocol untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak ALVA yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli ALVA

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Alvara Protocol % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.11836 $0.11836 $0.11836 +0.68% USD Sebenarnya Ramalan Alvara Protocol Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Alvara Protocol (ALVA) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Alvara Protocol berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.11836 pada tahun 2025. Alvara Protocol (ALVA) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Alvara Protocol berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.124278 pada tahun 2026. Alvara Protocol (ALVA) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ALVA yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.130491 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Alvara Protocol (ALVA) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ALVA yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.137016 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Alvara Protocol (ALVA) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ALVA pada tahun 2029 ialah $ 0.143867 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Alvara Protocol (ALVA) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ALVA pada tahun 2030 ialah $ 0.151060 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Alvara Protocol (ALVA) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Alvara Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.246061. Alvara Protocol (ALVA) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Alvara Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.400808. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.11836 0.00%

2026 $ 0.124278 5.00%

2027 $ 0.130491 10.25%

2028 $ 0.137016 15.76%

2029 $ 0.143867 21.55%

2030 $ 0.151060 27.63%

2031 $ 0.158613 34.01%

2032 $ 0.166544 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.174871 47.75%

2034 $ 0.183615 55.13%

2035 $ 0.192795 62.89%

2036 $ 0.202435 71.03%

2037 $ 0.212557 79.59%

2038 $ 0.223185 88.56%

2039 $ 0.234344 97.99%

2040 $ 0.246061 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Alvara Protocol Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.11836 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.118376 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.118473 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.118846 0.41% Ramalan HargaAlvara Protocol (ALVA) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk ALVA pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.11836 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaAlvara Protocol (ALVA) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi ALVA, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.118376 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaAlvara Protocol (ALVA) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi ALVA, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.118473 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaAlvara Protocol (ALVA)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk ALVA ialah $0.118846 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Alvara Protocol Semasa Harga Semasa $ 0.11836$ 0.11836 $ 0.11836 Perubahan Harga (24J) +0.68% Modal Pasaran $ 9.16M$ 9.16M $ 9.16M Bekalan Peredaran 77.27M 77.27M 77.27M Kelantangan (24J) $ 198.09K$ 198.09K $ 198.09K Kelantangan (24J) -- Harga terkini ALVA ialah $ 0.11836. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +0.68%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 198.09K. Tambahan pula, ALVA mempunyai bekalan edaran sebanyak 77.27M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 9.16M. Lihat Harga Langsung ALVA

Cara Membeli Alvara Protocol (ALVA) Cuba beli ALVA? Anda kini boleh membeli ALVA melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Alvara Protocol dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli ALVASekarang

Alvara Protocol Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Alvara Protocol, harga semasa Alvara Protocol ialah 0.11854USD. Bekalan edaran Alvara Protocol(ALVA) ialah 0.00 ALVA , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $9.16M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0.000060 $ 0.12295 $ 0.1166

7 Hari -0.08% $ -0.011630 $ 0.15 $ 0.1153

30 Hari -0.43% $ -0.090319 $ 0.28 $ 0.1153 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Alvara Protocol telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000060 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Alvara Protocol didagangkan pada paras tertinggi $0.15 dan paras terendah $0.1153 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.08% . Trend terkini ini mempamerkan potensi ALVA untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Alvara Protocol telah mengalami perubahan sebanyak -0.43% , mencerminkan kira-kira $-0.090319 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa ALVA berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Alvara Protocol yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh ALVA

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Alvara Protocol (ALVA) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Alvara Protocol ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan ALVA berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Alvara Protocol untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi ALVA, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Alvara Protocol. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan ALVA. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum ALVA untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Alvara Protocol.

Mengapa Ramalan Harga ALVA Penting?

ALVA Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahALVA berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,ALVA akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga ALVA pada bulan depan? Menurut Alvara Protocol (ALVA) alat ramalan harga, harga ALVA yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 ALVA pada tahun 2026? Harga 1Alvara Protocol (ALVA) hari ini ialah $0.11836 . Mengikut modul ramalan di atas, ALVA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga ALVA pada tahun 2027? Alvara Protocol (ALVA) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 ALVA menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga ALVA pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Alvara Protocol (ALVA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga ALVA pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Alvara Protocol (ALVA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 ALVA pada tahun 2030? Harga 1Alvara Protocol (ALVA) hari ini ialah $0.11836 . Mengikut modul ramalan di atas, ALVA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga ALVA untuk 2040? Alvara Protocol (ALVA) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 ALVA menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang