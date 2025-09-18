AME Chain (AME) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga AME Chain untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak AME yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga AME Chain % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.0007789 $0.0007789 $0.0007789 +12.13% USD Sebenarnya Ramalan AME Chain Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) AME Chain (AME) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, AME Chain berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000778 pada tahun 2025. AME Chain (AME) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, AME Chain berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000817 pada tahun 2026. AME Chain (AME) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan AME yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.000858 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. AME Chain (AME) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan AME yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.000901 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. AME Chain (AME) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran AME pada tahun 2029 ialah $ 0.000946 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. AME Chain (AME) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran AME pada tahun 2030 ialah $ 0.000994 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. AME Chain (AME) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga AME Chain berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001619. AME Chain (AME) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga AME Chain berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.002637. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000778 0.00%

2026 $ 0.000817 5.00%

2027 $ 0.000858 10.25%

2028 $ 0.000901 15.76%

2029 $ 0.000946 21.55%

2030 $ 0.000994 27.63%

2031 $ 0.001043 34.01%

2032 $ 0.001095 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.001150 47.75%

2034 $ 0.001208 55.13%

2035 $ 0.001268 62.89%

2036 $ 0.001332 71.03%

2037 $ 0.001398 79.59%

2038 $ 0.001468 88.56%

2039 $ 0.001542 97.99%

2040 $ 0.001619 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga AME Chain Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.000778 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.000779 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.000779 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.000782 0.41% Ramalan HargaAME Chain (AME) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk AME pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.000778 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaAME Chain (AME) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi AME, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000779 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaAME Chain (AME) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi AME, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000779 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaAME Chain (AME)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk AME ialah $0.000782 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga AME Chain Semasa Harga Semasa $ 0.0007789$ 0.0007789 $ 0.0007789 Perubahan Harga (24J) +12.13% Modal Pasaran $ 389.45K$ 389.45K $ 389.45K Bekalan Peredaran 500.00M 500.00M 500.00M Kelantangan (24J) $ 57.90K$ 57.90K $ 57.90K Kelantangan (24J) -- Harga terkini AME ialah $ 0.0007789. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +12.13%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 57.90K. Tambahan pula, AME mempunyai bekalan edaran sebanyak 500.00M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 389.45K. Lihat Harga Langsung AME

AME Chain Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung AME Chain, harga semasa AME Chain ialah 0.000778USD. Bekalan edaran AME Chain(AME) ialah 0.00 AME , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $389.45K . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.17% $ 0.000110 $ 0.000838 $ 0.000667

7 Hari 0.13% $ 0.000091 $ 0.00087 $ 0.000666

30 Hari -0.05% $ -0.000042 $ 0.000897 $ 0.000526 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AME Chain telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000110 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.17% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, AME Chain didagangkan pada paras tertinggi $0.00087 dan paras terendah $0.000666 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.13% . Trend terkini ini mempamerkan potensi AME untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, AME Chain telah mengalami perubahan sebanyak -0.05% , mencerminkan kira-kira $-0.000042 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa AME berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga AME Chain yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh AME

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga AME Chain (AME) Berfungsi? Modul Ramalan Harga AME Chain ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan AME berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap AME Chain untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi AME, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga AME Chain. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan AME. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum AME untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan AME Chain.

Mengapa Ramalan Harga AME Penting?

AME Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahAME berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,AME akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga AME pada bulan depan? Menurut AME Chain (AME) alat ramalan harga, harga AME yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 AME pada tahun 2026? Harga 1AME Chain (AME) hari ini ialah $0.000778 . Mengikut modul ramalan di atas, AME akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga AME pada tahun 2027? AME Chain (AME) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 AME menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga AME pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, AME Chain (AME) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga AME pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, AME Chain (AME) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 AME pada tahun 2030? Harga 1AME Chain (AME) hari ini ialah $0.000778 . Mengikut modul ramalan di atas, AME akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga AME untuk 2040? AME Chain (AME) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 AME menjelang tahun 2040.