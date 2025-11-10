Amped Finance (AMPED) Ramalan Harga (USD)

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Amped Finance % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.00591 $0.00591 $0.00591 -0.50% USD Sebenarnya Ramalan Amped Finance Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Amped Finance (AMPED) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Amped Finance berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.00591 pada tahun 2025. Amped Finance (AMPED) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Amped Finance berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.006205 pada tahun 2026. Amped Finance (AMPED) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan AMPED yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.006515 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Amped Finance (AMPED) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan AMPED yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.006841 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Amped Finance (AMPED) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran AMPED pada tahun 2029 ialah $ 0.007183 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Amped Finance (AMPED) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran AMPED pada tahun 2030 ialah $ 0.007542 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Amped Finance (AMPED) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Amped Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.012286. Amped Finance (AMPED) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Amped Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.020013. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.00591 0.00%

2026 $ 0.006205 5.00%

2027 $ 0.006515 10.25%

2028 $ 0.006841 15.76%

2029 $ 0.007183 21.55%

2030 $ 0.007542 27.63%

2031 $ 0.007919 34.01%

2032 $ 0.008315 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.008731 47.75%

2034 $ 0.009168 55.13%

2035 $ 0.009626 62.89%

2036 $ 0.010108 71.03%

2037 $ 0.010613 79.59%

2038 $ 0.011144 88.56%

2039 $ 0.011701 97.99%

2040 $ 0.012286 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Amped Finance Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.00591 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.005910 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.005915 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.005934 0.41% Ramalan HargaAmped Finance (AMPED) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk AMPED pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.00591 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaAmped Finance (AMPED) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi AMPED, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.005910 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaAmped Finance (AMPED) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi AMPED, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.005915 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaAmped Finance (AMPED)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk AMPED ialah $0.005934 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Amped Finance Semasa Harga Semasa $ 0.00591$ 0.00591 $ 0.00591 Perubahan Harga (24J) -0.50% Modal Pasaran ---- -- Bekalan Peredaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 10.58K$ 10.58K $ 10.58K Kelantangan (24J) -- Harga terkini AMPED ialah $ 0.00591. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -0.50%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 10.58K. Tambahan pula, AMPED mempunyai bekalan edaran sebanyak -- dan jumlah permodalan pasaran sebanyak --. Lihat Harga Langsung AMPED

Cara Membeli Amped Finance (AMPED) Cuba beli AMPED? Anda kini boleh membeli AMPED melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Amped Finance dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli AMPEDSekarang

Amped Finance Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Amped Finance, harga semasa Amped Finance ialah 0.00591USD. Bekalan edaran Amped Finance(AMPED) ialah 0.00 AMPED , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $-- . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0.000020 $ 0.00599 $ 0.00587

7 Hari 0.00% $ 0 $ 0.00642 $ 0.00584

30 Hari -0.02% $ -0.000149 $ 0.00642 $ 0.00577 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Amped Finance telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000020 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Amped Finance didagangkan pada paras tertinggi $0.00642 dan paras terendah $0.00584 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.00% . Trend terkini ini mempamerkan potensi AMPED untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Amped Finance telah mengalami perubahan sebanyak -0.02% , mencerminkan kira-kira $-0.000149 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa AMPED berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Amped Finance yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh AMPED

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Amped Finance (AMPED) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Amped Finance ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan AMPED berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Amped Finance untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi AMPED, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Amped Finance. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan AMPED. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum AMPED untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Amped Finance.

Mengapa Ramalan Harga AMPED Penting?

AMPED Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahAMPED berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,AMPED akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga AMPED pada bulan depan? Menurut Amped Finance (AMPED) alat ramalan harga, harga AMPED yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 AMPED pada tahun 2026? Harga 1Amped Finance (AMPED) hari ini ialah $0.00591 . Mengikut modul ramalan di atas, AMPED akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga AMPED pada tahun 2027? Amped Finance (AMPED) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 AMPED menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga AMPED pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Amped Finance (AMPED) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga AMPED pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Amped Finance (AMPED) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 AMPED pada tahun 2030? Harga 1Amped Finance (AMPED) hari ini ialah $0.00591 . Mengikut modul ramalan di atas, AMPED akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga AMPED untuk 2040? Amped Finance (AMPED) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 AMPED menjelang tahun 2040.