Dapatkan ramalan harga Amazon.com xStock untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak AMZNX yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Amazon.com xStock % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $247.74 $247.74 $247.74 +1.22% USD Sebenarnya Ramalan Amazon.com xStock Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Amazon.com xStock (AMZNX) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Amazon.com xStock berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 247.74 pada tahun 2025. Amazon.com xStock (AMZNX) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Amazon.com xStock berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 260.127 pada tahun 2026. Amazon.com xStock (AMZNX) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan AMZNX yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 273.1333 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Amazon.com xStock (AMZNX) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan AMZNX yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 286.7900 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Amazon.com xStock (AMZNX) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran AMZNX pada tahun 2029 ialah $ 301.1295 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Amazon.com xStock (AMZNX) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran AMZNX pada tahun 2030 ialah $ 316.1859 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Amazon.com xStock (AMZNX) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Amazon.com xStock berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 515.0336. Amazon.com xStock (AMZNX) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Amazon.com xStock berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 838.9355. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 247.74 0.00%

2026 $ 260.127 5.00%

2027 $ 273.1333 10.25%

2028 $ 286.7900 15.76%

2029 $ 301.1295 21.55%

2030 $ 316.1859 27.63%

2031 $ 331.9952 34.01%

2032 $ 348.5950 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 366.0248 47.75%

2034 $ 384.3260 55.13%

2035 $ 403.5423 62.89%

2036 $ 423.7194 71.03%

2037 $ 444.9054 79.59%

2038 $ 467.1507 88.56%

2039 $ 490.5082 97.99%

2040 $ 515.0336 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Amazon.com xStock Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 247.74 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 247.7739 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 247.9775 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 248.7581 0.41% Ramalan HargaAmazon.com xStock (AMZNX) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk AMZNX pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $247.74 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaAmazon.com xStock (AMZNX) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi AMZNX, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $247.7739 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaAmazon.com xStock (AMZNX) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi AMZNX, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $247.9775 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaAmazon.com xStock (AMZNX)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk AMZNX ialah $248.7581 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Amazon.com xStock Semasa Harga Semasa $ 247.74$ 247.74 $ 247.74 Perubahan Harga (24J) +1.22% Modal Pasaran $ 1.83M$ 1.83M $ 1.83M Bekalan Peredaran 7.41K 7.41K 7.41K Kelantangan (24J) $ 409.28K$ 409.28K $ 409.28K Kelantangan (24J) -- Harga terkini AMZNX ialah $ 247.74. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +1.22%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 409.28K. Tambahan pula, AMZNX mempunyai bekalan edaran sebanyak 7.41K dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 1.83M. Lihat Harga Langsung AMZNX

Cara Membeli Amazon.com xStock (AMZNX) Cuba beli AMZNX? Anda kini boleh membeli AMZNX melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Amazon.com xStock dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli AMZNXSekarang

Amazon.com xStock Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Amazon.com xStock, harga semasa Amazon.com xStock ialah 247.74USD. Bekalan edaran Amazon.com xStock(AMZNX) ialah 0.00 AMZNX , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $1.83M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.01% $ 2.5900 $ 256.5 $ 241.05

7 Hari 0.02% $ 3.8200 $ 257.91 $ 238.59

30 Hari 0.15% $ 32.5100 $ 257.91 $ 211.22 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Amazon.com xStock telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $2.5900 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.01% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Amazon.com xStock didagangkan pada paras tertinggi $257.91 dan paras terendah $238.59 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.02% . Trend terkini ini mempamerkan potensi AMZNX untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Amazon.com xStock telah mengalami perubahan sebanyak 0.15% , mencerminkan kira-kira $32.5100 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa AMZNX berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Amazon.com xStock yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh AMZNX

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Amazon.com xStock (AMZNX) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Amazon.com xStock ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan AMZNX berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Amazon.com xStock untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi AMZNX, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Amazon.com xStock. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan AMZNX. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum AMZNX untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Amazon.com xStock.

Mengapa Ramalan Harga AMZNX Penting?

AMZNX Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahAMZNX berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,AMZNX akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga AMZNX pada bulan depan? Menurut Amazon.com xStock (AMZNX) alat ramalan harga, harga AMZNX yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 AMZNX pada tahun 2026? Harga 1Amazon.com xStock (AMZNX) hari ini ialah $247.74 . Mengikut modul ramalan di atas, AMZNX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga AMZNX pada tahun 2027? Amazon.com xStock (AMZNX) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 AMZNX menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga AMZNX pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Amazon.com xStock (AMZNX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga AMZNX pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Amazon.com xStock (AMZNX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 AMZNX pada tahun 2030? Harga 1Amazon.com xStock (AMZNX) hari ini ialah $247.74 . Mengikut modul ramalan di atas, AMZNX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga AMZNX untuk 2040? Amazon.com xStock (AMZNX) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 AMZNX menjelang tahun 2040.