Dapatkan ramalan harga Areon Network untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak AREA yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Areon Network (AREA) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Areon Network berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.01334 pada tahun 2025. Areon Network (AREA) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Areon Network berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.014007 pada tahun 2026. Areon Network (AREA) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan AREA yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.014707 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Areon Network (AREA) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan AREA yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.015442 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Areon Network (AREA) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran AREA pada tahun 2029 ialah $ 0.016214 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Areon Network (AREA) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran AREA pada tahun 2030 ialah $ 0.017025 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Areon Network (AREA) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Areon Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.027732. Areon Network (AREA) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Areon Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.045173.

2026 $ 0.014007 5.00%

2027 $ 0.014707 10.25%

2028 $ 0.015442 15.76%

2029 $ 0.016214 21.55%

2030 $ 0.017025 27.63%

2031 $ 0.017876 34.01%

2032 $ 0.018770 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.019709 47.75%

2034 $ 0.020694 55.13%

2035 $ 0.021729 62.89%

2036 $ 0.022815 71.03%

2037 $ 0.023956 79.59%

2038 $ 0.025154 88.56%

2039 $ 0.026412 97.99%

2040 $ 0.027732 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Areon Network Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.01334 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.013341 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.013352 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.013394 0.41% Ramalan HargaAreon Network (AREA) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk AREA pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.01334 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaAreon Network (AREA) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi AREA, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.013341 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaAreon Network (AREA) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi AREA, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.013352 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaAreon Network (AREA)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk AREA ialah $0.013394 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Areon Network Semasa Harga Semasa $ 0.01334$ 0.01334 $ 0.01334 Perubahan Harga (24J) +2.53% Modal Pasaran $ 1.58M$ 1.58M $ 1.58M Bekalan Peredaran 118.16M 118.16M 118.16M Kelantangan (24J) $ 6.14K$ 6.14K $ 6.14K Kelantangan (24J) -- Harga terkini AREA ialah $ 0.01334. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +2.53%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 6.14K. Tambahan pula, AREA mempunyai bekalan edaran sebanyak 118.16M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 1.58M. Lihat Harga Langsung AREA

Areon Network Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Areon Network, harga semasa Areon Network ialah 0.01334USD. Bekalan edaran Areon Network(AREA) ialah 0.00 AREA , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $1.58M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.01% $ 0.000189 $ 0.01394 $ 0.01276

7 Hari -0.07% $ -0.00102 $ 0.01449 $ 0.012

30 Hari -0.12% $ -0.001950 $ 0.016 $ 0.0093 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Areon Network telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000189 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.01% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Areon Network didagangkan pada paras tertinggi $0.01449 dan paras terendah $0.012 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.07% . Trend terkini ini mempamerkan potensi AREA untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Areon Network telah mengalami perubahan sebanyak -0.12% , mencerminkan kira-kira $-0.001950 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa AREA berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Areon Network yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh AREA

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Areon Network (AREA) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Areon Network ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan AREA berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Areon Network untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi AREA, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Areon Network. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan AREA. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum AREA untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Areon Network.

Mengapa Ramalan Harga AREA Penting?

AREA Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahAREA berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,AREA akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga AREA pada bulan depan? Menurut Areon Network (AREA) alat ramalan harga, harga AREA yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 AREA pada tahun 2026? Harga 1Areon Network (AREA) hari ini ialah $0.01334 . Mengikut modul ramalan di atas, AREA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga AREA pada tahun 2027? Areon Network (AREA) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 AREA menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga AREA pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Areon Network (AREA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga AREA pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Areon Network (AREA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 AREA pada tahun 2030? Harga 1Areon Network (AREA) hari ini ialah $0.01334 . Mengikut modul ramalan di atas, AREA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga AREA untuk 2040? Areon Network (AREA) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 AREA menjelang tahun 2040.