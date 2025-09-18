The Arena (ARENA) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga The Arena untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak ARENA yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli ARENA

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga The Arena % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.01212 $0.01212 $0.01212 +9.36% USD Sebenarnya Ramalan The Arena Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) The Arena (ARENA) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, The Arena berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.01212 pada tahun 2025. The Arena (ARENA) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, The Arena berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.012726 pada tahun 2026. The Arena (ARENA) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ARENA yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.013362 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. The Arena (ARENA) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ARENA yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.014030 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. The Arena (ARENA) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ARENA pada tahun 2029 ialah $ 0.014731 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. The Arena (ARENA) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ARENA pada tahun 2030 ialah $ 0.015468 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. The Arena (ARENA) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga The Arena berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.025196. The Arena (ARENA) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga The Arena berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.041042. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.01212 0.00%

2026 $ 0.012726 5.00%

2027 $ 0.013362 10.25%

2028 $ 0.014030 15.76%

2029 $ 0.014731 21.55%

2030 $ 0.015468 27.63%

2031 $ 0.016241 34.01%

2032 $ 0.017054 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.017906 47.75%

2034 $ 0.018802 55.13%

2035 $ 0.019742 62.89%

2036 $ 0.020729 71.03%

2037 $ 0.021765 79.59%

2038 $ 0.022854 88.56%

2039 $ 0.023996 97.99%

2040 $ 0.025196 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga The Arena Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.01212 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.012121 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.012131 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.012169 0.41% Ramalan HargaThe Arena (ARENA) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk ARENA pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.01212 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaThe Arena (ARENA) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi ARENA, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.012121 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaThe Arena (ARENA) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi ARENA, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.012131 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaThe Arena (ARENA)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk ARENA ialah $0.012169 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga The Arena Semasa Harga Semasa $ 0.01212$ 0.01212 $ 0.01212 Perubahan Harga (24J) +9.36% Modal Pasaran $ 39.77M$ 39.77M $ 39.77M Bekalan Peredaran 3.28B 3.28B 3.28B Kelantangan (24J) $ 185.72K$ 185.72K $ 185.72K Kelantangan (24J) -- Harga terkini ARENA ialah $ 0.01212. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +9.36%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 185.72K. Tambahan pula, ARENA mempunyai bekalan edaran sebanyak 3.28B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 39.77M. Lihat Harga Langsung ARENA

Cara Membeli The Arena (ARENA) Cuba beli ARENA? Anda kini boleh membeli ARENA melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli The Arena dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli ARENASekarang

The Arena Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung The Arena, harga semasa The Arena ialah 0.01212USD. Bekalan edaran The Arena(ARENA) ialah 0.00 ARENA , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $39.77M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.22% $ 0.002201 $ 0.012714 $ 0.009571

7 Hari 0.62% $ 0.004622 $ 0.012714 $ 0.007338

30 Hari 0.76% $ 0.00523 $ 0.012714 $ 0.0056 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, The Arena telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.002201 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.22% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, The Arena didagangkan pada paras tertinggi $0.012714 dan paras terendah $0.007338 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.62% . Trend terkini ini mempamerkan potensi ARENA untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, The Arena telah mengalami perubahan sebanyak 0.76% , mencerminkan kira-kira $0.00523 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa ARENA berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga The Arena yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh ARENA

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga The Arena (ARENA) Berfungsi? Modul Ramalan Harga The Arena ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan ARENA berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap The Arena untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi ARENA, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga The Arena. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan ARENA. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum ARENA untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan The Arena.

Mengapa Ramalan Harga ARENA Penting?

ARENA Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahARENA berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,ARENA akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga ARENA pada bulan depan? Menurut The Arena (ARENA) alat ramalan harga, harga ARENA yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 ARENA pada tahun 2026? Harga 1The Arena (ARENA) hari ini ialah $0.01212 . Mengikut modul ramalan di atas, ARENA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga ARENA pada tahun 2027? The Arena (ARENA) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 ARENA menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga ARENA pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, The Arena (ARENA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga ARENA pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, The Arena (ARENA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 ARENA pada tahun 2030? Harga 1The Arena (ARENA) hari ini ialah $0.01212 . Mengikut modul ramalan di atas, ARENA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga ARENA untuk 2040? The Arena (ARENA) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 ARENA menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang