ASML Holding NV (ASMLON) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga ASML Holding NV untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak ASMLON yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli ASMLON

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga ASML Holding NV % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $1,022.06 $1,022.06 $1,022.06 -9.44% USD Sebenarnya Ramalan ASML Holding NV Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) ASML Holding NV (ASMLON) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, ASML Holding NV berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1,022.06 pada tahun 2025. ASML Holding NV (ASMLON) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, ASML Holding NV berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1,073.163 pada tahun 2026. ASML Holding NV (ASMLON) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ASMLON yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 1,126.8211 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. ASML Holding NV (ASMLON) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ASMLON yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 1,183.1622 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. ASML Holding NV (ASMLON) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ASMLON pada tahun 2029 ialah $ 1,242.3203 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. ASML Holding NV (ASMLON) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ASMLON pada tahun 2030 ialah $ 1,304.4363 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. ASML Holding NV (ASMLON) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga ASML Holding NV berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2,124.7893. ASML Holding NV (ASMLON) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga ASML Holding NV berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 3,461.0579. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 1,022.06 0.00%

2026 $ 1,073.163 5.00%

2027 $ 1,126.8211 10.25%

2028 $ 1,183.1622 15.76%

2029 $ 1,242.3203 21.55%

2030 $ 1,304.4363 27.63%

2031 $ 1,369.6581 34.01%

2032 $ 1,438.1410 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1,510.0481 47.75%

2034 $ 1,585.5505 55.13%

2035 $ 1,664.8280 62.89%

2036 $ 1,748.0694 71.03%

2037 $ 1,835.4729 79.59%

2038 $ 1,927.2465 88.56%

2039 $ 2,023.6088 97.99%

2040 $ 2,124.7893 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga ASML Holding NV Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 1,022.06 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 1,022.2000 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 1,023.0400 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 1,026.2602 0.41% Ramalan HargaASML Holding NV (ASMLON) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk ASMLON pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $1,022.06 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaASML Holding NV (ASMLON) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi ASMLON, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1,022.2000 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaASML Holding NV (ASMLON) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi ASMLON, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1,023.0400 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaASML Holding NV (ASMLON)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk ASMLON ialah $1,026.2602 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga ASML Holding NV Semasa Harga Semasa $ 1,022.06$ 1,022.06 $ 1,022.06 Perubahan Harga (24J) -9.44% Modal Pasaran $ 1.52M$ 1.52M $ 1.52M Bekalan Peredaran 1.49K 1.49K 1.49K Kelantangan (24J) $ 86.01K$ 86.01K $ 86.01K Kelantangan (24J) -- Harga terkini ASMLON ialah $ 1,022.06. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -9.44%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 86.01K. Tambahan pula, ASMLON mempunyai bekalan edaran sebanyak 1.49K dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 1.52M. Lihat Harga Langsung ASMLON

Cara Membeli ASML Holding NV (ASMLON) Cuba beli ASMLON? Anda kini boleh membeli ASMLON melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli ASML Holding NV dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli ASMLONSekarang

ASML Holding NV Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung ASML Holding NV, harga semasa ASML Holding NV ialah 1,022.02USD. Bekalan edaran ASML Holding NV(ASMLON) ialah 0.00 ASMLON , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $1.52M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.02% $ -31.2000 $ 2,167.2 $ 969.54

7 Hari -0.04% $ -43.3899 $ 2,167.2 $ 969.54

30 Hari 0.08% $ 74.88 $ 2,167.2 $ 931.69 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ASML Holding NV telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-31.2000 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.02% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, ASML Holding NV didagangkan pada paras tertinggi $2,167.2 dan paras terendah $969.54 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.04% . Trend terkini ini mempamerkan potensi ASMLON untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, ASML Holding NV telah mengalami perubahan sebanyak 0.08% , mencerminkan kira-kira $74.88 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa ASMLON berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga ASML Holding NV yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh ASMLON

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga ASML Holding NV (ASMLON) Berfungsi? Modul Ramalan Harga ASML Holding NV ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan ASMLON berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap ASML Holding NV untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi ASMLON, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga ASML Holding NV. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan ASMLON. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum ASMLON untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan ASML Holding NV.

Mengapa Ramalan Harga ASMLON Penting?

ASMLON Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahASMLON berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,ASMLON akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga ASMLON pada bulan depan? Menurut ASML Holding NV (ASMLON) alat ramalan harga, harga ASMLON yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 ASMLON pada tahun 2026? Harga 1ASML Holding NV (ASMLON) hari ini ialah $1,022.06 . Mengikut modul ramalan di atas, ASMLON akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga ASMLON pada tahun 2027? ASML Holding NV (ASMLON) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 ASMLON menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga ASMLON pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, ASML Holding NV (ASMLON) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga ASMLON pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, ASML Holding NV (ASMLON) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 ASMLON pada tahun 2030? Harga 1ASML Holding NV (ASMLON) hari ini ialah $1,022.06 . Mengikut modul ramalan di atas, ASMLON akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga ASMLON untuk 2040? ASML Holding NV (ASMLON) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 ASMLON menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang