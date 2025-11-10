Aster Inu (ASTERINU) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Aster Inu untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak ASTERINU yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli ASTERINU

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Aster Inu % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.000241 $0.000241 $0.000241 -3.60% USD Sebenarnya Ramalan Aster Inu Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Aster Inu (ASTERINU) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Aster Inu berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000241 pada tahun 2025. Aster Inu (ASTERINU) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Aster Inu berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000253 pada tahun 2026. Aster Inu (ASTERINU) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ASTERINU yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.000265 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Aster Inu (ASTERINU) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ASTERINU yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.000278 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Aster Inu (ASTERINU) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ASTERINU pada tahun 2029 ialah $ 0.000292 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Aster Inu (ASTERINU) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ASTERINU pada tahun 2030 ialah $ 0.000307 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Aster Inu (ASTERINU) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Aster Inu berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000501. Aster Inu (ASTERINU) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Aster Inu berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000816. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000241 0.00%

2026 $ 0.000253 5.00%

2027 $ 0.000265 10.25%

2028 $ 0.000278 15.76%

2029 $ 0.000292 21.55%

2030 $ 0.000307 27.63%

2031 $ 0.000322 34.01%

2032 $ 0.000339 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.000356 47.75%

2034 $ 0.000373 55.13%

2035 $ 0.000392 62.89%

2036 $ 0.000412 71.03%

2037 $ 0.000432 79.59%

2038 $ 0.000454 88.56%

2039 $ 0.000477 97.99%

2040 $ 0.000501 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Aster Inu Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.000241 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.000241 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.000241 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.000241 0.41% Ramalan HargaAster Inu (ASTERINU) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk ASTERINU pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.000241 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaAster Inu (ASTERINU) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi ASTERINU, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000241 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaAster Inu (ASTERINU) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi ASTERINU, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000241 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaAster Inu (ASTERINU)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk ASTERINU ialah $0.000241 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Aster Inu Semasa Harga Semasa $ 0.000241$ 0.000241 $ 0.000241 Perubahan Harga (24J) -3.59% Modal Pasaran $ 238.59K$ 238.59K $ 238.59K Bekalan Peredaran 990.00M 990.00M 990.00M Kelantangan (24J) $ 4.33K$ 4.33K $ 4.33K Kelantangan (24J) -- Harga terkini ASTERINU ialah $ 0.000241. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -3.60%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 4.33K. Tambahan pula, ASTERINU mempunyai bekalan edaran sebanyak 990.00M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 238.59K. Lihat Harga Langsung ASTERINU

Cara Membeli Aster Inu (ASTERINU) Cuba beli ASTERINU? Anda kini boleh membeli ASTERINU melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Aster Inu dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli ASTERINUSekarang

Aster Inu Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Aster Inu, harga semasa Aster Inu ialah 0.000241USD. Bekalan edaran Aster Inu(ASTERINU) ialah 0.00 ASTERINU , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $238.59K . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.05% $ -0.000014 $ 0.000275 $ 0.00024

7 Hari -0.15% $ -0.000045 $ 0.000302 $ 0.000185

30 Hari -0.39% $ -0.000156 $ 0.00079 $ 0.000185 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Aster Inu telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000014 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.05% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Aster Inu didagangkan pada paras tertinggi $0.000302 dan paras terendah $0.000185 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.15% . Trend terkini ini mempamerkan potensi ASTERINU untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Aster Inu telah mengalami perubahan sebanyak -0.39% , mencerminkan kira-kira $-0.000156 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa ASTERINU berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Aster Inu yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh ASTERINU

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Aster Inu (ASTERINU) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Aster Inu ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan ASTERINU berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Aster Inu untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi ASTERINU, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Aster Inu. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan ASTERINU. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum ASTERINU untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Aster Inu.

Mengapa Ramalan Harga ASTERINU Penting?

ASTERINU Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahASTERINU berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,ASTERINU akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga ASTERINU pada bulan depan? Menurut Aster Inu (ASTERINU) alat ramalan harga, harga ASTERINU yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 ASTERINU pada tahun 2026? Harga 1Aster Inu (ASTERINU) hari ini ialah $0.000241 . Mengikut modul ramalan di atas, ASTERINU akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga ASTERINU pada tahun 2027? Aster Inu (ASTERINU) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 ASTERINU menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga ASTERINU pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Aster Inu (ASTERINU) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga ASTERINU pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Aster Inu (ASTERINU) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 ASTERINU pada tahun 2030? Harga 1Aster Inu (ASTERINU) hari ini ialah $0.000241 . Mengikut modul ramalan di atas, ASTERINU akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga ASTERINU untuk 2040? Aster Inu (ASTERINU) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 ASTERINU menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang