AstraAI (ASTRAAI) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga AstraAI untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak ASTRAAI yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli ASTRAAI

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga AstraAI % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $1.372 $1.372 $1.372 -4.18% USD Sebenarnya Ramalan AstraAI Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) AstraAI (ASTRAAI) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, AstraAI berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.372 pada tahun 2025. AstraAI (ASTRAAI) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, AstraAI berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.4406 pada tahun 2026. AstraAI (ASTRAAI) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ASTRAAI yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 1.5126 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. AstraAI (ASTRAAI) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ASTRAAI yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 1.5882 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. AstraAI (ASTRAAI) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ASTRAAI pada tahun 2029 ialah $ 1.6676 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. AstraAI (ASTRAAI) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ASTRAAI pada tahun 2030 ialah $ 1.7510 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. AstraAI (ASTRAAI) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga AstraAI berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2.8522. AstraAI (ASTRAAI) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga AstraAI berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 4.6460. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 1.372 0.00%

2026 $ 1.4406 5.00%

2027 $ 1.5126 10.25%

2028 $ 1.5882 15.76%

2029 $ 1.6676 21.55%

2030 $ 1.7510 27.63%

2031 $ 1.8386 34.01%

2032 $ 1.9305 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 2.0270 47.75%

2034 $ 2.1284 55.13%

2035 $ 2.2348 62.89%

2036 $ 2.3465 71.03%

2037 $ 2.4639 79.59%

2038 $ 2.5871 88.56%

2039 $ 2.7164 97.99%

2040 $ 2.8522 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga AstraAI Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 1.372 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 1.3721 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 1.3733 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 1.3776 0.41% Ramalan HargaAstraAI (ASTRAAI) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk ASTRAAI pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $1.372 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaAstraAI (ASTRAAI) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi ASTRAAI, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.3721 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaAstraAI (ASTRAAI) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi ASTRAAI, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.3733 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaAstraAI (ASTRAAI)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk ASTRAAI ialah $1.3776 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga AstraAI Semasa Harga Semasa $ 1.372$ 1.372 $ 1.372 Perubahan Harga (24J) -4.18% Modal Pasaran $ 13.17M$ 13.17M $ 13.17M Bekalan Peredaran 9.60M 9.60M 9.60M Kelantangan (24J) $ 56.23K$ 56.23K $ 56.23K Kelantangan (24J) -- Harga terkini ASTRAAI ialah $ 1.372. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -4.18%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 56.23K. Tambahan pula, ASTRAAI mempunyai bekalan edaran sebanyak 9.60M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 13.17M. Lihat Harga Langsung ASTRAAI

Cara Membeli AstraAI (ASTRAAI) Cuba beli ASTRAAI? Anda kini boleh membeli ASTRAAI melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli AstraAI dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli ASTRAAISekarang

AstraAI Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung AstraAI, harga semasa AstraAI ialah 1.372USD. Bekalan edaran AstraAI(ASTRAAI) ialah 0.00 ASTRAAI , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $13.17M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.03% $ -0.050999 $ 1.441 $ 1.288

7 Hari -0.06% $ -0.092999 $ 1.596 $ 1.288

30 Hari -0.37% $ -0.834999 $ 2.42 $ 1.288 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AstraAI telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.050999 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.03% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, AstraAI didagangkan pada paras tertinggi $1.596 dan paras terendah $1.288 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.06% . Trend terkini ini mempamerkan potensi ASTRAAI untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, AstraAI telah mengalami perubahan sebanyak -0.37% , mencerminkan kira-kira $-0.834999 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa ASTRAAI berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga AstraAI yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh ASTRAAI

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga AstraAI (ASTRAAI) Berfungsi? Modul Ramalan Harga AstraAI ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan ASTRAAI berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap AstraAI untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi ASTRAAI, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga AstraAI. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan ASTRAAI. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum ASTRAAI untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan AstraAI.

Mengapa Ramalan Harga ASTRAAI Penting?

ASTRAAI Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahASTRAAI berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,ASTRAAI akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga ASTRAAI pada bulan depan? Menurut AstraAI (ASTRAAI) alat ramalan harga, harga ASTRAAI yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 ASTRAAI pada tahun 2026? Harga 1AstraAI (ASTRAAI) hari ini ialah $1.372 . Mengikut modul ramalan di atas, ASTRAAI akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga ASTRAAI pada tahun 2027? AstraAI (ASTRAAI) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 ASTRAAI menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga ASTRAAI pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, AstraAI (ASTRAAI) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga ASTRAAI pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, AstraAI (ASTRAAI) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 ASTRAAI pada tahun 2030? Harga 1AstraAI (ASTRAAI) hari ini ialah $1.372 . Mengikut modul ramalan di atas, ASTRAAI akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga ASTRAAI untuk 2040? AstraAI (ASTRAAI) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 ASTRAAI menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang