Star Atlas (ATLAS) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Star Atlas untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak ATLAS yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Star Atlas % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.000906 $0.000906 $0.000906 +0.44% USD Sebenarnya Ramalan Star Atlas Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Star Atlas (ATLAS) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Star Atlas berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000906 pada tahun 2025. Star Atlas (ATLAS) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Star Atlas berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000951 pada tahun 2026. Star Atlas (ATLAS) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ATLAS yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.000998 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Star Atlas (ATLAS) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ATLAS yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.001048 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Star Atlas (ATLAS) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ATLAS pada tahun 2029 ialah $ 0.001101 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Star Atlas (ATLAS) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ATLAS pada tahun 2030 ialah $ 0.001156 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Star Atlas (ATLAS) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Star Atlas berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001883. Star Atlas (ATLAS) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Star Atlas berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.003068. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000906 0.00%

2026 $ 0.000951 5.00%

2027 $ 0.000998 10.25%

2028 $ 0.001048 15.76%

2029 $ 0.001101 21.55%

2030 $ 0.001156 27.63%

2031 $ 0.001214 34.01%

2032 $ 0.001274 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.001338 47.75%

2034 $ 0.001405 55.13%

2035 $ 0.001475 62.89%

2036 $ 0.001549 71.03%

2037 $ 0.001627 79.59%

2038 $ 0.001708 88.56%

2039 $ 0.001793 97.99%

2040 $ 0.001883 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Star Atlas Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.000906 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.000906 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.000906 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.000909 0.41% Ramalan HargaStar Atlas (ATLAS) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk ATLAS pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.000906 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaStar Atlas (ATLAS) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi ATLAS, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000906 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaStar Atlas (ATLAS) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi ATLAS, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000906 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaStar Atlas (ATLAS)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk ATLAS ialah $0.000909 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Star Atlas Semasa Harga Semasa $ 0.000906$ 0.000906 $ 0.000906 Perubahan Harga (24J) +0.44% Modal Pasaran $ 18.74M$ 18.74M $ 18.74M Bekalan Peredaran 20.69B 20.69B 20.69B Kelantangan (24J) $ 22.80K$ 22.80K $ 22.80K Kelantangan (24J) -- Harga terkini ATLAS ialah $ 0.000906. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +0.44%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 22.80K. Tambahan pula, ATLAS mempunyai bekalan edaran sebanyak 20.69B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 18.74M. Lihat Harga Langsung ATLAS

Cara Membeli Star Atlas (ATLAS) Cuba beli ATLAS? Anda kini boleh membeli ATLAS melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Star Atlas dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli ATLASSekarang

Star Atlas Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Star Atlas, harga semasa Star Atlas ialah 0.000906USD. Bekalan edaran Star Atlas(ATLAS) ialah 0.00 ATLAS , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $18.74M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.02% $ 0.000014 $ 0.000935 $ 0.00088

7 Hari 0.00% $ 0.000002 $ 0.000993 $ 0.000865

30 Hari -0.06% $ -0.000059 $ 0.001065 $ 0.00082 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Star Atlas telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000014 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.02% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Star Atlas didagangkan pada paras tertinggi $0.000993 dan paras terendah $0.000865 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.00% . Trend terkini ini mempamerkan potensi ATLAS untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Star Atlas telah mengalami perubahan sebanyak -0.06% , mencerminkan kira-kira $-0.000059 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa ATLAS berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Star Atlas yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh ATLAS

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Star Atlas (ATLAS) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Star Atlas ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan ATLAS berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Star Atlas untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi ATLAS, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Star Atlas. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan ATLAS. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum ATLAS untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Star Atlas.

Mengapa Ramalan Harga ATLAS Penting?

ATLAS Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahATLAS berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,ATLAS akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga ATLAS pada bulan depan? Menurut Star Atlas (ATLAS) alat ramalan harga, harga ATLAS yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 ATLAS pada tahun 2026? Harga 1Star Atlas (ATLAS) hari ini ialah $0.000906 . Mengikut modul ramalan di atas, ATLAS akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga ATLAS pada tahun 2027? Star Atlas (ATLAS) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 ATLAS menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga ATLAS pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Star Atlas (ATLAS) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga ATLAS pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Star Atlas (ATLAS) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 ATLAS pada tahun 2030? Harga 1Star Atlas (ATLAS) hari ini ialah $0.000906 . Mengikut modul ramalan di atas, ATLAS akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga ATLAS untuk 2040? Star Atlas (ATLAS) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 ATLAS menjelang tahun 2040.