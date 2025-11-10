Autonomi (AUTONOMI) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Autonomi untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak AUTONOMI yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Autonomi % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.0289 $0.0289 $0.0289 +0.03% USD Sebenarnya Ramalan Autonomi Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Autonomi (AUTONOMI) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Autonomi berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.0289 pada tahun 2025. Autonomi (AUTONOMI) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Autonomi berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.030345 pada tahun 2026. Autonomi (AUTONOMI) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan AUTONOMI yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.031862 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Autonomi (AUTONOMI) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan AUTONOMI yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.033455 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Autonomi (AUTONOMI) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran AUTONOMI pada tahun 2029 ialah $ 0.035128 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Autonomi (AUTONOMI) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran AUTONOMI pada tahun 2030 ialah $ 0.036884 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Autonomi (AUTONOMI) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Autonomi berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.060081. Autonomi (AUTONOMI) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Autonomi berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.097865. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.0289 0.00%

2026 $ 0.030345 5.00%

2027 $ 0.031862 10.25%

2028 $ 0.033455 15.76%

2029 $ 0.035128 21.55%

2030 $ 0.036884 27.63%

2031 $ 0.038728 34.01%

2032 $ 0.040665 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.042698 47.75%

2034 $ 0.044833 55.13%

2035 $ 0.047075 62.89%

2036 $ 0.049428 71.03%

2037 $ 0.051900 79.59%

2038 $ 0.054495 88.56%

2039 $ 0.057220 97.99%

2040 $ 0.060081 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Autonomi Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.0289 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.028903 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.028927 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.029018 0.41% Ramalan HargaAutonomi (AUTONOMI) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk AUTONOMI pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.0289 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaAutonomi (AUTONOMI) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi AUTONOMI, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.028903 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaAutonomi (AUTONOMI) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi AUTONOMI, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.028927 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaAutonomi (AUTONOMI)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk AUTONOMI ialah $0.029018 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Autonomi Semasa Harga Semasa $ 0.0289$ 0.0289 $ 0.0289 Perubahan Harga (24J) +0.03% Modal Pasaran $ 3.95M$ 3.95M $ 3.95M Bekalan Peredaran 136.64M 136.64M 136.64M Kelantangan (24J) $ 70.21K$ 70.21K $ 70.21K Kelantangan (24J) -- Harga terkini AUTONOMI ialah $ 0.0289. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +0.03%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 70.21K. Tambahan pula, AUTONOMI mempunyai bekalan edaran sebanyak 136.64M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 3.95M. Lihat Harga Langsung AUTONOMI

Autonomi Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Autonomi, harga semasa Autonomi ialah 0.0289USD. Bekalan edaran Autonomi(AUTONOMI) ialah 0.00 AUTONOMI , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $3.95M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0.000070 $ 0.02903 $ 0.0286

7 Hari -0.13% $ -0.004609 $ 0.03401 $ 0.02696

30 Hari -0.35% $ -0.01563 $ 0.047 $ 0.02696 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Autonomi telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000070 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Autonomi didagangkan pada paras tertinggi $0.03401 dan paras terendah $0.02696 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.13% . Trend terkini ini mempamerkan potensi AUTONOMI untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Autonomi telah mengalami perubahan sebanyak -0.35% , mencerminkan kira-kira $-0.01563 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa AUTONOMI berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Autonomi yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh AUTONOMI

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Autonomi (AUTONOMI) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Autonomi ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan AUTONOMI berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Autonomi untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi AUTONOMI, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Autonomi. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan AUTONOMI. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum AUTONOMI untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Autonomi.

Mengapa Ramalan Harga AUTONOMI Penting?

AUTONOMI Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahAUTONOMI berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,AUTONOMI akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga AUTONOMI pada bulan depan? Menurut Autonomi (AUTONOMI) alat ramalan harga, harga AUTONOMI yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 AUTONOMI pada tahun 2026? Harga 1Autonomi (AUTONOMI) hari ini ialah $0.0289 . Mengikut modul ramalan di atas, AUTONOMI akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga AUTONOMI pada tahun 2027? Autonomi (AUTONOMI) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 AUTONOMI menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga AUTONOMI pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Autonomi (AUTONOMI) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga AUTONOMI pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Autonomi (AUTONOMI) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 AUTONOMI pada tahun 2030? Harga 1Autonomi (AUTONOMI) hari ini ialah $0.0289 . Mengikut modul ramalan di atas, AUTONOMI akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga AUTONOMI untuk 2040? Autonomi (AUTONOMI) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 AUTONOMI menjelang tahun 2040.