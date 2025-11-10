AVB (AVB) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga AVB untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak AVB yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga AVB % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.002225 $0.002225 $0.002225 +6.20% USD Sebenarnya Ramalan AVB Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) AVB (AVB) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, AVB berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.002225 pada tahun 2025. AVB (AVB) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, AVB berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.002336 pada tahun 2026. AVB (AVB) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan AVB yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.002453 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. AVB (AVB) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan AVB yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.002575 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. AVB (AVB) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran AVB pada tahun 2029 ialah $ 0.002704 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. AVB (AVB) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran AVB pada tahun 2030 ialah $ 0.002839 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. AVB (AVB) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga AVB berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004625. AVB (AVB) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga AVB berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.007534.

2040 $ 0.004625 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga AVB Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.002225 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.002225 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.002227 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.002234 0.41% Ramalan HargaAVB (AVB) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk AVB pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.002225 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaAVB (AVB) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi AVB, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.002225 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaAVB (AVB) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi AVB, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.002227 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaAVB (AVB)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk AVB ialah $0.002234 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga AVB Semasa Harga Semasa $ 0.002225$ 0.002225 $ 0.002225 Perubahan Harga (24J) +6.20% Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Kelantangan (24J) $ 52.37K$ 52.37K $ 52.37K Kelantangan (24J) -- Harga terkini AVB ialah $ 0.002225. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +6.20%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 52.37K. Tambahan pula, AVB mempunyai bekalan edaran sebanyak 0.00 dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 0.00. Lihat Harga Langsung AVB

AVB Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung AVB, harga semasa AVB ialah 0.002227USD. Bekalan edaran AVB(AVB) ialah 0.00 AVB , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $0.00 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.12% $ 0.000246 $ 0.002288 $ 0.001833

7 Hari -0.26% $ -0.000799 $ 0.00305 $ 0.001684

30 Hari -0.55% $ -0.002775 $ 0.015263 $ 0.001684 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AVB telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000246 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.12% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, AVB didagangkan pada paras tertinggi $0.00305 dan paras terendah $0.001684 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.26% . Trend terkini ini mempamerkan potensi AVB untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, AVB telah mengalami perubahan sebanyak -0.55% , mencerminkan kira-kira $-0.002775 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa AVB berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga AVB yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh AVB

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga AVB (AVB) Berfungsi? Modul Ramalan Harga AVB ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan AVB berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap AVB untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi AVB, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga AVB. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan AVB. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum AVB untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan AVB.

Mengapa Ramalan Harga AVB Penting?

AVB Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

