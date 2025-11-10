Avantis (AVNT) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Avantis untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak AVNT yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli AVNT

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Avantis % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.5423 $0.5423 $0.5423 +0.48% USD Sebenarnya Ramalan Avantis Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Avantis (AVNT) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Avantis berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.5423 pada tahun 2025. Avantis (AVNT) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Avantis berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.569415 pada tahun 2026. Avantis (AVNT) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan AVNT yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.597885 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Avantis (AVNT) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan AVNT yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.627780 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Avantis (AVNT) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran AVNT pada tahun 2029 ialah $ 0.659169 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Avantis (AVNT) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran AVNT pada tahun 2030 ialah $ 0.692127 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Avantis (AVNT) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Avantis berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.1274. Avantis (AVNT) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Avantis berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.8364. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.5423 0.00%

2026 $ 0.569415 5.00%

2027 $ 0.597885 10.25%

2028 $ 0.627780 15.76%

2029 $ 0.659169 21.55%

2030 $ 0.692127 27.63%

2031 $ 0.726733 34.01%

2032 $ 0.763070 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.801224 47.75%

2034 $ 0.841285 55.13%

2035 $ 0.883349 62.89%

2036 $ 0.927517 71.03%

2037 $ 0.973892 79.59%

2038 $ 1.0225 88.56%

2039 $ 1.0737 97.99%

2040 $ 1.1274 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Avantis Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.5423 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.542374 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.542820 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.544528 0.41% Ramalan HargaAvantis (AVNT) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk AVNT pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.5423 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaAvantis (AVNT) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi AVNT, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.542374 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaAvantis (AVNT) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi AVNT, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.542820 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaAvantis (AVNT)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk AVNT ialah $0.544528 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Avantis Semasa Harga Semasa $ 0.5423$ 0.5423 $ 0.5423 Perubahan Harga (24J) +0.48% Modal Pasaran $ 140.03M$ 140.03M $ 140.03M Bekalan Peredaran 258.21M 258.21M 258.21M Kelantangan (24J) $ 667.62K$ 667.62K $ 667.62K Kelantangan (24J) -- Harga terkini AVNT ialah $ 0.5423. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +0.48%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 667.62K. Tambahan pula, AVNT mempunyai bekalan edaran sebanyak 258.21M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 140.03M. Lihat Harga Langsung AVNT

Cara Membeli Avantis (AVNT) Cuba beli AVNT? Anda kini boleh membeli AVNT melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Avantis dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli AVNTSekarang

Avantis Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Avantis, harga semasa Avantis ialah 0.5423USD. Bekalan edaran Avantis(AVNT) ialah 0.00 AVNT , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $140.03M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.06% $ 0.029100 $ 0.562 $ 0.5109

7 Hari -0.09% $ -0.054699 $ 0.6562 $ 0.4874

30 Hari -0.10% $ -0.060300 $ 0.9462 $ 0.4666 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Avantis telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.029100 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.06% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Avantis didagangkan pada paras tertinggi $0.6562 dan paras terendah $0.4874 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.09% . Trend terkini ini mempamerkan potensi AVNT untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Avantis telah mengalami perubahan sebanyak -0.10% , mencerminkan kira-kira $-0.060300 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa AVNT berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Avantis yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh AVNT

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Avantis (AVNT) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Avantis ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan AVNT berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Avantis untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi AVNT, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Avantis. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan AVNT. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum AVNT untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Avantis.

Mengapa Ramalan Harga AVNT Penting?

AVNT Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahAVNT berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,AVNT akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga AVNT pada bulan depan? Menurut Avantis (AVNT) alat ramalan harga, harga AVNT yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 AVNT pada tahun 2026? Harga 1Avantis (AVNT) hari ini ialah $0.5423 . Mengikut modul ramalan di atas, AVNT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga AVNT pada tahun 2027? Avantis (AVNT) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 AVNT menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga AVNT pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Avantis (AVNT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga AVNT pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Avantis (AVNT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 AVNT pada tahun 2030? Harga 1Avantis (AVNT) hari ini ialah $0.5423 . Mengikut modul ramalan di atas, AVNT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga AVNT untuk 2040? Avantis (AVNT) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 AVNT menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang