AWE Network Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) AWE Network (AWE) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, AWE Network berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.06933 pada tahun 2025. AWE Network (AWE) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, AWE Network berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.072796 pada tahun 2026. AWE Network (AWE) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan AWE yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.076436 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. AWE Network (AWE) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan AWE yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.080258 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. AWE Network (AWE) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran AWE pada tahun 2029 ialah $ 0.084271 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. AWE Network (AWE) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran AWE pada tahun 2030 ialah $ 0.088484 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. AWE Network (AWE) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga AWE Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.144132. AWE Network (AWE) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga AWE Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.234775.

September 19, 2025(Esok) $ 0.069339 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.069396 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.069614 0.41% Ramalan HargaAWE Network (AWE) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk AWE pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.06933 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaAWE Network (AWE) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi AWE, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.069339 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaAWE Network (AWE) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi AWE, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.069396 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaAWE Network (AWE)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk AWE ialah $0.069614 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga AWE Network Semasa Harga Semasa $ 0.06933$ 0.06933 $ 0.06933 Perubahan Harga (24J) +2.37% Modal Pasaran $ 134.67M$ 134.67M $ 134.67M Bekalan Peredaran 1.94B 1.94B 1.94B Kelantangan (24J) $ 607.97K$ 607.97K $ 607.97K Kelantangan (24J) -- Harga terkini AWE ialah $ 0.06933. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +2.37%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 607.97K. Tambahan pula, AWE mempunyai bekalan edaran sebanyak 1.94B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 134.67M. Lihat Harga Langsung AWE

Cara Membeli AWE Network (AWE) Cuba beli AWE? Anda kini boleh membeli AWE melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli AWE Network dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli AWESekarang

AWE Network Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung AWE Network, harga semasa AWE Network ialah 0.06933USD. Bekalan edaran AWE Network(AWE) ialah 0.00 AWE , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $134.67M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.00% $ -0.000049 $ 0.07022 $ 0.06727

7 Hari 0.33% $ 0.017010 $ 0.0868 $ 0.05219

30 Hari 0.32% $ 0.01684 $ 0.0868 $ 0.04684 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AWE Network telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000049 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, AWE Network didagangkan pada paras tertinggi $0.0868 dan paras terendah $0.05219 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.33% . Trend terkini ini mempamerkan potensi AWE untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, AWE Network telah mengalami perubahan sebanyak 0.32% , mencerminkan kira-kira $0.01684 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa AWE berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga AWE Network yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh AWE

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga AWE Network (AWE) Berfungsi? Modul Ramalan Harga AWE Network ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan AWE berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap AWE Network untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi AWE, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga AWE Network. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan AWE. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum AWE untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan AWE Network.

Mengapa Ramalan Harga AWE Penting?

AWE Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

