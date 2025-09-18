Axie Infinity (AXS) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Axie Infinity untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak AXS yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli AXS

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Axie Infinity % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $2.522 $2.522 $2.522 +5.08% USD Sebenarnya Ramalan Axie Infinity Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Axie Infinity (AXS) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Axie Infinity berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2.522 pada tahun 2025. Axie Infinity (AXS) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Axie Infinity berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2.6481 pada tahun 2026. Axie Infinity (AXS) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan AXS yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 2.7805 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Axie Infinity (AXS) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan AXS yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 2.9195 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Axie Infinity (AXS) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran AXS pada tahun 2029 ialah $ 3.0655 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Axie Infinity (AXS) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran AXS pada tahun 2030 ialah $ 3.2187 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Axie Infinity (AXS) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Axie Infinity berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 5.2430. Axie Infinity (AXS) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Axie Infinity berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 8.5403. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 2.522 0.00%

2026 $ 2.6481 5.00%

2027 $ 2.7805 10.25%

2028 $ 2.9195 15.76%

2029 $ 3.0655 21.55%

2030 $ 3.2187 27.63%

2031 $ 3.3797 34.01%

2032 $ 3.5487 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 3.7261 47.75%

2034 $ 3.9124 55.13%

2035 $ 4.1080 62.89%

2036 $ 4.3134 71.03%

2037 $ 4.5291 79.59%

2038 $ 4.7556 88.56%

2039 $ 4.9933 97.99%

2040 $ 5.2430 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Axie Infinity Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 2.522 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 2.5223 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 2.5244 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 2.5323 0.41% Ramalan HargaAxie Infinity (AXS) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk AXS pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $2.522 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaAxie Infinity (AXS) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi AXS, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $2.5223 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaAxie Infinity (AXS) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi AXS, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $2.5244 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaAxie Infinity (AXS)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk AXS ialah $2.5323 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Axie Infinity Semasa Harga Semasa $ 2.522$ 2.522 $ 2.522 Perubahan Harga (24J) +5.08% Modal Pasaran $ 419.62M$ 419.62M $ 419.62M Bekalan Peredaran 166.38M 166.38M 166.38M Kelantangan (24J) $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Kelantangan (24J) -- Harga terkini AXS ialah $ 2.522. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +5.08%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.03M. Tambahan pula, AXS mempunyai bekalan edaran sebanyak 166.38M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 419.62M. Lihat Harga Langsung AXS

Cara Membeli Axie Infinity (AXS) Cuba beli AXS? Anda kini boleh membeli AXS melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Axie Infinity dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli AXSSekarang

Axie Infinity Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Axie Infinity, harga semasa Axie Infinity ialah 2.522USD. Bekalan edaran Axie Infinity(AXS) ialah 0.00 AXS , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $419.62M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.02% $ 0.042999 $ 2.538 $ 2.385

7 Hari -0.00% $ -0.018000 $ 2.699 $ 2.373

30 Hari 0.10% $ 0.234999 $ 2.799 $ 2.157 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Axie Infinity telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.042999 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.02% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Axie Infinity didagangkan pada paras tertinggi $2.699 dan paras terendah $2.373 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.00% . Trend terkini ini mempamerkan potensi AXS untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Axie Infinity telah mengalami perubahan sebanyak 0.10% , mencerminkan kira-kira $0.234999 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa AXS berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Axie Infinity yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh AXS

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Axie Infinity (AXS) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Axie Infinity ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan AXS berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Axie Infinity untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi AXS, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Axie Infinity. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan AXS. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum AXS untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Axie Infinity.

Mengapa Ramalan Harga AXS Penting?

AXS Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahAXS berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,AXS akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga AXS pada bulan depan? Menurut Axie Infinity (AXS) alat ramalan harga, harga AXS yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 AXS pada tahun 2026? Harga 1Axie Infinity (AXS) hari ini ialah $2.522 . Mengikut modul ramalan di atas, AXS akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga AXS pada tahun 2027? Axie Infinity (AXS) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 AXS menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga AXS pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Axie Infinity (AXS) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga AXS pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Axie Infinity (AXS) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 AXS pada tahun 2030? Harga 1Axie Infinity (AXS) hari ini ialah $2.522 . Mengikut modul ramalan di atas, AXS akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga AXS untuk 2040? Axie Infinity (AXS) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 AXS menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang