Aleph Zero (AZERO) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Aleph Zero untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak AZERO yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

*Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.02209 $0.02209 $0.02209 +1.79% USD Sebenarnya Ramalan Aleph Zero Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Aleph Zero (AZERO) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Aleph Zero berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.02209 pada tahun 2025. Aleph Zero (AZERO) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Aleph Zero berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.023194 pada tahun 2026. Aleph Zero (AZERO) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan AZERO yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.024354 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Aleph Zero (AZERO) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan AZERO yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.025571 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Aleph Zero (AZERO) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran AZERO pada tahun 2029 ialah $ 0.026850 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Aleph Zero (AZERO) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran AZERO pada tahun 2030 ialah $ 0.028193 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Aleph Zero (AZERO) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Aleph Zero berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.045923. Aleph Zero (AZERO) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Aleph Zero berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.074804. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.02209 0.00%

2026 $ 0.023194 5.00%

2027 $ 0.024354 10.25%

2028 $ 0.025571 15.76%

2029 $ 0.026850 21.55%

2030 $ 0.028193 27.63%

2031 $ 0.029602 34.01%

2032 $ 0.031082 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.032636 47.75%

2034 $ 0.034268 55.13%

2035 $ 0.035982 62.89%

2036 $ 0.037781 71.03%

2037 $ 0.039670 79.59%

2038 $ 0.041653 88.56%

2039 $ 0.043736 97.99%

2040 $ 0.045923 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Aleph Zero Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.02209 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.022093 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.022111 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.022180 0.41% Ramalan HargaAleph Zero (AZERO) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk AZERO pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.02209 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaAleph Zero (AZERO) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi AZERO, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.022093 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaAleph Zero (AZERO) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi AZERO, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.022111 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaAleph Zero (AZERO)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk AZERO ialah $0.022180 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Aleph Zero Semasa Harga Semasa $ 0.02209$ 0.02209 $ 0.02209 Perubahan Harga (24J) +1.79% Modal Pasaran $ 5.89M$ 5.89M $ 5.89M Bekalan Peredaran 266.78M 266.78M 266.78M Kelantangan (24J) $ 81.06K$ 81.06K $ 81.06K Kelantangan (24J) -- Harga terkini AZERO ialah $ 0.02209. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +1.79%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 81.06K. Tambahan pula, AZERO mempunyai bekalan edaran sebanyak 266.78M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 5.89M. Lihat Harga Langsung AZERO

Aleph Zero Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Aleph Zero, harga semasa Aleph Zero ialah 0.02209USD. Bekalan edaran Aleph Zero(AZERO) ialah 0.00 AZERO , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $5.89M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.00% $ -0.000200 $ 0.02311 $ 0.02091

7 Hari -0.16% $ -0.004220 $ 0.02632 $ 0.02091

30 Hari -0.01% $ -0.000440 $ 0.03722 $ 0.0197 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Aleph Zero telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000200 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Aleph Zero didagangkan pada paras tertinggi $0.02632 dan paras terendah $0.02091 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.16% . Trend terkini ini mempamerkan potensi AZERO untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Aleph Zero telah mengalami perubahan sebanyak -0.01% , mencerminkan kira-kira $-0.000440 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa AZERO berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Aleph Zero yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh AZERO

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Aleph Zero (AZERO) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Aleph Zero ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan AZERO berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Aleph Zero untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi AZERO, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Aleph Zero. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan AZERO. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum AZERO untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Aleph Zero.

Mengapa Ramalan Harga AZERO Penting?

AZERO Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

