Lorenzo Protocol (BANK) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Lorenzo Protocol untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak BANK yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli BANK

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Lorenzo Protocol % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.08947 $0.08947 $0.08947 +3.18% USD Sebenarnya Ramalan Lorenzo Protocol Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Lorenzo Protocol (BANK) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Lorenzo Protocol berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.08947 pada tahun 2025. Lorenzo Protocol (BANK) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Lorenzo Protocol berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.093943 pada tahun 2026. Lorenzo Protocol (BANK) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan BANK yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.098640 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Lorenzo Protocol (BANK) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan BANK yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.103572 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Lorenzo Protocol (BANK) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran BANK pada tahun 2029 ialah $ 0.108751 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Lorenzo Protocol (BANK) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran BANK pada tahun 2030 ialah $ 0.114188 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Lorenzo Protocol (BANK) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Lorenzo Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.186001. Lorenzo Protocol (BANK) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Lorenzo Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.302977. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.08947 0.00%

2026 $ 0.093943 5.00%

2027 $ 0.098640 10.25%

2028 $ 0.103572 15.76%

2029 $ 0.108751 21.55%

2030 $ 0.114188 27.63%

2031 $ 0.119898 34.01%

2032 $ 0.125893 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.132187 47.75%

2034 $ 0.138797 55.13%

2035 $ 0.145737 62.89%

2036 $ 0.153024 71.03%

2037 $ 0.160675 79.59%

2038 $ 0.168709 88.56%

2039 $ 0.177144 97.99%

2040 $ 0.186001 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Lorenzo Protocol Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.08947 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.089482 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.089555 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.089837 0.41% Ramalan HargaLorenzo Protocol (BANK) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk BANK pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.08947 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaLorenzo Protocol (BANK) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi BANK, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.089482 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaLorenzo Protocol (BANK) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi BANK, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.089555 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaLorenzo Protocol (BANK)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk BANK ialah $0.089837 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Lorenzo Protocol Semasa Harga Semasa $ 0.08947$ 0.08947 $ 0.08947 Perubahan Harga (24J) +3.18% Modal Pasaran $ 15.63M$ 15.63M $ 15.63M Bekalan Peredaran 174.65M 174.65M 174.65M Kelantangan (24J) $ 311.10K$ 311.10K $ 311.10K Kelantangan (24J) -- Harga terkini BANK ialah $ 0.08947. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +3.18%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 311.10K. Tambahan pula, BANK mempunyai bekalan edaran sebanyak 174.65M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 15.63M. Lihat Harga Langsung BANK

Cara Membeli Lorenzo Protocol (BANK) Cuba beli BANK? Anda kini boleh membeli BANK melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Lorenzo Protocol dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli BANKSekarang

Lorenzo Protocol Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Lorenzo Protocol, harga semasa Lorenzo Protocol ialah 0.08947USD. Bekalan edaran Lorenzo Protocol(BANK) ialah 0.00 BANK , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $15.63M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.06% $ -0.006590 $ 0.09609 $ 0.08482

7 Hari 0.32% $ 0.021829 $ 0.1031 $ 0.06682

30 Hari 0.40% $ 0.025419 $ 0.1031 $ 0.05271 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Lorenzo Protocol telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.006590 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.06% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Lorenzo Protocol didagangkan pada paras tertinggi $0.1031 dan paras terendah $0.06682 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.32% . Trend terkini ini mempamerkan potensi BANK untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Lorenzo Protocol telah mengalami perubahan sebanyak 0.40% , mencerminkan kira-kira $0.025419 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa BANK berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Lorenzo Protocol yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh BANK

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Lorenzo Protocol (BANK) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Lorenzo Protocol ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan BANK berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Lorenzo Protocol untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi BANK, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Lorenzo Protocol. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan BANK. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum BANK untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Lorenzo Protocol.

Mengapa Ramalan Harga BANK Penting?

BANK Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahBANK berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,BANK akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga BANK pada bulan depan? Menurut Lorenzo Protocol (BANK) alat ramalan harga, harga BANK yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 BANK pada tahun 2026? Harga 1Lorenzo Protocol (BANK) hari ini ialah $0.08947 . Mengikut modul ramalan di atas, BANK akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga BANK pada tahun 2027? Lorenzo Protocol (BANK) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 BANK menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga BANK pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Lorenzo Protocol (BANK) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga BANK pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Lorenzo Protocol (BANK) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 BANK pada tahun 2030? Harga 1Lorenzo Protocol (BANK) hari ini ialah $0.08947 . Mengikut modul ramalan di atas, BANK akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga BANK untuk 2040? Lorenzo Protocol (BANK) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 BANK menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang