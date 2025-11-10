Lombard (BARD) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Lombard untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak BARD yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli BARD

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Lombard % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.8148 $0.8148 $0.8148 +2.07% USD Sebenarnya Ramalan Lombard Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Lombard (BARD) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Lombard berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.8148 pada tahun 2025. Lombard (BARD) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Lombard berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.85554 pada tahun 2026. Lombard (BARD) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan BARD yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.898317 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Lombard (BARD) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan BARD yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.943232 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Lombard (BARD) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran BARD pada tahun 2029 ialah $ 0.990394 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Lombard (BARD) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran BARD pada tahun 2030 ialah $ 1.0399 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Lombard (BARD) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Lombard berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.6939. Lombard (BARD) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Lombard berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2.7592. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.8148 0.00%

2026 $ 0.85554 5.00%

2027 $ 0.898317 10.25%

2028 $ 0.943232 15.76%

2029 $ 0.990394 21.55%

2030 $ 1.0399 27.63%

2031 $ 1.0919 34.01%

2032 $ 1.1465 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.2038 47.75%

2034 $ 1.2640 55.13%

2035 $ 1.3272 62.89%

2036 $ 1.3935 71.03%

2037 $ 1.4632 79.59%

2038 $ 1.5364 88.56%

2039 $ 1.6132 97.99%

2040 $ 1.6939 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Lombard Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.8148 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.814911 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.815581 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.818148 0.41% Ramalan HargaLombard (BARD) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk BARD pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.8148 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaLombard (BARD) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi BARD, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.814911 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaLombard (BARD) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi BARD, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.815581 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaLombard (BARD)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk BARD ialah $0.818148 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Lombard Semasa Harga Semasa $ 0.8148$ 0.8148 $ 0.8148 Perubahan Harga (24J) +2.07% Modal Pasaran ---- -- Bekalan Peredaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 370.05K$ 370.05K $ 370.05K Kelantangan (24J) -- Harga terkini BARD ialah $ 0.8148. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +2.07%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 370.05K. Tambahan pula, BARD mempunyai bekalan edaran sebanyak -- dan jumlah permodalan pasaran sebanyak --. Lihat Harga Langsung BARD

Cara Membeli Lombard (BARD) Cuba beli BARD? Anda kini boleh membeli BARD melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Lombard dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli BARDSekarang

Lombard Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Lombard, harga semasa Lombard ialah 0.8148USD. Bekalan edaran Lombard(BARD) ialah 0.00 BARD , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $-- . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.09% $ 0.068400 $ 0.8198 $ 0.7316

7 Hari 0.22% $ 0.148500 $ 0.8198 $ 0.6528

30 Hari 0.33% $ 0.204500 $ 0.8198 $ 0.612 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Lombard telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.068400 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.09% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Lombard didagangkan pada paras tertinggi $0.8198 dan paras terendah $0.6528 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.22% . Trend terkini ini mempamerkan potensi BARD untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Lombard telah mengalami perubahan sebanyak 0.33% , mencerminkan kira-kira $0.204500 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa BARD berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Lombard yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh BARD

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Lombard (BARD) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Lombard ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan BARD berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Lombard untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi BARD, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Lombard. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan BARD. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum BARD untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Lombard.

Mengapa Ramalan Harga BARD Penting?

BARD Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahBARD berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,BARD akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga BARD pada bulan depan? Menurut Lombard (BARD) alat ramalan harga, harga BARD yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 BARD pada tahun 2026? Harga 1Lombard (BARD) hari ini ialah $0.8148 . Mengikut modul ramalan di atas, BARD akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga BARD pada tahun 2027? Lombard (BARD) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 BARD menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga BARD pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Lombard (BARD) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga BARD pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Lombard (BARD) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 BARD pada tahun 2030? Harga 1Lombard (BARD) hari ini ialah $0.8148 . Mengikut modul ramalan di atas, BARD akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga BARD untuk 2040? Lombard (BARD) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 BARD menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang