Dapatkan ramalan harga Based Labs untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak BASEDAI yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Based Labs % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.226 $0.226 $0.226 +7.97% USD Sebenarnya Ramalan Based Labs Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Based Labs (BASEDAI) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Based Labs berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.226 pada tahun 2025. Based Labs (BASEDAI) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Based Labs berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.2373 pada tahun 2026. Based Labs (BASEDAI) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan BASEDAI yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.249165 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Based Labs (BASEDAI) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan BASEDAI yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.261623 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Based Labs (BASEDAI) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran BASEDAI pada tahun 2029 ialah $ 0.274704 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Based Labs (BASEDAI) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran BASEDAI pada tahun 2030 ialah $ 0.288439 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Based Labs (BASEDAI) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Based Labs berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.469837. Based Labs (BASEDAI) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Based Labs berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.765316. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.226 0.00%

2026 $ 0.2373 5.00%

2027 $ 0.249165 10.25%

2028 $ 0.261623 15.76%

2029 $ 0.274704 21.55%

2030 $ 0.288439 27.63%

2031 $ 0.302861 34.01%

2032 $ 0.318004 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.333904 47.75%

2034 $ 0.350600 55.13%

2035 $ 0.368130 62.89%

2036 $ 0.386536 71.03%

2037 $ 0.405863 79.59%

2038 $ 0.426156 88.56%

2039 $ 0.447464 97.99%

2040 $ 0.469837 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Based Labs Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.226 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.226030 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.226216 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.226928 0.41% Ramalan HargaBased Labs (BASEDAI) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk BASEDAI pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.226 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaBased Labs (BASEDAI) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi BASEDAI, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.226030 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaBased Labs (BASEDAI) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi BASEDAI, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.226216 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaBased Labs (BASEDAI)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk BASEDAI ialah $0.226928 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Based Labs Semasa Harga Semasa $ 0.226$ 0.226 $ 0.226 Perubahan Harga (24J) +7.97% Modal Pasaran $ 7.82M$ 7.82M $ 7.82M Bekalan Peredaran 34.60M 34.60M 34.60M Kelantangan (24J) $ 31.03K$ 31.03K $ 31.03K Kelantangan (24J) -- Harga terkini BASEDAI ialah $ 0.226. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +7.97%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 31.03K. Tambahan pula, BASEDAI mempunyai bekalan edaran sebanyak 34.60M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 7.82M. Lihat Harga Langsung BASEDAI

Based Labs Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Based Labs, harga semasa Based Labs ialah 0.226USD. Bekalan edaran Based Labs(BASEDAI) ialah 0.00 BASEDAI , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $7.82M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.04% $ 0.009400 $ 0.2316 $ 0.188

7 Hari -0.12% $ -0.033699 $ 0.2979 $ 0.1702

30 Hari -0.31% $ -0.101699 $ 0.445 $ 0.1702 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Based Labs telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.009400 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.04% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Based Labs didagangkan pada paras tertinggi $0.2979 dan paras terendah $0.1702 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.12% . Trend terkini ini mempamerkan potensi BASEDAI untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Based Labs telah mengalami perubahan sebanyak -0.31% , mencerminkan kira-kira $-0.101699 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa BASEDAI berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Based Labs yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh BASEDAI

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Based Labs (BASEDAI) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Based Labs ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan BASEDAI berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Based Labs untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi BASEDAI, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Based Labs. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan BASEDAI. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum BASEDAI untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Based Labs.

Mengapa Ramalan Harga BASEDAI Penting?

BASEDAI Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahBASEDAI berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,BASEDAI akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga BASEDAI pada bulan depan? Menurut Based Labs (BASEDAI) alat ramalan harga, harga BASEDAI yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 BASEDAI pada tahun 2026? Harga 1Based Labs (BASEDAI) hari ini ialah $0.226 . Mengikut modul ramalan di atas, BASEDAI akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga BASEDAI pada tahun 2027? Based Labs (BASEDAI) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 BASEDAI menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga BASEDAI pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Based Labs (BASEDAI) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga BASEDAI pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Based Labs (BASEDAI) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 BASEDAI pada tahun 2030? Harga 1Based Labs (BASEDAI) hari ini ialah $0.226 . Mengikut modul ramalan di atas, BASEDAI akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga BASEDAI untuk 2040? Based Labs (BASEDAI) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 BASEDAI menjelang tahun 2040.