Brazil National Fan (BFT) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Brazil National Fan untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak BFT yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Brazil National Fan % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.024578 $0.024578 $0.024578 -1.64% USD Sebenarnya Ramalan Brazil National Fan Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Brazil National Fan (BFT) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Brazil National Fan berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.024578 pada tahun 2025. Brazil National Fan (BFT) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Brazil National Fan berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.025806 pada tahun 2026. Brazil National Fan (BFT) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan BFT yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.027097 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Brazil National Fan (BFT) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan BFT yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.028452 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Brazil National Fan (BFT) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran BFT pada tahun 2029 ialah $ 0.029874 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Brazil National Fan (BFT) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran BFT pada tahun 2030 ialah $ 0.031368 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Brazil National Fan (BFT) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Brazil National Fan berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.051095. Brazil National Fan (BFT) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Brazil National Fan berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.083229.

2026 $ 0.025806 5.00%

2027 $ 0.027097 10.25%

2028 $ 0.028452 15.76%

2029 $ 0.029874 21.55%

2030 $ 0.031368 27.63%

2031 $ 0.032936 34.01%

2032 $ 0.034583 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.036312 47.75%

2034 $ 0.038128 55.13%

2035 $ 0.040034 62.89%

2036 $ 0.042036 71.03%

2037 $ 0.044138 79.59%

2038 $ 0.046345 88.56%

2039 $ 0.048662 97.99%

2040 $ 0.051095 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Brazil National Fan Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.024578 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.024581 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.024601 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.024679 0.41% Ramalan HargaBrazil National Fan (BFT) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk BFT pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.024578 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaBrazil National Fan (BFT) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi BFT, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.024581 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaBrazil National Fan (BFT) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi BFT, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.024601 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaBrazil National Fan (BFT)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk BFT ialah $0.024679 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Brazil National Fan Semasa Harga Semasa $ 0.024578$ 0.024578 $ 0.024578 Perubahan Harga (24J) -1.64% Modal Pasaran $ 707.17K$ 707.17K $ 707.17K Bekalan Peredaran 28.77M 28.77M 28.77M Kelantangan (24J) $ 56.85K$ 56.85K $ 56.85K Kelantangan (24J) -- Harga terkini BFT ialah $ 0.024578. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -1.64%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 56.85K. Tambahan pula, BFT mempunyai bekalan edaran sebanyak 28.77M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 707.17K.

Brazil National Fan Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Brazil National Fan, harga semasa Brazil National Fan ialah 0.024578USD. Bekalan edaran Brazil National Fan(BFT) ialah 0.00 BFT , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $707.17K . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.04% $ 0.000895 $ 0.0253 $ 0.023

7 Hari -0.02% $ -0.000635 $ 0.025323 $ 0.023

30 Hari 0.44% $ 0.007522 $ 0.02992 $ 0.016704 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Brazil National Fan telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000895 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.04% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Brazil National Fan didagangkan pada paras tertinggi $0.025323 dan paras terendah $0.023 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.02% . Trend terkini ini mempamerkan potensi BFT untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Brazil National Fan telah mengalami perubahan sebanyak 0.44% , mencerminkan kira-kira $0.007522 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa BFT berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Brazil National Fan yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh BFT

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Brazil National Fan (BFT) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Brazil National Fan ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan BFT berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Brazil National Fan untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi BFT, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Brazil National Fan. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan BFT. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum BFT untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Brazil National Fan.

Mengapa Ramalan Harga BFT Penting?

BFT Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

