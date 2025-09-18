Blendr Network (BLENDR) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Blendr Network untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak BLENDR yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Blendr Network % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.02061 $0.02061 $0.02061 -1.10% USD Sebenarnya Ramalan Blendr Network Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Blendr Network (BLENDR) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Blendr Network berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.02061 pada tahun 2025. Blendr Network (BLENDR) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Blendr Network berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.021640 pada tahun 2026. Blendr Network (BLENDR) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan BLENDR yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.022722 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Blendr Network (BLENDR) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan BLENDR yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.023858 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Blendr Network (BLENDR) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran BLENDR pada tahun 2029 ialah $ 0.025051 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Blendr Network (BLENDR) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran BLENDR pada tahun 2030 ialah $ 0.026304 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Blendr Network (BLENDR) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Blendr Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.042846. Blendr Network (BLENDR) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Blendr Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.069792. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.02061 0.00%

2026 $ 0.021640 5.00%

2027 $ 0.022722 10.25%

2028 $ 0.023858 15.76%

2029 $ 0.025051 21.55%

2030 $ 0.026304 27.63%

2031 $ 0.027619 34.01%

2032 $ 0.029000 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.030450 47.75%

2034 $ 0.031972 55.13%

2035 $ 0.033571 62.89%

2036 $ 0.035250 71.03%

2037 $ 0.037012 79.59%

2038 $ 0.038863 88.56%

2039 $ 0.040806 97.99%

2040 $ 0.042846 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Blendr Network Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.02061 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.020612 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.020629 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.020694 0.41% Ramalan HargaBlendr Network (BLENDR) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk BLENDR pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.02061 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaBlendr Network (BLENDR) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi BLENDR, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.020612 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaBlendr Network (BLENDR) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi BLENDR, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.020629 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaBlendr Network (BLENDR)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk BLENDR ialah $0.020694 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Blendr Network Semasa Harga Semasa $ 0.02061$ 0.02061 $ 0.02061 Perubahan Harga (24J) -1.09% Modal Pasaran $ 825.59K$ 825.59K $ 825.59K Bekalan Peredaran 40.06M 40.06M 40.06M Kelantangan (24J) $ 358.50$ 358.50 $ 358.50 Kelantangan (24J) +358.50% Harga terkini BLENDR ialah $ 0.02061. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -1.10%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 358.50. Tambahan pula, BLENDR mempunyai bekalan edaran sebanyak 40.06M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 825.59K. Lihat Harga Langsung BLENDR

Blendr Network Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Blendr Network, harga semasa Blendr Network ialah 0.02061USD. Bekalan edaran Blendr Network(BLENDR) ialah 0.00 BLENDR , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $825.59K . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0.000099 $ 0.0219 $ 0.01938

7 Hari -0.10% $ -0.002479 $ 0.02766 $ 0.01751

30 Hari -0.56% $ -0.02682 $ 0.04832 $ 0.01751 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Blendr Network telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000099 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Blendr Network didagangkan pada paras tertinggi $0.02766 dan paras terendah $0.01751 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.10% . Trend terkini ini mempamerkan potensi BLENDR untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Blendr Network telah mengalami perubahan sebanyak -0.56% , mencerminkan kira-kira $-0.02682 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa BLENDR berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Blendr Network yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh BLENDR

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Blendr Network (BLENDR) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Blendr Network ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan BLENDR berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Blendr Network untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi BLENDR, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Blendr Network. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan BLENDR. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum BLENDR untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Blendr Network.

Mengapa Ramalan Harga BLENDR Penting?

BLENDR Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahBLENDR berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,BLENDR akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga BLENDR pada bulan depan? Menurut Blendr Network (BLENDR) alat ramalan harga, harga BLENDR yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 BLENDR pada tahun 2026? Harga 1Blendr Network (BLENDR) hari ini ialah $0.02061 . Mengikut modul ramalan di atas, BLENDR akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga BLENDR pada tahun 2027? Blendr Network (BLENDR) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 BLENDR menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga BLENDR pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Blendr Network (BLENDR) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga BLENDR pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Blendr Network (BLENDR) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 BLENDR pada tahun 2030? Harga 1Blendr Network (BLENDR) hari ini ialah $0.02061 . Mengikut modul ramalan di atas, BLENDR akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga BLENDR untuk 2040? Blendr Network (BLENDR) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 BLENDR menjelang tahun 2040.