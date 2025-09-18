BLOCX (BLOCX) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga BLOCX untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak BLOCX yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga BLOCX % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.0089 $0.0089 $0.0089 +1.13% USD Sebenarnya Ramalan BLOCX Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) BLOCX (BLOCX) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, BLOCX berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.0089 pada tahun 2025. BLOCX (BLOCX) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, BLOCX berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.009345 pada tahun 2026. BLOCX (BLOCX) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan BLOCX yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.009812 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. BLOCX (BLOCX) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan BLOCX yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.010302 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. BLOCX (BLOCX) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran BLOCX pada tahun 2029 ialah $ 0.010818 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. BLOCX (BLOCX) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran BLOCX pada tahun 2030 ialah $ 0.011358 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. BLOCX (BLOCX) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga BLOCX berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.018502. BLOCX (BLOCX) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga BLOCX berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.030138. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.0089 0.00%

2026 $ 0.009345 5.00%

2027 $ 0.009812 10.25%

2028 $ 0.010302 15.76%

2029 $ 0.010818 21.55%

2030 $ 0.011358 27.63%

2031 $ 0.011926 34.01%

2032 $ 0.012523 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.013149 47.75%

2034 $ 0.013806 55.13%

2035 $ 0.014497 62.89%

2036 $ 0.015222 71.03%

2037 $ 0.015983 79.59%

2038 $ 0.016782 88.56%

2039 $ 0.017621 97.99%

2040 $ 0.018502 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga BLOCX Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.0089 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.008901 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.008908 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.008936 0.41% Ramalan HargaBLOCX (BLOCX) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk BLOCX pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.0089 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaBLOCX (BLOCX) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi BLOCX, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.008901 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaBLOCX (BLOCX) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi BLOCX, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.008908 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaBLOCX (BLOCX)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk BLOCX ialah $0.008936 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga BLOCX Semasa Harga Semasa $ 0.0089$ 0.0089 $ 0.0089 Perubahan Harga (24J) +1.13% Modal Pasaran $ 887.93K$ 887.93K $ 887.93K Bekalan Peredaran 100.11M 100.11M 100.11M Kelantangan (24J) $ 55.17K$ 55.17K $ 55.17K Kelantangan (24J) -- Harga terkini BLOCX ialah $ 0.0089. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +1.13%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 55.17K. Tambahan pula, BLOCX mempunyai bekalan edaran sebanyak 100.11M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 887.93K. Lihat Harga Langsung BLOCX

BLOCX Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung BLOCX, harga semasa BLOCX ialah 0.00887USD. Bekalan edaran BLOCX(BLOCX) ialah 0.00 BLOCX , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $887.93K . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.04% $ -0.000419 $ 0.00936 $ 0.0085

7 Hari 0.12% $ 0.000950 $ 0.0104 $ 0.0078

30 Hari -0.06% $ -0.000649 $ 0.01151 $ 0.00731 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BLOCX telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000419 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.04% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, BLOCX didagangkan pada paras tertinggi $0.0104 dan paras terendah $0.0078 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.12% . Trend terkini ini mempamerkan potensi BLOCX untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, BLOCX telah mengalami perubahan sebanyak -0.06% , mencerminkan kira-kira $-0.000649 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa BLOCX berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga BLOCX yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh BLOCX

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga BLOCX (BLOCX) Berfungsi? Modul Ramalan Harga BLOCX ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan BLOCX berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap BLOCX untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi BLOCX, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga BLOCX. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan BLOCX. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum BLOCX untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan BLOCX.

Mengapa Ramalan Harga BLOCX Penting?

BLOCX Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahBLOCX berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,BLOCX akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga BLOCX pada bulan depan? Menurut BLOCX (BLOCX) alat ramalan harga, harga BLOCX yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 BLOCX pada tahun 2026? Harga 1BLOCX (BLOCX) hari ini ialah $0.0089 . Mengikut modul ramalan di atas, BLOCX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga BLOCX pada tahun 2027? BLOCX (BLOCX) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 BLOCX menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga BLOCX pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, BLOCX (BLOCX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga BLOCX pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, BLOCX (BLOCX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 BLOCX pada tahun 2030? Harga 1BLOCX (BLOCX) hari ini ialah $0.0089 . Mengikut modul ramalan di atas, BLOCX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga BLOCX untuk 2040? BLOCX (BLOCX) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 BLOCX menjelang tahun 2040.