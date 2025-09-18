Bluzelle (BLZ) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Bluzelle untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak BLZ yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli BLZ

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Bluzelle % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.0338 $0.0338 $0.0338 +1.19% USD Sebenarnya Ramalan Bluzelle Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Bluzelle (BLZ) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Bluzelle berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.0338 pada tahun 2025. Bluzelle (BLZ) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Bluzelle berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.03549 pada tahun 2026. Bluzelle (BLZ) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan BLZ yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.037264 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Bluzelle (BLZ) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan BLZ yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.039127 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Bluzelle (BLZ) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran BLZ pada tahun 2029 ialah $ 0.041084 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Bluzelle (BLZ) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran BLZ pada tahun 2030 ialah $ 0.043138 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Bluzelle (BLZ) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Bluzelle berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.070267. Bluzelle (BLZ) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Bluzelle berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.114458. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.0338 0.00%

2026 $ 0.03549 5.00%

2027 $ 0.037264 10.25%

2028 $ 0.039127 15.76%

2029 $ 0.041084 21.55%

2030 $ 0.043138 27.63%

2031 $ 0.045295 34.01%

2032 $ 0.047559 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.049937 47.75%

2034 $ 0.052434 55.13%

2035 $ 0.055056 62.89%

2036 $ 0.057809 71.03%

2037 $ 0.060699 79.59%

2038 $ 0.063734 88.56%

2039 $ 0.066921 97.99%

2040 $ 0.070267 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Bluzelle Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.0338 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.033804 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.033832 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.033938 0.41% Ramalan HargaBluzelle (BLZ) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk BLZ pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.0338 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaBluzelle (BLZ) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi BLZ, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.033804 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaBluzelle (BLZ) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi BLZ, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.033832 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaBluzelle (BLZ)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk BLZ ialah $0.033938 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Bluzelle Semasa Harga Semasa $ 0.0338$ 0.0338 $ 0.0338 Perubahan Harga (24J) +1.19% Modal Pasaran $ 15.90M$ 15.90M $ 15.90M Bekalan Peredaran 470.52M 470.52M 470.52M Kelantangan (24J) $ 53.97K$ 53.97K $ 53.97K Kelantangan (24J) -- Harga terkini BLZ ialah $ 0.0338. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +1.19%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 53.97K. Tambahan pula, BLZ mempunyai bekalan edaran sebanyak 470.52M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 15.90M. Lihat Harga Langsung BLZ

Cara Membeli Bluzelle (BLZ) Cuba beli BLZ? Anda kini boleh membeli BLZ melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Bluzelle dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli BLZSekarang

Bluzelle Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Bluzelle, harga semasa Bluzelle ialah 0.0338USD. Bekalan edaran Bluzelle(BLZ) ialah 0.00 BLZ , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $15.90M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0.000019 $ 0.03448 $ 0.03301

7 Hari -0.01% $ -0.000350 $ 0.03551 $ 0.03301

30 Hari -0.06% $ -0.002220 $ 0.04103 $ 0.03301 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Bluzelle telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000019 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Bluzelle didagangkan pada paras tertinggi $0.03551 dan paras terendah $0.03301 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.01% . Trend terkini ini mempamerkan potensi BLZ untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Bluzelle telah mengalami perubahan sebanyak -0.06% , mencerminkan kira-kira $-0.002220 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa BLZ berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Bluzelle yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh BLZ

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Bluzelle (BLZ) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Bluzelle ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan BLZ berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Bluzelle untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi BLZ, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Bluzelle. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan BLZ. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum BLZ untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Bluzelle.

Mengapa Ramalan Harga BLZ Penting?

BLZ Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahBLZ berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,BLZ akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga BLZ pada bulan depan? Menurut Bluzelle (BLZ) alat ramalan harga, harga BLZ yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 BLZ pada tahun 2026? Harga 1Bluzelle (BLZ) hari ini ialah $0.0338 . Mengikut modul ramalan di atas, BLZ akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga BLZ pada tahun 2027? Bluzelle (BLZ) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 BLZ menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga BLZ pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Bluzelle (BLZ) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga BLZ pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Bluzelle (BLZ) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 BLZ pada tahun 2030? Harga 1Bluzelle (BLZ) hari ini ialah $0.0338 . Mengikut modul ramalan di atas, BLZ akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga BLZ untuk 2040? Bluzelle (BLZ) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 BLZ menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang