Dapatkan ramalan harga Bombie untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak BOMB yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Bombie % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.0004215 $0.0004215 $0.0004215 +2.90% USD Sebenarnya Ramalan Bombie Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Bombie (BOMB) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Bombie berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000421 pada tahun 2025. Bombie (BOMB) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Bombie berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000442 pada tahun 2026. Bombie (BOMB) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan BOMB yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.000464 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Bombie (BOMB) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan BOMB yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.000487 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Bombie (BOMB) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran BOMB pada tahun 2029 ialah $ 0.000512 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Bombie (BOMB) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran BOMB pada tahun 2030 ialah $ 0.000537 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Bombie (BOMB) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Bombie berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000876. Bombie (BOMB) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Bombie berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001427. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000421 0.00%

2026 $ 0.000442 5.00%

2027 $ 0.000464 10.25%

2028 $ 0.000487 15.76%

2029 $ 0.000512 21.55%

2030 $ 0.000537 27.63%

2031 $ 0.000564 34.01%

2032 $ 0.000593 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.000622 47.75%

2034 $ 0.000653 55.13%

2035 $ 0.000686 62.89%

2036 $ 0.000720 71.03%

2037 $ 0.000756 79.59%

2038 $ 0.000794 88.56%

2039 $ 0.000834 97.99%

2040 $ 0.000876 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Bombie Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.000421 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.000421 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.000421 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.000423 0.41% Ramalan HargaBombie (BOMB) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk BOMB pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.000421 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaBombie (BOMB) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi BOMB, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000421 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaBombie (BOMB) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi BOMB, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000421 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaBombie (BOMB)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk BOMB ialah $0.000423 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Bombie Semasa Harga Semasa $ 0.0004215$ 0.0004215 $ 0.0004215 Perubahan Harga (24J) +2.90% Modal Pasaran $ 3.79M$ 3.79M $ 3.79M Bekalan Peredaran 9.00B 9.00B 9.00B Kelantangan (24J) $ 59.03K$ 59.03K $ 59.03K Kelantangan (24J) -- Harga terkini BOMB ialah $ 0.0004215. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +2.90%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 59.03K. Tambahan pula, BOMB mempunyai bekalan edaran sebanyak 9.00B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 3.79M. Lihat Harga Langsung BOMB

Bombie Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Bombie, harga semasa Bombie ialah 0.000421USD. Bekalan edaran Bombie(BOMB) ialah 0.00 BOMB , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $3.79M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0 $ 0.000435 $ 0.000407

7 Hari 0.00% $ 0.000001 $ 0.000474 $ 0.000407

30 Hari -0.11% $ -0.000055 $ 0.000554 $ 0.000388 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Bombie telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Bombie didagangkan pada paras tertinggi $0.000474 dan paras terendah $0.000407 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.00% . Trend terkini ini mempamerkan potensi BOMB untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Bombie telah mengalami perubahan sebanyak -0.11% , mencerminkan kira-kira $-0.000055 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa BOMB berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Bombie yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh BOMB

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Bombie (BOMB) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Bombie ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan BOMB berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Bombie untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi BOMB, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Bombie. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan BOMB. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum BOMB untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Bombie.

Mengapa Ramalan Harga BOMB Penting?

BOMB Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahBOMB berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,BOMB akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga BOMB pada bulan depan? Menurut Bombie (BOMB) alat ramalan harga, harga BOMB yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 BOMB pada tahun 2026? Harga 1Bombie (BOMB) hari ini ialah $0.000421 . Mengikut modul ramalan di atas, BOMB akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga BOMB pada tahun 2027? Bombie (BOMB) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 BOMB menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga BOMB pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Bombie (BOMB) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga BOMB pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Bombie (BOMB) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 BOMB pada tahun 2030? Harga 1Bombie (BOMB) hari ini ialah $0.000421 . Mengikut modul ramalan di atas, BOMB akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga BOMB untuk 2040? Bombie (BOMB) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 BOMB menjelang tahun 2040.